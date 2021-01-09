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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rol yapma oyunu Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple Arcade için çıktı

    16bit roguelite türündeki oyun Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple'ın abonelik servisi olan Apple Arcade için çıkışını geçtiğimiz saatlerde yaptı.
    1 gün
    1,5b
    2
    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Rol yapma oyunu Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple Arcade için çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Cornfox & Brothers'ın yaptığı Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple Arcade sahipleri için çıkışını yaptı. 

    Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade'e geliyor"

    Oceanhorn: Chronos Dungeon'ın Apple cihazlardaki gereksinimleri şöyle: macOS 10.15.0 veya üst sürümü, iOS 13.0 veya üst sürümünü gerektirir. iPhone, iPad ve iPod touch ile uyumludur. Türkçe dil desteği bulunan oyunun  boyutu da 163,6MB.

    Apple Arcade ilk ay için ücretsiz sonraki aylarda 34,99 TL. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    https://apps.apple.com/tr/app/oceanhorn-chronos-dungeon/id1496599163

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    Tanıtım Yazısı

    Tarihi değiştirecek kadar güçlü bir nesne olan Paradigma Kum Saati, derinlerde bir yerlerde saklı. En alt kata giden yolu bulacak mısın ve Kronos Zindanı'nda sizi hangi zorluklar bekliyor?

    TÜM YAŞLAR İÇİN BİR ZİNDAN TARAYICI

    Oceanhorn: Chronos Dungeon, 16-bit arcade klasiklerinden esinlenen, yerel dört oyunculu bir zindan tarayıcıdır. Arkadaşlarınla yan yana savaş ya da dört kahramanı tek başına kontrol et - Kronos Zindanı'nın dibine kadar ulaşabilecek misin?

    Bu türdeki ilk oyununsa endişelenme - Oceanhorn: Chronos Dungeon yeni başlayanlar için bile kolayca ilerlenebilir ve seninle arkadaşlarını saatlerce eğlendirir!

    HER ZAMAN YENİ BİR ZİNDAN

    Rastgele değiştiriciler her seviyeyi benzersiz kılar ve her oyunu beklenmedik yapar. Kahramanlar, burçlarına bağlı olarak her oyuna farklı istatistiklerle başlar ve Şövalye, Avcı, Büyük Usta ve Büyücüden oluşan dört macera severin her biri farklı bir his ve oyun deneyimi sunar. Dörtten az yerel oyuncu varsa, boşta kalan macera severler herhangi bir oyuncu tarafından anında seçilebilir.

    OCEANHORN EVRENİNDE YENİ BİR BÖLÜM

    Oceanhorn: Chronos Dungeon, Oceanhorn evreninde Oceanhorn 2'den 200 yıl sonra geçen yeni bir bölümdür. Kahramanlarımızın Kronos'u yenip yenemeyeceğini ve tarihin akışını değiştirip değiştiremeyeceğini öğren!

    Özellikler

    • Dört oyuncuya kadar yerel eşli çok oyuncu desteği
    • 16 bit duygusu, müzik ve sesler, 2020 yılına güncellendi
    • Her biri farklı bir oyun tarzına sahip, anında seçim yapabileceğin veya geçiş yapabileceğin dört sınıf
    • Sonsuz tekrar oynanabilirlik: zindan, her katta yeni değiştiricilerle kendini yeniden yapılandırır
    • Büyük canavar savaşlar
    • Maksimum zindan kargaşası için denenecek çok sayıda nesne


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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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