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    TOGG'un hangi ÖTV diliminde yer alacağı açıklandı

    Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, verdiği bir röportajda TOGG ile ilgili "Yüzde 10 ÖTV diliminin içinde kesin kalıyoruz" açıklamasında bulundu. İşte detaylar:
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    TOGG'un fiyatıyla ilgili dikkat çeken ÖTV detayı açıklandı

    TOGG'un ilk modeli olan elektrikli C-SUV için geri sayım başladı. Bir aksilik olmazsa Gemlik'teki fabrika 29 Ekim 2022'de açılacak. Şirketin satış ve servis konusunda izleyeceeği stratejiden tutun da TOGG C-SUV'un detaylı özelliklerine kadar ortada pek çok soru işareti var. Ancak en çok merak edilen konu elbette TOGG'un fiyatı.

    TOGG tanıtıldığından beri içten yanmalı muadilleriyle rekabet edebilecek bir fiyatla satışa sunulacağı ve tüketicinin ulaşabileceği bir araç olacağı söyleniyor. Ancak günümüze bakıldığında; döviz kurundaki yükseliş, artan maliyetler ve ÖTV gibi nedenlerle vatandaşın bu konuda pek umudu kalmamış gibi görünüyor. Öte yandan TOGG'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'dan fiyat konusunda yeni bir açıklama geldi.

    "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz"

    TOGG C-SUV'un konumlacağı ÖTV dilimi hakkında açıklamada bulunan Özilhan, "İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. TOGG ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak. Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60’a çıkardılar ÖTV’yi. Ondan sonra yüzde 10’a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10’un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz"

    Hatırlanacak olursa geçtiğimiz aylarda elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik özellikle TOGG'un gelişine hazırlık olarak nitelendirilmişti. C-SUV'un Özilhan'ın belirttiği gibi yüzde 10'luk dilimde kalması için mevcut durumda motor gücünün 160 kW'ın ve matrahının 700 bin liranın altında olması gerekiyor. Dolayısıyla yine mevcut şartlarda - en azından giriş versiyonunun - fiyatının 908.600 TL veya altında olmasını bekleyebiliriz. Ancak şu da bir gerçek ki aracın satışa sunulmasına daha aylar var ve bu süreçte döviz kurunda ve maliyetlerde oluşabilecek artışlar nedeniyle ÖTV oranında olmasa bile matrah düzeyinde bir artış görmemiz kuvvetle muhtemel.

    Satış planlaması konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak Dünya'nın haberine göre kulislerde konuşulan konular arasında internet üzerinden satış fikri öne çıkıyor. Yani TOGG'da bayilik sistemi olmayacağı, bunun yerine Türkiye'nin farklı noktalarında tanıtım ve deneyim mağazaları kurulacağı ifade ediliyor. Servis konusunda ise Özilhan, geleneksel modellerin dışında bir servis hizmeti üzerinde çalışıldığını söylemiş. Son olarak; TOGG'u daha ulaşılabilir noktaya çekmek için yeni bir finansman modeli üzerinde çalışıldığı da belirtiliyor. Görünen o ki bu konuları resmi ağızdan öğrenmek için fabrikanın açılışını, yani 29 Ekim'i bekleyeceğiz.

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    homebird 22 saat önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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