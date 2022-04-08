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    Yönetim simülasyonu yarışması Business Case Challenge başlıyor

    İş dünyasının farklı alanlarında deneyim kazanmak isteyen katılımcılarının vakalar çözerek belirli etaplardan geçerek yarışacağı Business Case Challenge başlıyor.
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    Business Case Challenge 16-17 Nisan’da!
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    Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Business Case Challenge yarışması başlıyor. Bu yıl ilki yapılacak Business Case Challenge yarışması 16-17 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

    İş dünyasına yönelik vaka analizi ve simülasyon yarışması şeklinde düzenlenecek Business Case Challenge sayesinde yarışmacılar, P&G ve PwC gibi alanında lider şirketlerin şirketlerin sunacakları vaka çalışmalarıyla farklı sektörleri tanıma ve iş dünyasını deneyimleme fırsatı elde edecek. Gerçek ya da gerçeğe uygun koşullarda nasıl doğru kararlar alınacağını öğrenecek ve şirket yetkililerinin yapacakları toplu geri dönüşler sayesinde kariyerlerini bu sektörde oluşturmak isteyen yarışmacılara kendilerini ölçme fırsatı sunacak.

    Yarışmacılar şirketlerin vaka analizlerini çözerek sunum yapacaklar ve şirket yetkilileri tarafından değerlendirilecekler. Yarı finalin ardından finale kalan 5 ekip, Capsim Turkey iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz iş dünyası simülasyonunda yönettikleri şirketin farklı departmanlarındaki karar alma süreçlerinde yer alacaklar ve bu kararların sonuçlarını gerçek pazar dinamiklerinde deneyimleyecekler. Yarışmanın galipleri ise 24 Nisan’daki final töreninde birbirinden farklı ödüllerin sahibi olacaklar.

    Busines Case Challenge yarışmasına katılanlara katılım sertifikası verilecek. Sıralamaya giren ekiplere çeşitli ödüller dağıtılacak.

    Yarışmaya katılabilmek için Türkiye’de herhangi bir üniversite öğrenci olmak yeterli. Yarışmaya dilerseniz takım olarak ya da bireysel olarak başvurabilirsiniz.

    Business Case Challenge’a nasıl başvurulur?

    Katılımın ücretsiz olduğu Business Case Challenge hakında daha fazla bilgi için https://ikboun.net/bcc adresini ziyaret edebilirsiniz. Son başvuru tarihi 9 Nisan.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 11 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 20 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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