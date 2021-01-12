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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca platform oyunu Figment, Android cihazlara geliyor

    2017 yılında PC için yayınlanan, 2019 yılında da iOS cihazlar için yayınlanan başarılı bulmaca platform oyunu Figment, Android cihazlara geliyor.
    13 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca platform oyunu Figment, Android cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini Bedtime Digital Games'in yaptığı başarılı platform bulmaca oyunu Figment, PlayStation 4, Switch, PC ve iOS çıkışının ardından Android cihazlara da geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Rol yapma oyunu Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple Arcade için çıktı"

    Çıktığı yıl fazlasıyla övgü alan Figment, 14 Ocak'ta Android cihazlar için çıkışını yapacak. Ne yazık ki şu an için oyunun mağaza sayfası açılmış değil. Bu yüzden bazı ayrıntılar bilinmiyor. Ancak oyun iOS cihazlarda ücretsiz olarak sunuluyor. Android cihazlarda da büyük bir ihtimalle ücretsiz olacaktır.

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    Oyunun tanıtım yazısını ve duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    İnsan aklının girintilerine yerleştirilen müzikal bir aksiyon-macera... Figment'in dünyasına hoş geldiniz. Garip ve gerçeküstü bir dünya; kafamızda duyduğumuz birçok seste dolaşan en derin düşüncelerimizle, dürtülerimizle ve anılarımızla dolu bir yer.

    Bu zihin yıllarca hem sakin hem de sessizdi. Fakat bir şeyler değişti. Yeni düşünceler gittikleri her yere korku yayan kabus gibi yaratıklar şekline bürünerek ortaya çıkmaya başladı. Huysuz Dusty için tek umut, zihninde önceden bulunan cesaretinin sesine kulak vermek, eski cesaretini geri kazanmak ve kafasının korkularıyla yüzleşmesine yardımcı olmaktır.

    Dusty'ye ve her daim iyimser arkadaşı Piper'e katılın ve işleri düzeltmek için bulmacalar çözün, kabusların üstesinden gelin ve kaybolmuş cesareti geri kazandırmak isteyen zihnin farklı yüzleri boyunca bir maceraya başlayın.

    Özellikler

    • Geleneksel sanatta elle boyanmış fırça vuruşlarının, gerçeküstü sanat, renkli çizimler ve büyüleyici karakterlerle dolu bir dünyada nasıl hayat bulacağını deneyimleyin. Neşeli Özgürlük Adasının, göz alıcı Saat Dünyası Şehrinin ve uğursuz Yolların eşsiz sanat stillerini deneyimleyin.
    • Müzik, Figment'in ayrılmaz bir parçasıdır. Trompet ağaçları, piyano evleri ve şarkı söyleyen düşmanlarla dolup taşan ritmik bir ortamı keşfedin ve hareketlerinizin bu müzikal evreni ve dinamik oyun müziğini nasıl etkilediğinin farkına varın.
    • Evrensel insan korkuları ile yüzleşmek için duygusal bir yolculuğa çıkın ve Dusty'nin aklıyla tekrar barış sağlamasınayardımcı olun. Kirli hilelerini kendi avantajınıza kullanarak kabuslardan kurtulun.
    • Figment, her tür oyuncu için çeşitli zorluklar önermektedir. Kılıcınızı ustalıkla düşmanlara savurun, bulmacaları çözmek için beyninizi kullanın ve ikisini epik müzikal patron savaşlarında birleştirin.


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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    iOS'de ilk bölümü ücretsiz geri kalan uygulama içi paralı. Android'de de böyle olacakken haberi yazan farklı bir izlenim vermeye çalışmış. Doğru söyleyin Figment ekibinden kaç para aldınız?
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