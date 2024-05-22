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    AB’nin kritik Yapay Zeka Yasası diğer ülkelere ışık tutuyor

    Avrupa Birliği Parlamentosu, yapay zekayı yönetmek üzere dünyanın ilk büyük düzenleyici temel kuralları AB Yapay Zeka Yasası’nı onaylamıştı. Şimdi bu yasa dünyanın geri kalanına ışık tutuyor.
    AB’nin kritik Yapay Zeka Yasası diğer ülkelere ışık tutuyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği Parlamentosu, geçtiğimiz mart ayında AB Yapay Zeka Yasası’nı (EU AI Act) onaylamıştı. Onaylamanın ardından geçilen regülasyon düzenlemeleriyle birlikte yasa artık önümüzdeki ay yürürlüğe girmeye hazırlanıyor. AB Yapay Zeka Yasası, oldukça önemli zira yapay zeka için dünyanın ilk büyük düzenleyici temel kurallarını içeriyor. Bu bağlamda iş dünyasında ve günlük yaşamda kullanılan bu teknoloji için küresel bir kriter oluşturması bekleniyor.

    AB Yapay Zeka Yasası temel kriter olacak

    Yapay zekanın yasal olarak düzenlenmesi sadece AB özelinde yapılmıyor. ABD ve Çin gibi bazı ülkeler de halihazırda kendi düzenlemelerini yaptılar ancak bunlar oldukça hafif önlemler alıyor ve kapsamları dar veya devlet kontrollü bir korumayı amaçlıyor. Dolayısıyla AB’nin yasası kapsayıcılık anlamında küresel bir standart halini alacak gibi görünüyor.

    Bu bağlamda Belçika Dijitalleşme Bakanı Mathieu Michel yaptığı açıklamada, "Dünyada türünün ilk örneği olan bu dönüm noktası niteliğindeki yasa, toplumlarımız ve ekonomilerimiz için fırsatlar da yaratan küresel bir teknolojik zorluğu ele alıyor" dedi. AB

    Yapay Zeka Yasası, risk faktörü yüksek olan sistemlere katı şeffaflık yükümlülükleri getirirken daha gündelik yaşama odaklanan, temel yapay zekalar için hafif kurallar getiriyordu. Dolayısıyla yapay zekanın gelişmişliği artarken yasa kapsamındaki denetiminin arttığı bir yaklaşım tercih edilmişti. Yasa aynı zamanda hükümetlerin de yapay zeka kullanımına sınırlar getiriyor. Bilindiği üzere Çin, yapay zekayı biyometrik gözetimde kullanıyor. Ancak ABD yasası bu gözetimi sadece belirli suçlarla (terör gibi) sınırlandırıyor.

    Yasanın tüm detayları için aşağıdaki haberimizi ziyaret edebilirsiniz:

    AB’nin yeni yapay zeka mevzuatının tam anlamıyla yürürlüğe girmesi ve etkin bir şekilde işlenmesi için 2025 ve 2026 yılına kadar beklemek gerekecek. AB Yapay Zeka Yasası, yürürlüğe girdiğinde ülkelerin yasaklanmış AI sistemlerini yasaklamak için altı ayı, sohbet robotları gibi "genel amaçlı AI sistemlerine" karşı kuralları uygulamak için 12 ayı ve yasanın "yüksek riskli" olarak belirlediği AI sistemleri için 36 aya kadar süresi olacak. İhlallere yönelik cezalar, ihlallerin türüne bağlı olarak 7,5 milyon avro (8,2 milyon dolar) veya cironun yüzde 1,5'i ile 35 milyon avro veya küresel cironun yüzde 7'si arasında değişecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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