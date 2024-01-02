Tam Boyutta Gör 2023 yılının sona ermesiyle birlikte otomotiv üreticilerinden geçen yılki satış adetleriyle ilgili raporlar gelmeye başladı. Buna göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de de satışlara başlayan BYD, 2023 yılında 3 milyon adedi geride bıraktı.

Birçok kesime hitap eden zengin ürün gamıyla dikkat çeken Çinli üretici, 2023 yılında 3.0234.417 adet satış gerçekleştirdi. Bu da yıllık bazda yüzde 62,3 gibi yüksek bir büyüme anlamına geliyor. Şirket, 2022 yılında 1.86 milyon adet satış gerçekleştirmişti.

BYD'nin satışlarında asıl pay binek araçlara ait. Bu segmentte 3.012.906 adet araç satılmış. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 62,2 oranında büyüme demek. Ticari araç satışları ise geçen yıl yüzde 88,2 oranında artarak 11.511 adede yükselmiş. Bu segmentte elektrikli otobüsler, kamyonlar ve diğer araçlar bulunuyor.

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Çinli şirketin satışlarında %100 elektrikli otomobillerin payı yüzde 50'nin üzerinde. Satışlar 2022'ye göre yüzde 73'e yakın artarak 1.574.822 adede yükselmiş. PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobil satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 52 oranında artarak 1.438.084 adede çıkmış durumda.

İşte 2023'te en çok satılan BYD modelleri:

BYD Song serisi: 640.749 adet

BYD Qin serisi: 482.145 adet

BYD Yuan serisi: 428.580 adet

BYD Dolphin: 367.419 adet

BYD Seagull: 280.217 adet

BYD Han: 228.383 adet

BYD Tang: 137.184 adet

BYD Seal: 127.323 adet

BYD Chaser 05: 92.008 adet

Bu satışlar büyük oranda BYD markalı araçları içerse de sadece onlar yok. BYD Group çatısı altında Denza, FCB ve YangWang gibi markalar da bulunuyor.

Son olarak, BYD sadece otomobil değil batarya üretiminde de kendisini önemli bir şirket olarak konumlandırmış durumda. 2023 yılında toplam 150.808 GWh batarya üreten şirket, bu alanda lider olan CATL'in hemen arkasında yer alıyor.

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BYD, 2023'te 3 milyonun üzerinde araç satışı gerçekleştirdi