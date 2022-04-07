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    Milyonlarca Android kullanıcısının verilerini toplayan yazılım ortaya çıktı

    Bir siber istihbarat girişimine referans gösterilen yazılım geliştirme aracının, kullanıcının telefon numarasına kadar verileri topladığı ve karşılığında geliştiricilere para ödediği belirtiliyor
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    Android
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    Akıllı telefon kullanıcılarının 5 milyar seviyesine yaklaşması ve bunun 3 milyar civarının Android tarafında olması siber saldırganlar yanında istihbarat kurumlarının da dikkatini çekiyor. Bu hafta ilginç bir yazılım ortaya çıktı. 

    Milyonlarca cihazda var

    ABD ulusal güvenlik ajansları için siber istihbarat çözümleri geliştiren Measurement Systems girişimine ait bir yazılım geliştirme aracının hava durumundan radar uygulamalarına ve dua uygulamalarına kadar pek çok uygulamada yer aldığı tespit edilmiş. 

    MS girişimi geliştiricilere bu aracın kullanımı için ödeme yapıyor. Kullanıcının mail adresi, telefon numarası ve hassas GPS konumu gibi veriler toplanırken geliştiricilere de bir kontrol paneli üzerinden çeşitli metrikler sağlanıyor. Girişim geliştiricilere operatörler ve finans servisleri adına çalıştığını ifade etmiş. 

    Aracın yaklaşık 60 milyon cihazda kullanıldığı tahmin ediliyor. MS girişimi iddiaları reddetse de haberin duyulmasının ardından yazılım aracı veri toplamayı durdurmuş. Google pek çok uygulamayı mağazadan kaldırmış ancak halen  bu aracı taşıyan uygulamalar olduğu ifade ediliyor. 
     

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    K
    koçari 2 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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