Bursa'da trafik ışıklarında karşıya geçmeyi kolaylaştıran "zemin yaya" projesi hayata geçirildi

Tam Boyutta Gör Bursa Büyükşehir Belediyesi trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara kolaylık sağlayan "zemin yaya" projesini hayata geçirdi. Trafik ışıklarındaki yaya butonları yerine farklı bir sistem üzerine çalışan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı teknik ekipleri zemin yaya uygulamasını geliştirdi.

Trafik ışığı bulunan yaya geçidinin her iki tarafına "Karşıya geçmek için üzerinde bekleyiniz" yazılı sarı renkte platform yerleştirildi. Üzerinde durunca aktifleşen sistem 2 saniye içinde yayayı algılıyor ve sesli uyarının ardından yayalar için yeşil ışık yanıyor. Görme engellilerin beyaz bastonla kaldırımlardaki sarı renkli taban takip taşları sayesinde ulaşabildiği, bebek arabası kullanan ya da elleri dolu olan yayaların da hayatını kolaylaştıran platform, kentin farklı noktalarında da yaygınlaştırılmaya başlandı.

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İlk olarak Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda başlatılan uygulama, özellikle yaya hareketliliğin yoğun olduğu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Profesör Tezok Caddesi'ne de yerleştirildi.

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"Tamamen yerli ve milli bir proje"

Engelli ya da engelsiz tüm yayalar için büyük kolaylık sağlayan projeyi geliştiren ekipte yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğünde görevli elektrik mühendisi Zafer Kavak, tamamen yerli ve milli projenin uluslararası patentinin de alındığını belirtti. Direk üzerine monte edilmiş ve dokunularak talebin oluşturulduğu yaya butonları ile karşılaştırıldığında bu sistemin çok daha kullanışlı olduğunu aktaran Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendinizi görme engelli bir vatandaşımızın yerine koyun ya da bu butonların bulunduğu bir sinyalize kavşağa giderek gözlerinizi kapatın ve karşıya geçebilmek için direk üzerindeki ufak bir noktayı bulmaya çalışın. Bu hiç de kolay olmayacaktır. Peki elleri olmayan bir engelli vatandaşımız ne yapacak, düğmeye nasıl basacak? Boyundan aşağısı felç olan bir engelli, sadece parmaklarının ucunu kullanabilmek için aylarca eğitim almış bir engelli, kolunu kullanamıyor butona nasıl basacak? Sistemimiz tüm bu sorunlar için pratik bir çözüm oldu."

Kavak ayrıca sistemin, binlerce kişinin temas ettiği buton sistemine göre çok daha hijyenik olduğunu da belirtti.

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Bursa'da trafik ışıklarında "zemin yaya" projesi hayata geçirildi