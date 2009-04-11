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Bu Pazar, Sony PSP ödüllü Gran Turismo 5 Turnuvasını kaçırmayın!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,1b
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49
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony, Darty işbirliği ile bu hafta sonu yarış severlere PSP kazanma şansı veriyor. Dary’nin İstanbul’daki Yenibosna, Palladium, Carousel, Profilo ve İstinye Park mağazalarında düzenlenecek yarışma sonunda 1. ye Sony PSP 3004 taşınabilir oyun konsolu ve NFS Undercover PSP oyunu hediye edilecek.

Bu Pazar, Sony PSP ödüllü Gran Turismo 5 Turnuvasını kaçırmayın!
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Pazar günü (12.04.2009) 12:00 ile 20:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte kullanıcılar, PlayStation 3'ün en iyi araba yarışı olarak kabul edilen Gran Turismo 5P'de en iyi tur zamanını elde etmeye çalışacaklar.

Bu Pazar, Sony PSP ödüllü Gran Turismo 5 Turnuvasını kaçırmayın!
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Oyunda araç kontrolü için PlayStation 3 DualShock 3 gamepad'ler kullanılacak. Böylece direksiyon setine sahip olan ve olmayan kullanıcıların eşit şartlarda yarışması amaçlanmış. Katılımcılardan hiç bir ücret talep edilmeyen etkinlikte, yarışacak olan okuyucularımıza başarılar dileriz.


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speedman 10 yıl
kaçırdık
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lufthan 10 yıl
beyler herkez kazandım felan diyorda turnuva 19 eylül de değil mi ?
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K U N 10 yıl
panik yapma arkadaşım 3 mesaj ard arda


adamlar kazandım diyor .
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lufthan 10 yıl
beyler herkez kazandım felan diyorda turnuva 19 eylül de değil mi ?
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lufthan 10 yıl
beyler herkez kazandım felan diyorda turnuva 19 eylül de değil mi ?
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aozgec 10 yıl
ehemm. Bende kazandim :) süper alet. 1 kuruştan faturaladılar. Umarim bole yarismaların ardı arkası kesilmez. :)
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cllyldrm 10 yıl
Evet fatura öyleydi sen nerdekinde kazandın?
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hknymz 10 yıl
Dary mi Darty mi :D
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GöKHaN 35 10 yıl

Orjinalden alıntı: rainbowr6

Dary mi Darty mi :D


Darty
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ATakn 10 yıl
s.a bn de yarın Carousel'de yarışmaya katılcam. keşke Logitech G25 racin whellle olsaydı 1.5 yıldır G25 kullanıorum o yüzden şansım ii olrdu ama ds3 le oynancakmış. bn kendi ds3'ümü götürcem JOSEPH_STALin'ye katılıorum tam bi mikrp yuvası Carousel'de yarışıcaklarla tenısmak isterm... arabalar Alfa Romea 147 Tı'06 arabası olcakmıs sadece ve pist hıgh speed ring..
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DriveMaN 10 yıl
2. nin ödülü ne yaw :)
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frt-_-ctn 10 yıl
ahh beee kocaeli'de neden yapmazlar sanki :((((((
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max975 10 yıl
bakalım nasıl...
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Alfren 10 yıl
Bakırköy'de oturduğumdan yarın mutlaka Carousel'de olurum.. Forumdan katılacak arkadaşlar olursa mutlaka tanışalım
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rocker_onur 10 yıl
orada yaşasam bir dakika durmazdım
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Lord De Seis 10 yıl
Yarın bütün gün Carousel deyim artık. Haber için teşekkürler.
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