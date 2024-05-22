AB’nin kritik Yapay Zeka Yasası diğer ülkelere ışık tutuyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği Parlamentosu, geçtiğimiz mart ayında AB Yapay Zeka Yasası’nı (EU AI Act) onaylamıştı. Onaylamanın ardından geçilen regülasyon düzenlemeleriyle birlikte yasa artık önümüzdeki ay yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. AB Yapay Zeka Yasası, oldukça önemli zira yapay zeka için dünyanın ilk büyük düzenleyici temel kurallarını içeriyor. Bu bağlamda iş dünyasında ve günlük yaşamda kullanılan bu teknoloji için küresel bir kriter oluşturması bekleniyor.

AB Yapay Zeka Yasası temel kriter olacak

Yapay zekanın yasal olarak düzenlenmesi sadece AB özelinde yapılmıyor. ABD ve Çin gibi bazı ülkeler de halihazırda kendi düzenlemelerini yaptılar ancak bunlar oldukça hafif önlemler alıyor ve kapsamları dar veya devlet kontrollü bir korumayı amaçlıyor. Dolayısıyla AB’nin yasası kapsayıcılık anlamında küresel bir standart halini alacak gibi görünüyor.

Bu bağlamda Belçika Dijitalleşme Bakanı Mathieu Michel yaptığı açıklamada, "Dünyada türünün ilk örneği olan bu dönüm noktası niteliğindeki yasa, toplumlarımız ve ekonomilerimiz için fırsatlar da yaratan küresel bir teknolojik zorluğu ele alıyor" dedi. AB

Yapay Zeka Yasası, risk faktörü yüksek olan sistemlere katı şeffaflık yükümlülükleri getirirken daha gündelik yaşama odaklanan, temel yapay zekalar için hafif kurallar getiriyordu. Dolayısıyla yapay zekanın gelişmişliği artarken yasa kapsamındaki denetiminin arttığı bir yaklaşım tercih edilmişti. Yasa aynı zamanda hükümetlerin de yapay zeka kullanımına sınırlar getiriyor. Bilindiği üzere Çin, yapay zekayı biyometrik gözetimde kullanıyor. Ancak ABD yasası bu gözetimi sadece belirli suçlarla (terör gibi) sınırlandırıyor.

Yasanın tüm detayları için aşağıdaki haberimizi ziyaret edebilirsiniz:

AB Yapay Zeka Yasası onaylandı: Bizi neler bekliyor? 2 ay önce eklendi

AB’nin yeni yapay zeka mevzuatının tam anlamıyla yürürlüğe girmesi ve etkin bir şekilde işlenmesi için 2025 ve 2026 yılına kadar beklemek gerekecek. AB Yapay Zeka Yasası, yürürlüğe girdiğinde ülkelerin yasaklanmış AI sistemlerini yasaklamak için altı ayı, sohbet robotları gibi "genel amaçlı AI sistemlerine" karşı kuralları uygulamak için 12 ayı ve yasanın "yüksek riskli" olarak belirlediği AI sistemleri için 36 aya kadar süresi olacak. İhlallere yönelik cezalar, ihlallerin türüne bağlı olarak 7,5 milyon avro (8,2 milyon dolar) veya cironun yüzde 1,5'i ile 35 milyon avro veya küresel cironun yüzde 7'si arasında değişecek.

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