Bulmaca platform oyunu Figment, Android cihazlara geliyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiricliğini Bedtime Digital Games'in yaptığı başarılı platform bulmaca oyunu Figment, PlayStation 4, Switch, PC ve iOS çıkışının ardından Android cihazlara da geliyor.

Ayrıca Bkz. "Rol yapma oyunu Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple Arcade için çıktı"

Çıktığı yıl fazlasıyla övgü alan Figment, 14 Ocak'ta Android cihazlar için çıkışını yapacak. Ne yazık ki şu an için oyunun mağaza sayfası açılmış değil. Bu yüzden bazı ayrıntılar bilinmiyor. Ancak oyun iOS cihazlarda ücretsiz olarak sunuluyor. Android cihazlarda da büyük bir ihtimalle ücretsiz olacaktır.

İlginizi Çekebilir

2D bulmaca platform oyunu #AkiRobots mobil cihazlar için yayınlandı

Oyunun tanıtım yazısını ve duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

İnsan aklının girintilerine yerleştirilen müzikal bir aksiyon-macera... Figment'in dünyasına hoş geldiniz. Garip ve gerçeküstü bir dünya; kafamızda duyduğumuz birçok seste dolaşan en derin düşüncelerimizle, dürtülerimizle ve anılarımızla dolu bir yer.

Bu zihin yıllarca hem sakin hem de sessizdi. Fakat bir şeyler değişti. Yeni düşünceler gittikleri her yere korku yayan kabus gibi yaratıklar şekline bürünerek ortaya çıkmaya başladı. Huysuz Dusty için tek umut, zihninde önceden bulunan cesaretinin sesine kulak vermek, eski cesaretini geri kazanmak ve kafasının korkularıyla yüzleşmesine yardımcı olmaktır.

Dusty'ye ve her daim iyimser arkadaşı Piper'e katılın ve işleri düzeltmek için bulmacalar çözün, kabusların üstesinden gelin ve kaybolmuş cesareti geri kazandırmak isteyen zihnin farklı yüzleri boyunca bir maceraya başlayın.

Özellikler

Geleneksel sanatta elle boyanmış fırça vuruşlarının, gerçeküstü sanat, renkli çizimler ve büyüleyici karakterlerle dolu bir dünyada nasıl hayat bulacağını deneyimleyin. Neşeli Özgürlük Adasının, göz alıcı Saat Dünyası Şehrinin ve uğursuz Yolların eşsiz sanat stillerini deneyimleyin.

Müzik, Figment'in ayrılmaz bir parçasıdır. Trompet ağaçları, piyano evleri ve şarkı söyleyen düşmanlarla dolup taşan ritmik bir ortamı keşfedin ve hareketlerinizin bu müzikal evreni ve dinamik oyun müziğini nasıl etkilediğinin farkına varın.

Evrensel insan korkuları ile yüzleşmek için duygusal bir yolculuğa çıkın ve Dusty'nin aklıyla tekrar barış sağlamasınayardımcı olun. Kirli hilelerini kendi avantajınıza kullanarak kabuslardan kurtulun.

Figment, her tür oyuncu için çeşitli zorluklar önermektedir. Kılıcınızı ustalıkla düşmanlara savurun, bulmacaları çözmek için beyninizi kullanın ve ikisini epik müzikal patron savaşlarında birleştirin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.