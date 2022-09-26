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    Renault'nun Elektrikli Araç Çekiş Aküsü Onarım Merkezi Bursa'da faaliyete başladı

    Bursa Çekiş Aküsü Onarım Merkezi ilk etapta markanın Zoe ve Twizy gibi elektrikli araçlarının yanı sıra Clio Hibrit modelinin de çekiş aküleri için hizmet verecek.

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    Bursa'da Elektrikli Araç Çekiş Aküsü Onarım Merkezi açıldı

    Otomotivde küresel konjonktüre paralel olarak Türkiye’de de elektrikli araçlara yönelik talep artarken, Renault’nun tüm dünya üzerindeki 25’inci Çekiş Aküsü Onarım Merkezi Bursa’da hizmet vermeye başladı. Çekiş aküsünü daha bilindik adıyla elektrik motoruna güç veren batarya olarak tanımlayabiliriz.

    Teşhis ve onarım işlemlerine başlayan merkez sayesinde daha önce yalnızca yurt dışında yapılabilen işlemler artık doğrudan ülkemizde gerçekleştirilebilecek. Böylece maliyet ve zaman açısından ciddi bir verimlilik sağlanıp, satış sonrası hizmetlerde akü kaynaklı bekleme süreleri ortadan kaldırılmış olacak.

    Bursa Çekiş Aküsü Onarım Merkezi ilk etapta markanın Zoe ve Twizy gibi tamamen elektrikli araçları yanı sıra Clio Hibrit modelinin de çekiş aküleri için hizmet verecek. Merkez, zaman içerisinde yeni tanıtılacak hibrit ve elektrikli araçların teşhis ve onarımlarını da yapabilecek şekilde tasarlandı. Önümüzdeki dönemde Ankara, İstanbul ve İzmir’de de birer Çekiş Aküsü Onarım Merkezi hayata geçirilmesi hedefleniyor.

    Bursa'da Elektrikli Araç Çekiş Aküsü Onarım Merkezi açıldı
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    MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    “Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilgi ve alternatif mobilite tercihleri global gelişmelere bağlı olarak artış trendinde. Etkin bir teşvik sistemi ve erişilebilir fiyatlarla, elektrikli araç sahipliğinin yakın dönemde katlanarak artacağını öngörüyoruz. MAİS A.Ş. olarak, Renault Grubu’nun elektrikli otomobil teknolojisi konusundaki öncü rolünü uzun yıllardır Zoe ve Twizy modellerimizle Türkiye’ye yansıtıyoruz. Ülkemizde elektrikli otomobil pazarının lideri Zoe, bu alanda referans bir model. Ülkemizde elektrikli araçlar konusundaki farkındalığı ve deneyimi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

    Bursa’da altyapı odaklı hayata geçirdiğimiz Çekiş Aküsü Onarım Merkezi sayesinde elektrikli otomobil sahiplerine zaman ve maliyet avantajı sunarak satış sonrası destek deneyimini en üst noktaya taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde bu alandaki mevcut ürün gamımıza ek olarak tüketicilerin bir otomobilden beklediği her şeyi sunan Renault Megane E-TECH %100 Elektrikli ve Dacia Spring modellerimizi de ülkemize getirerek dönüşen tüketici tercihlerine cevap veren öncü konumumuzu sürdüreceğiz”

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    B
    batar 54 dakika önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 saat önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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