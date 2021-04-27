Buluşma simülasyonu oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini bağımsız oyun geliştiricisi Kenny Sun'ın yaptığı macera oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı"

Tender: Creature Comforts, her ne kadar bir macera oyunu olsa da aslında bir buluşma simülasyonu oyunu. Popüler tanışma uygulamaları gibi sağa veya sola kaydırarak aradığınız kişiyi bulmaya çalışıyorsunuz ancak siz de aradığınız kişiler de uzaylı.

İlginizi Çekebilir

Bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı

Sağa veya sola kaydırabileceğiniz 100'den fazla profil bulunuyor, yani potansiyel olarak eşiniz olabilecek yüzlerce canlı var. İlgilendiğiniz birini bulduğunuzda onunla diyalog seçimleri yaparak sohbet edebilir ve belki de bir buluşma ayarlayabilirsiniz. Sizin seçimleriniz ve konuşmalarınıza göre oyun bambaşka hikayelere yöneliyor.

Oyun şu anda iOS ve Android için yayınlanmış durumda. Oyunun App Store'daki fiyatı 27,99 TL, Google Play'deki fiyatı ise 18,99 TL. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Tender: Creature Comforts Kenny Sun Oyunlar ₺27,99 355.9 MB

Tender: Creature Comforts Kenny Sun Rol Oyunu ₺18,99 132M

https://www.pocketgamer.com/articles/086435/tender-creature-comforts-is-a-new-dating-sim-out-now-for-ios-and-android/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.