Tesla Robovan tanıtıldı: 20 kişilik fütüristik otonom minibüs

Tesla'dan otonom minibüs: Robovan
Tesla Robovan, klasik bir minibüsten veya herhangi bir toplu taşıma aracından çok uzak bir tasarıma sahip. Aracın, bir tren vagonunu andıran aerodinamik bir şekli var ve dışarıdan bakıldığında tekerlekleri görünmüyor. Elon Musk, bu tasarım hakkında "gelecek, gelecek gibi görünmeli" dedi. Musk ayrıca bu aracın hem 20 kişiye kadar yolcu taşıyabileceğini hem de ticari yük taşımacılığına uygun olacağını belirtti.
Tesla, Robovan için paylaştığı görsellerde sadece yolcu konfigürasyonuna yer verdi. Dolayısıyla kargo tipi ticari konfigürasyonunun iç tasarımının (veya genel tasarım) nasıl olacağını bilmiyoruz. Tesla aynı zamanda bu araç için de teknik özellikleri paylaşmadı. Ek olarak Tesla, Robovan için herhangi bir çıkış tarihi vermedi.
Öte yandan elektrikli minibüs pazarı, son dönemde oldukça hareketli. Tesla’nın Robovan’ı, bu alandaki rekabete güçlü bir giriş yapacak gibi görünüyor. Şu anda pazarda, Volkswagen'in ID Buzz modeli ve Mercedes'in eSprinter'ı dikkat çeken rakipler arasında. Ayrıca ticari segmentte Ram ProMaster EV, Ford E-Transit ve BrightDrop Zevo gibi modeller de öne çıkıyor. Her ne kadar etkinlikte Robovan gibi bir araç görmek şaşırtıcı olsa da Musk’ın "Master Plan Part Deux" ve "Master Plan Part 3" belgelerinde "yüksek yolcu yoğunluğuna sahip şehir içi taşımacılık", “otobüs” ve “ticari/yolcu minibüsleri” ifadelere yer verilmişti.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.