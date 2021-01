Rol yapma oyunu Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple Arcade için çıktı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Cornfox & Brothers'ın yaptığı Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple Arcade sahipleri için çıkışını yaptı.

Ayrıca Bkz. "Bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade'e geliyor"

Oceanhorn: Chronos Dungeon'ın Apple cihazlardaki gereksinimleri şöyle: macOS 10.15.0 veya üst sürümü, iOS 13.0 veya üst sürümünü gerektirir. iPhone, iPad ve iPod touch ile uyumludur. Türkçe dil desteği bulunan oyunun boyutu da 163,6MB.

Apple Arcade ilk ay için ücretsiz sonraki aylarda 34,99 TL. Oyunun tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

https://apps.apple.com/tr/app/oceanhorn-chronos-dungeon/id1496599163

İlginizi Çekebilir

Macera oyunu Alba: A Wildlife Adventure, Apple Arcade'e eklendi

Tanıtım Yazısı

Tarihi değiştirecek kadar güçlü bir nesne olan Paradigma Kum Saati, derinlerde bir yerlerde saklı. En alt kata giden yolu bulacak mısın ve Kronos Zindanı'nda sizi hangi zorluklar bekliyor?

TÜM YAŞLAR İÇİN BİR ZİNDAN TARAYICI

Oceanhorn: Chronos Dungeon, 16-bit arcade klasiklerinden esinlenen, yerel dört oyunculu bir zindan tarayıcıdır. Arkadaşlarınla yan yana savaş ya da dört kahramanı tek başına kontrol et - Kronos Zindanı'nın dibine kadar ulaşabilecek misin?

Bu türdeki ilk oyununsa endişelenme - Oceanhorn: Chronos Dungeon yeni başlayanlar için bile kolayca ilerlenebilir ve seninle arkadaşlarını saatlerce eğlendirir!

HER ZAMAN YENİ BİR ZİNDAN

Rastgele değiştiriciler her seviyeyi benzersiz kılar ve her oyunu beklenmedik yapar. Kahramanlar, burçlarına bağlı olarak her oyuna farklı istatistiklerle başlar ve Şövalye, Avcı, Büyük Usta ve Büyücüden oluşan dört macera severin her biri farklı bir his ve oyun deneyimi sunar. Dörtten az yerel oyuncu varsa, boşta kalan macera severler herhangi bir oyuncu tarafından anında seçilebilir.

OCEANHORN EVRENİNDE YENİ BİR BÖLÜM

Oceanhorn: Chronos Dungeon, Oceanhorn evreninde Oceanhorn 2'den 200 yıl sonra geçen yeni bir bölümdür. Kahramanlarımızın Kronos'u yenip yenemeyeceğini ve tarihin akışını değiştirip değiştiremeyeceğini öğren!

Özellikler

Dört oyuncuya kadar yerel eşli çok oyuncu desteği

16 bit duygusu, müzik ve sesler, 2020 yılına güncellendi

Her biri farklı bir oyun tarzına sahip, anında seçim yapabileceğin veya geçiş yapabileceğin dört sınıf

Sonsuz tekrar oynanabilirlik: zindan, her katta yeni değiştiricilerle kendini yeniden yapılandırır

Büyük canavar savaşlar

Maksimum zindan kargaşası için denenecek çok sayıda nesne

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.