Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bursa'da trafik ışıklarında karşıya geçmeyi kolaylaştıran "zemin yaya" projesi hayata geçirildi

    Bursa Büyükşehir Belediyesi trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan yayalara kolaylık sağlayan "zemin yaya" projesini hayata geçirdi. Yaya butonları yerine gelen sistem birçok avantaja sahip.
    Bursa'da trafik ışıklarında 'zemin yaya' projesi hayata geçirildi Tam Boyutta Gör
    Bursa Büyükşehir Belediyesi trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara kolaylık sağlayan "zemin yaya" projesini hayata geçirdi. Trafik ışıklarındaki yaya butonları yerine farklı bir sistem üzerine çalışan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı teknik ekipleri zemin yaya uygulamasını geliştirdi.

    Trafik ışığı bulunan yaya geçidinin her iki tarafına "Karşıya geçmek için üzerinde bekleyiniz" yazılı sarı renkte platform yerleştirildi. Üzerinde durunca aktifleşen sistem 2 saniye içinde yayayı algılıyor ve sesli uyarının ardından yayalar için yeşil ışık yanıyor. Görme engellilerin beyaz bastonla kaldırımlardaki sarı renkli taban takip taşları sayesinde ulaşabildiği, bebek arabası kullanan ya da elleri dolu olan yayaların da hayatını kolaylaştıran platform, kentin farklı noktalarında da yaygınlaştırılmaya başlandı.

    İlk olarak Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda başlatılan uygulama, özellikle yaya hareketliliğin yoğun olduğu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Profesör Tezok Caddesi'ne de yerleştirildi.

    Bursa'da trafik ışıklarında 'zemin yaya' projesi hayata geçirildi Tam Boyutta Gör

    "Tamamen yerli ve milli bir proje"

    Engelli ya da engelsiz tüm yayalar için büyük kolaylık sağlayan projeyi geliştiren ekipte yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğünde görevli elektrik mühendisi Zafer Kavak, tamamen yerli ve milli projenin uluslararası patentinin de alındığını belirtti. Direk üzerine monte edilmiş ve dokunularak talebin oluşturulduğu yaya butonları ile karşılaştırıldığında bu sistemin çok daha kullanışlı olduğunu aktaran Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Kendinizi görme engelli bir vatandaşımızın yerine koyun ya da bu butonların bulunduğu bir sinyalize kavşağa giderek gözlerinizi kapatın ve karşıya geçebilmek için direk üzerindeki ufak bir noktayı bulmaya çalışın. Bu hiç de kolay olmayacaktır. Peki elleri olmayan bir engelli vatandaşımız ne yapacak, düğmeye nasıl basacak? Boyundan aşağısı felç olan bir engelli, sadece parmaklarının ucunu kullanabilmek için aylarca eğitim almış bir engelli, kolunu kullanamıyor butona nasıl basacak? Sistemimiz tüm bu sorunlar için pratik bir çözüm oldu."

    Kavak ayrıca sistemin, binlerce kişinin temas ettiği buton sistemine göre çok daha hijyenik olduğunu da belirtti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    online sınav kopya taktikleri code error nasıl çözülür oğlumun oğlu kocamın kardeşi bulaşık makinesi tuz ayarı kaçta olmalı nural diafon kullanim kılavuzu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei Matebook D15
    Huawei Matebook D15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız