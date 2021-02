İnteraktif romantik komedi oyunu Five Dates ücretsiz olarak iOS cihazlarda yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Wales Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Good Gate Media ve Wales Interactive'in yaptığı interaktif romantik komedi oyunu Five Dates, iOS cihazlar için yayınlandı.

Daha öncesidne PC ve konsollar için yayınlanan ve birçok başarılı oyuncunun bulunduğu Five Dates, şu anda App Store üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyun Covid-19 salgını sırasında geliştirildi ve konusu da salgın ile alakalı.

Oynunun boyutu 2.3 GB. Ayrıca oyunu yükleyebilmek için iOS 12.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Oyunun mağaza sayfasını, fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Londra'da yaşayan Y kuşağı Vinny, koronavirüs pandemisi sırasında evden çıkamadığı dönemde ilk kez bir buluşma uygulamasına üye olur. Aradığı özelliklerde beş potansiyel kişi bulan Vinny'nin, Mandip Gill (Doctor Who) ve Georgia Hirst (Vikings) tarafından canlandırılan birbirinden çok ama çok farklı kişiliklere sahip bu kadınlarla videolu buluşma yapmak için cesaretini toplaması gerekiyor.



Her buluşmada Vinny'nin nasıl etkileşime gireceğini ve onların kendisiyle tekrar buluşmak isteyip istemeyeceğini izleyicilerin seçimleri belirleyecek. Dallanıp budaklanan çok yönlü sohbet konuları ve karşısındakini tanımaya yönelik sorularıyla Vinny; dijital oyun şeklindeki buluşmalar, kendisini zor durumlara sokan senaryolar ve beklenmedik gerçeklerle karşı karşıya.



Five Dates; dijital buluşma dünyasında yolunu bulmaya çalışan ortalama bir bekâr erkeğin peşinde, sürprizlerle dolu modern buluşma deneyimini keşfe çıkarıyor. Yolculuğu boyunca izleyicilerin onun adına vereceği kararlar çekicilik ve uyum anlayışına meydan okuyacak.



The Complex, The Bunker ve The Shapeshifting Detective'in yapımcısı olan stüdyodan sizlere.

Paul Rachid (The Complex) tarafından yönetilen, tamamen canlı aksiyonlara dayalı bir romantik komedi.

Tamamen karantina sırasında kavramsallaştırıldı, filme alındı ve geliştirildi

7 saatin üzerinde kamera görüntüsü, tüm oyunlar arasındaki en uzun FMV çekim süresi

Oyun oynanırken hikâyeyi etkileyen gerçek zamanlı İlişki Durum Takibi

10 farklı sonuç getiren çok seçenekli hikâye anlatımı

Başrollerde Mandip Gill (Doctor Who), Georgia Hirst (Vikings), Sinead Harnett (Şarkıcı) ve Taheen Modak (Two Weeks To Live) yer alıyor

