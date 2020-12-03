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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu Delta0, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı

    Basit matematiksel işlemleri çözerek bulmacaları çözmeye çalıştığınız bulmaca oyunu Delta0, Android ve iOS cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca oyunu Delta0, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız geliştirici Jean-Sebastien Royer’in yaptığı matematiksel bulmaca oyunu Delta0 ücretsiz bir şekilde yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "2018'de "Yılın En İyi iPhone Oyunu" seçilen Donut County, Android için çıkışını yaptı"

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    Matematiksel basit işlemler yaparak bulmacaları çözmeye çalıştığınız oyun Delta0’da rakamları doğru köşelere koyarak sizden istenilen sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda toplamda 1500 bölüm bulunuyor. Kolay, orta ve zor olarak üçer ayrılmış durumdalar. Ayrıca 200 adet başarım bulunuyor ve oyunda dünya sıralamanızı görebilirsiniz.

    Oyunun Google Play sayfasına buradan, App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyun Android’de yaklaşık olarak 35 MB. iOS’ta ise 123 MB. Oyunu Android cihazınıza yüklemek 4.4 veya sonraki sürümü, iOS cihazınıza yüklemek için de 10.0 veya sonraki sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

    Oyunun oynanış videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



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