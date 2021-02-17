Bulmaca oyunu Lyxo, iOS ve Android için duyuruldu

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Emoak olarak da bilinen bağımsız geliştirici Tobias Sturn'un yeni bulmaca oyunu Lyxo, mobil cihazlar için duyuruldu.

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2019 yılında yayınladığı Machinaero oyunu ile tanınan Tobias Sturn'ün yeni oyunu Lyxo, ışık ve karanlık arasındaki duygusallığı keşfetmeyi amaçlayan bir bulmaca oyunu. Oyundaki amacınız ışığı yönlendirerek karanlık bir odayı aydınlık hale getirmek. Oyunda toplamda tamamen el yapımı olan 87 farklı bölüm bulunuyor.

Lyxo, 24 Şubat'ta iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak. Oyunun ne yazık ki mobil sayfaları açılmış değil ancak yurt dışı fiyatı 2,99 dolar. Ülkemizde de 20 TL civarında satılacağını düşünebiliriz.

Oyunun oynanış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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