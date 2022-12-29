Bütçe dostu Samsung Galaxy A34 Geekbench'te göründü: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Samsung'un önümüzdeki haftalarda yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bu cihazlardan biri de uzun zamandır söylentileri dolaşan Galaxy A34 modeli olacak. Bugün yaklaşan cep dostu telefon, Geekbench platformunda görüntülendi.

Samsung Galaxy A34 neler sunuyor?

Bildirilenlere göre SM-A346N model numarasıyla Geekbench’te test edilen Galaxy A34, 6GB RAM, MediaTek Dimensity 1080 yonga seti ve Android 13 işletim sistemi tarafından destekleniyor. Bununla birlikte yeni akıllı telefon, platformun tek çekirdek testlerinde 778, çoklu çekirdekte ise 2332 puana imza atıyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan MediaTek Dimensity 1080, 2.6 GHz iki adet ARM Cortex-A78, 2.0 GHz altı adet ARM Cortex-A55 ve Arm Mali G68 entegre grafik birimi ile karşımıza çıktı. Söz konusu puanların ise orta segment bir cihaz için biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz.

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Yakın zamanlı sızıntılara göre Galaxy A34, Galaxy A54’ün tasarım hatlarını koruyacak. Buna ek olarak 6,5 inçlik bir ekran ve 161,3 x 77,7 x 8,2 mm boyutlara sahip olacak bütçe dostu modelin, dikey hizalanmış bir adet ana, bir adet ultra geniş ve bir adet makro kameradan oluşan üçlü bir kamera tasarıma ev sahipliği yapması bekleniyor.

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