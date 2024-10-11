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    Anlık Bildirim

    Tesla Robovan tanıtıldı: 20 kişilik fütüristik otonom minibüs

    Tesla CEO'su Elon Musk, “We, Robot” etkinliğinde yeni ve beklenmedik bir araç sunarak sürpriz yaptı: bir yolcu minibüsü. Tesla Robovan adlı araç 20 kişilik kapasiteye sahip.
    Tesla Robovan tanıtıldı: 20 kişilik fütüristik otonom minibüs Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, teknoloji dünyasını bir kez daha şaşırtmayı başardı. Tesla'nın CEO’su, "We, Robot" etkinliğinde geceye damgasını vuran bir sürpriz yaptı ve beklenmedik bir şekilde Tesla’nın yeni aracı olan "Robovan”ı tanıttı. Robotaksi modeli Cybercab gibi bu araç da tamamen otonom ve aynı fütüristik tasarım anlayışına sahip.

    Tesla'dan otonom minibüs: Robovan

    Tesla Robovan, klasik bir minibüsten veya herhangi bir toplu taşıma aracından çok uzak bir tasarıma sahip. Aracın, bir tren vagonunu andıran aerodinamik bir şekli var ve dışarıdan bakıldığında tekerlekleri görünmüyor. Elon Musk, bu tasarım hakkında "gelecek, gelecek gibi görünmeli" dedi. Musk ayrıca bu aracın hem 20 kişiye kadar yolcu taşıyabileceğini hem de ticari yük taşımacılığına uygun olacağını belirtti.

    Tesla Robovan tanıtıldı: 20 kişilik fütüristik otonom minibüs Tam Boyutta Gör
    “Robovan yüksek yoğunluğu çözecek olan şey. Yani bir spor takımını bir yere götürmek istiyorsanız ya da seyahat maliyetini gerçekten mil (yaklaşık 1,6 km) başına 5-10 sente düşürmek istiyorsanız, robovanı kullanabilirsiniz.”

    Tesla, Robovan için paylaştığı görsellerde sadece yolcu konfigürasyonuna yer verdi. Dolayısıyla kargo tipi ticari konfigürasyonunun iç tasarımının (veya genel tasarım) nasıl olacağını bilmiyoruz. Tesla aynı zamanda bu araç için de teknik özellikleri paylaşmadı. Ek olarak Tesla, Robovan için herhangi bir çıkış tarihi vermedi.

    Tesla Robovan tanıtıldı: 20 kişilik fütüristik otonom minibüs Tam Boyutta Gör
    Robovan, Tesla'nın gelecekteki Tesla Network adlı otonom araç çağırma hizmetiyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Bu hizmet, hem kişisel Tesla sahiplerine hem de filo kullanıcılarına otonom sürüş imkanları sunacak. Tesla Network, tamamen kendi kendine gidebilen araçların kullanıldığı bir platform olma hedefiyle yola çıkmış durumda.

    Öte yandan elektrikli minibüs pazarı, son dönemde oldukça hareketli. Tesla’nın Robovan’ı, bu alandaki rekabete güçlü bir giriş yapacak gibi görünüyor. Şu anda pazarda, Volkswagen'in ID Buzz modeli ve Mercedes'in eSprinter'ı dikkat çeken rakipler arasında. Ayrıca ticari segmentte Ram ProMaster EV, Ford E-Transit ve BrightDrop Zevo gibi modeller de öne çıkıyor. Her ne kadar etkinlikte Robovan gibi bir araç görmek şaşırtıcı olsa da Musk’ın "Master Plan Part Deux" ve "Master Plan Part 3" belgelerinde "yüksek yolcu yoğunluğuna sahip şehir içi taşımacılık", “otobüs” ve “ticari/yolcu minibüsleri” ifadelere yer verilmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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