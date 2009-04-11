Bu Pazar, Sony PSP ödüllü Gran Turismo 5 Turnuvasını kaçırmayın!

Sony, Darty işbirliği ile bu hafta sonu yarış severlere PSP kazanma şansı veriyor. Dary’nin İstanbul’daki Yenibosna, Palladium, Carousel, Profilo ve İstinye Park mağazalarında düzenlenecek yarışma sonunda 1. ye Sony PSP 3004 taşınabilir oyun konsolu ve NFS Undercover PSP oyunu hediye edilecek.

Pazar günü (12.04.2009) 12:00 ile 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte kullanıcılar, PlayStation 3'ün en iyi araba yarışı olarak kabul edilen Gran Turismo 5P'de en iyi tur zamanını elde etmeye çalışacaklar.

Oyunda araç kontrolü için PlayStation 3 DualShock 3 gamepad'ler kullanılacak. Böylece direksiyon setine sahip olan ve olmayan kullanıcıların eşit şartlarda yarışması amaçlanmış. Katılımcılardan hiç bir ücret talep edilmeyen etkinlikte, yarışacak olan okuyucularımıza başarılar dileriz.