Rol yapma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure, mobil cihazlar için çıktı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dantat Studio'nun yaptığı balık tutma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure'ın mobil cihazlar için çıkışını yaptı.

Ayrıca Bkz. "Hikaye odaklı macera oyunu Grotto, iOS için duyuruldu"

River Legends: A Fly Fishing Adventure şu anda App Store ve Google Play üzerinden iOS ve Android cihazlar için yayınlanmış durumda. App Store'da 27,99 TL, Google Play'de ise 28,99 TL. Mağaza sayfalarını ve fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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Hikaye odaklı macera oyunu Grotto, iOS için duyuruldu

River Legends: A Fly Fishing Adventure rol yapma ve macera türünü birleştiren bir balık tutma oyunu. Oyunu oynamak kolay gibi görünse de kolay olmadığını söylemek gerek. Balıkları yakalamaya çalışırken suyun akış hızına, yönü, hava koşullarına ve bunun gibi bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.

Ayrıca oltayı doğru atmak ve ve diğer balıkçılık tekniklerine de dikkat etmeniz gerkiyor ki bu da oyunu gerçekçi kılıyor. Tüm kontroller gerçek zamanlı olarak işliyor. Piksel tasarıma sahip oyun ayrıca size güzel bir görsellik de sunuyor.

River Legends Brian Chau Oyunlar ₺27,99 297.7 MB

River Legends: A Fly Fishing Adventure Dantat Studio Rol Oyunu ₺28,99 47M

https://www.pocketgamer.com/articles/086501/river-legends-a-fly-fishing-adventure-is-a-fishing-rpg-out-now-for-ios/

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