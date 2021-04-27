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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Buluşma simülasyonu oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı

    Aslında bir buluşma simülasyonu oyunu olan Tender: Creature Comforts, iOS ve Android cihazlar için geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Nisan 2021, 23:59 (15 sa.)
    1,5b
    13
    6
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Buluşma simülasyonu oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız oyun geliştiricisi Kenny Sun'ın yaptığı macera oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı"

    Tender: Creature Comforts, her ne kadar bir macera oyunu olsa da aslında bir buluşma simülasyonu oyunu. Popüler tanışma uygulamaları gibi sağa veya sola kaydırarak aradığınız kişiyi bulmaya çalışıyorsunuz ancak siz de aradığınız kişiler de uzaylı. 

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    Sağa veya sola kaydırabileceğiniz 100'den fazla profil bulunuyor, yani potansiyel olarak eşiniz olabilecek yüzlerce canlı var. İlgilendiğiniz birini bulduğunuzda onunla diyalog seçimleri yaparak sohbet edebilir ve belki de bir buluşma ayarlayabilirsiniz. Sizin seçimleriniz ve konuşmalarınıza göre oyun bambaşka hikayelere yöneliyor. 

    Oyun şu anda iOS ve Android için yayınlanmış durumda. Oyunun App Store'daki fiyatı 27,99 TL, Google Play'deki fiyatı ise 18,99 TL. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Tender: Creature Comforts Tender: Creature Comforts Tender: Creature Comforts Tender: Creature Comforts Kenny Sun Oyunlar ₺27,99 355.9 MB

    Tender: Creature Comforts Tender: Creature Comforts Tender: Creature Comforts Tender: Creature Comforts Kenny Sun Rol Oyunu ₺18,99 132M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086435/tender-creature-comforts-is-a-new-dating-sim-out-now-for-ios-and-android/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Y yucelmezin (yücel mezin) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Buluşma simülasyonu ? Ah corona ne hallere getirdin bizi
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    S sanapazar10 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekte insanlarla bulaşamıyoruz diye oyununu yapmışlar bir kahve parasına
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    joven ( joven) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknolojinin geldiği nokta digital dilim varmıyor söylemeye!
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    Portraitclub 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tender Türkiye de tamamen boş muhabbetin dibi. Kadınların çoğu sipariş verir gibi bir psikoloji içine girmişler 185 boy altı yazmasın beğenmesin sanki kendileri çok uzun. Türkiye de kadınların boy ortalaması 165cm birisi sizden 1cm bile uzunsa uzundur.
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    Fortune 4 30 dk. ( Mesaj Silindi ) Portraitclub
    kadınlar uzun seviyor.. kendileri mikrop kadar olsalar bile yani onları mikroskopla görmek gerekse de, uzun tercih ediyorlar.. uzun iyidir diyorlar.. her $eyin uzunu makbul diyorlar..
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    C cand. 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    30 lirayı buna vereceğime normal buluşma ayarlayıp kahveye veririm
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