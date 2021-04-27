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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı

    Rol yapma türü ve macera türü ile harmanlanan balık tutma oyunu River Legends, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    27 Nisan 2021, 21:00 (2 sa.)
    253
    6
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dantat Studio'nun yaptığı balık tutma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure'ın mobil cihazlar için çıkışını yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Hikaye odaklı macera oyunu Grotto, iOS için duyuruldu"

    River Legends: A Fly Fishing Adventure şu anda App Store ve Google Play üzerinden iOS ve Android cihazlar için yayınlanmış durumda. App Store'da 27,99 TLGoogle Play'de ise 28,99 TL. Mağaza sayfalarını ve fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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    River Legends: A Fly Fishing Adventure rol yapma ve macera türünü birleştiren bir balık tutma oyunu. Oyunu oynamak kolay gibi görünse de kolay olmadığını söylemek gerek. Balıkları yakalamaya çalışırken suyun akış hızına, yönü, hava koşullarına ve bunun gibi bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.

    Ayrıca oltayı doğru atmak ve ve diğer balıkçılık tekniklerine de dikkat etmeniz gerkiyor ki bu da oyunu gerçekçi kılıyor. Tüm kontroller gerçek zamanlı olarak işliyor. Piksel tasarıma sahip oyun ayrıca size güzel bir görsellik de sunuyor.

    River Legends River Legends River Legends River Legends Brian Chau Oyunlar ₺27,99 297.7 MB

    River Legends: A Fly Fishing Adventure River Legends: A Fly Fishing Adventure River Legends: A Fly Fishing Adventure River Legends: A Fly Fishing Adventure Dantat Studio Rol Oyunu ₺28,99 47M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086501/river-legends-a-fly-fishing-adventure-is-a-fishing-rpg-out-now-for-ios/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xagdas (Çağdaş Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamamen bilmediğimden soruyorum, editör de cevaplayabilir. Bu haber kategorisi önemli? Forumlarda vs "Hadi keşke hemen çıksa" diye konusu olan oyunlar mı bunlar? Kimsenin umrunda mı yoksa işbirliği olayı mı? Çok olmaya başladı bu haberlerden sanki.
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