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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu

    Işığın yönü ile oynadığınız bulmaca türündeki mobil oyun Lyxo, iOS ve Android cihazlar için duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    17 Şubat 2021, 02:00 (1 gün)
    1,4b
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    3
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu
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    Emoak olarak da bilinen bağımsız geliştirici Tobias Sturn'un yeni bulmaca oyunu Lyxo, mobil cihazlar için duyuruldu. 

    Ayrıca Bkz. "İnteraktif romantik komedi oyunu Five Dates ücretsiz olarak iOS cihazlarda yayınlandı"

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    2019 yılında yayınladığı Machinaero oyunu ile tanınan Tobias Sturn'ün yeni oyunu Lyxo, ışık ve karanlık arasındaki duygusallığı keşfetmeyi amaçlayan bir bulmaca oyunu. Oyundaki amacınız ışığı yönlendirerek karanlık bir odayı aydınlık hale getirmek. Oyunda toplamda tamamen el yapımı olan 87 farklı bölüm bulunuyor. 

    Lyxo, 24 Şubat'ta iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak. Oyunun ne yazık ki mobil sayfaları açılmış değil ancak yurt dışı fiyatı 2,99 dolar. Ülkemizde de 20 TL civarında satılacağını düşünebiliriz.

    Oyunun oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Auditorium'a benziyor.
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    K konusancpu 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel fragman
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    Sebnem Ferah 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hoş duruyor.
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