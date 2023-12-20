Tesla otomobillere “kablosuz şarj” özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre yakında Tesla otomobiller kablosuz şarj özelliğine sahip olacak. Şirketin tasarım şefi Franz von Holzhausen, Cybertruck'ın video incelemesinde Jay Leno'ya Tesla'nın endüktif elektrikli araç şarj platformu üzerinde çalıştığını söyledi. Bu videoda ayrıca Tesla’nın Araç Mühendisliği Başkan Yardımcısı Lars Moravy de bulunuyor.

Kablosuz şarj özelliği, akıllı telefonlarda olduğu gibi şarj kablosu kullanmadan aracınızı şarj etmenizi sağlayacak. Endüktif şarj olarak bilinen bu konsept, elektriğin bir manyetik alan aracılığıyla iletilmesine olanak sağlanıyor.

Tesla’lar için kablosuz şarj dönemi

Von Holzhausen, Leno'nun şarjla ilgili bir soru sorması üzerine “Endüktif şarj üzerinde çalışıyoruz. Yani artık bir şeyi fişe takmanıza bile gerek yok. Sadece garajınıza giriyorsunuz, arabayı şarj pedinin üzerine sürüyorsunuz ve şarj oluyorsunuz.” dedi.

Bu, Tesla'nın elektrikli araçları için endüktif kablosuz şarj sunma olasılığını ima ettiği ilk sefer değil. Mart ayındaki hissedarlar etkinliğinde Tesla, bir garajda kablosuz olarak şarj oluyor gibi görünen bir Model S'in fotoğrafını yayınlamıştı. Bu fotoğraf sonrasında Tesla'nın endüktif şarj üzerinde çalıştığına dair söylentiler çıktı ancak şirket şimdiye kadar bu söylentileri doğrulamamıştı.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlar için kablosuz şarj sistemleri, Tesla sahiplerinin garajlarındaki sabit bir platformu ya da cihazı kullanarak araçlarını şarj etmelerine olanak tanıyacak ve araçların doğrudan fişe takılması ihtiyacını ortadan kaldıracak. Bir elektrikli aracı fişe takmak ek zaman ve çaba gerektirmezken, kablosuz şarj gerçekten de şarj etmenin daha sorunsuz bir yolu olabilir.

Öte yandan garaja veya aracınızı park ettiğiniz yere kablosuz şarj cihazı kurmakla geleneksel şarj cihazını kurmak arasında önemli bir maliyet farkı olacaktır. Ayrıca, aracın ilgili alıcıyla da donatılması gerekiyor ki bu da ek maliyet anlamına geliyor. Ek olarak Tesla, bu yaz Alman kablosuz şarj şirketi Wiferion'u satın almış ve ardından ekim ayında satmıştı. Ancak Tesla, şirketin mühendislerini elinde tutarak kablosuz şarj programı üzerinde çalışmaya devam etmiş gibi görünüyor.

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