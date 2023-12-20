Bursa'da trafik ışıklarında karşıya geçmeyi kolaylaştıran "zemin yaya" projesi hayata geçirildi

Trafik ışığı bulunan yaya geçidinin her iki tarafına "Karşıya geçmek için üzerinde bekleyiniz" yazılı sarı renkte platform yerleştirildi. Üzerinde durunca aktifleşen sistem 2 saniye içinde yayayı algılıyor ve sesli uyarının ardından yayalar için yeşil ışık yanıyor. Görme engellilerin beyaz bastonla kaldırımlardaki sarı renkli taban takip taşları sayesinde ulaşabildiği, bebek arabası kullanan ya da elleri dolu olan yayaların da hayatını kolaylaştıran platform, kentin farklı noktalarında da yaygınlaştırılmaya başlandı.
İlk olarak Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda başlatılan uygulama, özellikle yaya hareketliliğin yoğun olduğu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Profesör Tezok Caddesi'ne de yerleştirildi.
"Tamamen yerli ve milli bir proje"
Engelli ya da engelsiz tüm yayalar için büyük kolaylık sağlayan projeyi geliştiren ekipte yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğünde görevli elektrik mühendisi Zafer Kavak, tamamen yerli ve milli projenin uluslararası patentinin de alındığını belirtti. Direk üzerine monte edilmiş ve dokunularak talebin oluşturulduğu yaya butonları ile karşılaştırıldığında bu sistemin çok daha kullanışlı olduğunu aktaran Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kendinizi görme engelli bir vatandaşımızın yerine koyun ya da bu butonların bulunduğu bir sinyalize kavşağa giderek gözlerinizi kapatın ve karşıya geçebilmek için direk üzerindeki ufak bir noktayı bulmaya çalışın. Bu hiç de kolay olmayacaktır. Peki elleri olmayan bir engelli vatandaşımız ne yapacak, düğmeye nasıl basacak? Boyundan aşağısı felç olan bir engelli, sadece parmaklarının ucunu kullanabilmek için aylarca eğitim almış bir engelli, kolunu kullanamıyor butona nasıl basacak? Sistemimiz tüm bu sorunlar için pratik bir çözüm oldu."
Kavak ayrıca sistemin, binlerce kişinin temas ettiği buton sistemine göre çok daha hijyenik olduğunu da belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.