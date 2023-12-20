Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla otomobillere “kablosuz şarj” özelliği geliyor

    Tesla, kablosuz elektrikli araç şarj cihazı üzerinde çalıştığını doğruladı. Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen bu duyuruyu Cybertruck ile ilgili bir video incelemesinde yaptı.
    Tesla otomobillere “kablosuz şarj” özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre yakında Tesla otomobiller kablosuz şarj özelliğine sahip olacak. Şirketin tasarım şefi Franz von Holzhausen, Cybertruck'ın video incelemesinde Jay Leno'ya Tesla'nın endüktif elektrikli araç şarj platformu üzerinde çalıştığını söyledi. Bu videoda ayrıca Tesla’nın Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy de bulunuyor.

    Kablosuz şarj özelliği, akıllı telefonlarda olduğu gibi şarj kablosu kullanmadan aracınızı şarj etmenizi sağlayacak. Endüktif şarj olarak bilinen bu konsept, elektriğin bir manyetik alan aracılığıyla iletilmesine olanak sağlanıyor.

    Tesla’lar için kablosuz şarj dönemi

    Von Holzhausen, Leno'nun şarjla ilgili bir soru sorması üzerine “Endüktif şarj üzerinde çalışıyoruz. Yani artık bir şeyi fişe takmanıza bile gerek yok. Sadece garajınıza giriyorsunuz, arabayı şarj pedinin üzerine sürüyorsunuz ve şarj oluyorsunuz.” dedi.

    Bu, Tesla'nın elektrikli araçları için endüktif kablosuz şarj sunma olasılığını ima ettiği ilk sefer değil. Mart ayındaki hissedarlar etkinliğinde Tesla, bir garajda kablosuz olarak şarj oluyor gibi görünen bir Model S'in fotoğrafını yayınlamıştı. Bu fotoğraf sonrasında Tesla'nın endüktif şarj üzerinde çalıştığına dair söylentiler çıktı ancak şirket şimdiye kadar bu söylentileri doğrulamamıştı.

    Tesla otomobillere “kablosuz şarj” özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemleri, Tesla sahiplerinin garajlarındaki sabit bir platformu ya da cihazı kullanarak araçlarını şarj etmelerine olanak tanıyacak ve araçların doğrudan fişe takılması ihtiyacını ortadan kaldıracak. Bir elektrikli aracı fişe takmak ek zaman ve çaba gerektirmezken, kablosuz şarj gerçekten de şarj etmenin daha sorunsuz bir yolu olabilir.

    Öte yandan garaja veya aracınızı park ettiğiniz yere kablosuz şarj cihazı kurmakla geleneksel şarj cihazını kurmak arasında önemli bir maliyet farkı olacaktır. Ayrıca, aracın ilgili alıcıyla da donatılması gerekiyor ki bu da ek maliyet anlamına geliyor. Ek olarak Tesla, bu yaz Alman kablosuz şarj şirketi Wiferion'u satın almış ve ardından ekim ayında satmıştı. Ancak Tesla, şirketin mühendislerini elinde tutarak kablosuz şarj programı üzerinde çalışmaya devam etmiş gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kitapseç güvenilir mi arabada leş kokusu nasıl giderilir yurtdışında sms alamıyorum kulak tıkacı nerede satılır sniper elite 3 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO X5 5G
    POCO X5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-46
    Acer Nitro 5 AN515-46
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız