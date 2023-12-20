Tesla otomobillere “kablosuz şarj” özelliği geliyor

Kablosuz şarj özelliği, akıllı telefonlarda olduğu gibi şarj kablosu kullanmadan aracınızı şarj etmenizi sağlayacak. Endüktif şarj olarak bilinen bu konsept, elektriğin bir manyetik alan aracılığıyla iletilmesine olanak sağlanıyor.
Tesla’lar için kablosuz şarj dönemi
Von Holzhausen, Leno'nun şarjla ilgili bir soru sorması üzerine “Endüktif şarj üzerinde çalışıyoruz. Yani artık bir şeyi fişe takmanıza bile gerek yok. Sadece garajınıza giriyorsunuz, arabayı şarj pedinin üzerine sürüyorsunuz ve şarj oluyorsunuz.” dedi.
Bu, Tesla'nın elektrikli araçları için endüktif kablosuz şarj sunma olasılığını ima ettiği ilk sefer değil. Mart ayındaki hissedarlar etkinliğinde Tesla, bir garajda kablosuz olarak şarj oluyor gibi görünen bir Model S'in fotoğrafını yayınlamıştı. Bu fotoğraf sonrasında Tesla'nın endüktif şarj üzerinde çalıştığına dair söylentiler çıktı ancak şirket şimdiye kadar bu söylentileri doğrulamamıştı.
Öte yandan garaja veya aracınızı park ettiğiniz yere kablosuz şarj cihazı kurmakla geleneksel şarj cihazını kurmak arasında önemli bir maliyet farkı olacaktır. Ayrıca, aracın ilgili alıcıyla da donatılması gerekiyor ki bu da ek maliyet anlamına geliyor. Ek olarak Tesla, bu yaz Alman kablosuz şarj şirketi Wiferion'u satın almış ve ardından ekim ayında satmıştı. Ancak Tesla, şirketin mühendislerini elinde tutarak kablosuz şarj programı üzerinde çalışmaya devam etmiş gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.