Tesla Robovan tanıtıldı: 20 kişilik fütüristik otonom minibüs

Tam Boyutta Gör Elon Musk, teknoloji dünyasını bir kez daha şaşırtmayı başardı. Tesla'nın CEO’su, "We, Robot" etkinliğinde geceye damgasını vuran bir sürpriz yaptı ve beklenmedik bir şekilde Tesla’nın yeni aracı olan "Robovan”ı tanıttı. Robotaksi modeli Cybercab gibi bu araç da tamamen otonom ve aynı fütüristik tasarım anlayışına sahip.

Tesla Cybercab tanıtıldı: Robotaksi hakkında tüm detaylar 3 sa. önce eklendi

Tesla'dan otonom minibüs: Robovan

Tesla Robovan, klasik bir minibüsten veya herhangi bir toplu taşıma aracından çok uzak bir tasarıma sahip. Aracın, bir tren vagonunu andıran aerodinamik bir şekli var ve dışarıdan bakıldığında tekerlekleri görünmüyor. Elon Musk, bu tasarım hakkında "gelecek, gelecek gibi görünmeli" dedi. Musk ayrıca bu aracın hem 20 kişiye kadar yolcu taşıyabileceğini hem de ticari yük taşımacılığına uygun olacağını belirtti.

Tam Boyutta Gör “Robovan yüksek yoğunluğu çözecek olan şey. Yani bir spor takımını bir yere götürmek istiyorsanız ya da seyahat maliyetini gerçekten mil (yaklaşık 1,6 km) başına 5-10 sente düşürmek istiyorsanız, robovanı kullanabilirsiniz.”

Tesla, Robovan için paylaştığı görsellerde sadece yolcu konfigürasyonuna yer verdi. Dolayısıyla kargo tipi ticari konfigürasyonunun iç tasarımının (veya genel tasarım) nasıl olacağını bilmiyoruz. Tesla aynı zamanda bu araç için de teknik özellikleri paylaşmadı. Ek olarak Tesla, Robovan için herhangi bir çıkış tarihi vermedi.

Tam Boyutta Gör Robovan, Tesla'nın gelecekteki Tesla Network adlı otonom araç çağırma hizmetiyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Bu hizmet, hem kişisel Tesla sahiplerine hem de filo kullanıcılarına otonom sürüş imkanları sunacak. Tesla Network, tamamen kendi kendine gidebilen araçların kullanıldığı bir platform olma hedefiyle yola çıkmış durumda.

Öte yandan elektrikli minibüs pazarı, son dönemde oldukça hareketli. Tesla’nın Robovan’ı, bu alandaki rekabete güçlü bir giriş yapacak gibi görünüyor. Şu anda pazarda, Volkswagen'in ID Buzz modeli ve Mercedes'in eSprinter'ı dikkat çeken rakipler arasında. Ayrıca ticari segmentte Ram ProMaster EV, Ford E-Transit ve BrightDrop Zevo gibi modeller de öne çıkıyor. Her ne kadar etkinlikte Robovan gibi bir araç görmek şaşırtıcı olsa da Musk’ın "Master Plan Part Deux" ve "Master Plan Part 3" belgelerinde "yüksek yolcu yoğunluğuna sahip şehir içi taşımacılık", “otobüs” ve “ticari/yolcu minibüsleri” ifadelere yer verilmişti.

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Tesla Robovan tanıtıldı: 20 kişilik fütüristik otonom minibüs