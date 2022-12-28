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    Tüketici pazarında kritik sorun: Talepler düşerken stoklar artıyor

    Bugün Wall Street Journal, teknoloji pazarı hakkında CEO'ların açıklamalarını içeren yeni bir rapor paylaştı. Kullanıcı taleplerinde yaşanan düşüş, dev şirketleri etkilemeye devam ediyor.
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    Tüketici pazarında yeni sorun! Talepler düşerken stoklar artıyor Tam Boyutta Gör
    COVID-19 salgınının zirve yaptığı dönemde birçok teknoloji şirketi, insanların eve kapanmaları nedeniyle rekor karlar ve satın almalar gördü. Ancak salgının sona ermesi ve kısıtlamaların kalkması, büyük yükselişin keskin bir düşüşle sonuçlanmasına yol açtı. Bugün teknoloji şirketlerinin yakın tarihli açıklamalarını bir araya getiren Wall Street Journal, pazarda yaşanan sorunları kanıtlar nitelikte yeni bir rapor paylaştı.

    AMD, Intel ve Qualcomm beklentilerini düşürüyor

    Paylaşılan rapora göre Micron, şirketin mevcut çip stoğunun "hedeflerin oldukça üzerinde" olduğunu ve talepte yaşanan keskin düşüş nedeniyle genel iş gücünde yaklaşık yüzde 10 kayıp yaşandığını söyledi. HP'nin CEO'su Enrique Lores ise, bu sorunların yakında azalmaya başlayacağını ancak sektör için en azından önümüzdeki iki çeyreğe etki edeceğini belirtti.

    PC pazarının önde gelen isimlerinden AMD ve Intel de benzer açıklamalarda bulundu. Ekim ayında Intel CEO'su Pat Gelsinger, "Ufukta herhangi bir iyi haber görmek zor" sözlerini dile getirirken, şirket geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarda yüzde 15 ve genel kârda yüzde 59 gerileme kaydetti. 

    Fiyatları etkileyebilir

    AMD Lisa Su ise, Ryzen 7000 işlemcilerin hazır masaüstü veya dizüstü sistemlerde beklentilerin altında kaldığını düşünüyor. Zira Ryzen 7000 işlemcilere geçmek isteyen kullanıcılar, yeni AM5 anakart ve DDR5 belleklere yönelmek zorundalar. Bu durum kullanıcı taleplerinde düşüşe sebep olurken, şirket yeni fiyat indirimlerine yönelmeye devam ediyor. 

    Sektörde yaşanan sorunlar akıllı telefon pazarını da etkiliyor. Telefonlar için önde gelen çip üreticilerinden Qualcomm, son zamanlarda üst düzey akıllı telefonlara olan talebin azalması nedeniyle beklentilerini düşüren isimler arasında yer aldı. 

    Paylaşılan bilgilerin ışığında, teknoloji şirketlerinin kullanıcı taleplerinde yaşanan bu ani düşüşü aşmak için yeni yollar bulmak zorunda kalacağını söyleyebiliriz. Ancak tüm bu aksiliklerin yanı sıra birçok yönetici, üretiminin ABD pazarına taşınması ile çip satışların 2030 yılına kadar ikiye katlanacağını ve 1 trilyon doları aşacağını düşünüyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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