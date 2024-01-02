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    Anlık Bildirim

    BYD, 2023'te 3 milyonun üzerinde araç satışı gerçekleştirdi

    Toplam satışları 2022 yılına göre yüzde 62,3 oranında artan şirketin elektrikli araç satışları da aynı dönemde yüzde 73'e yakın arttı.                            
    BYD, 2023'te 3 milyonun üzerinde araç satışı gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    2023 yılının sona ermesiyle birlikte otomotiv üreticilerinden geçen yılki satış adetleriyle ilgili raporlar gelmeye başladı. Buna göre, kasım ayı itibarıyla Türkiye'de de satışlara başlayan BYD, 2023 yılında 3 milyon adedi geride bıraktı.

    Birçok kesime hitap eden zengin ürün gamıyla dikkat çeken Çinli üretici, 2023 yılında 3.0234.417 adet satış gerçekleştirdi. Bu da yıllık bazda yüzde 62,3 gibi yüksek bir büyüme anlamına geliyor. Şirket, 2022 yılında 1.86 milyon adet satış gerçekleştirmişti.

    BYD'nin satışlarında asıl pay binek araçlara ait. Bu segmentte 3.012.906 adet araç satılmış. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 62,2 oranında büyüme demek. Ticari araç satışları ise geçen yıl yüzde 88,2 oranında artarak 11.511 adede yükselmiş. Bu segmentte elektrikli otobüsler, kamyonlar ve diğer araçlar bulunuyor.

    Çinli şirketin satışlarında %100 elektrikli otomobillerin payı yüzde 50'nin üzerinde. Satışlar 2022'ye göre yüzde 73'e yakın artarak 1.574.822 adede yükselmiş. PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobil satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 52 oranında artarak 1.438.084 adede çıkmış durumda.

    İşte 2023'te en çok satılan BYD modelleri:

    • BYD Song serisi: 640.749 adet
    • BYD Qin serisi: 482.145 adet
    • BYD Yuan serisi: 428.580 adet
    • BYD Dolphin: 367.419 adet
    • BYD Seagull: 280.217 adet
    • BYD Han: 228.383 adet
    • BYD Tang: 137.184 adet
    • BYD Seal: 127.323 adet
    • BYD Chaser 05: 92.008 adet

    Bu satışlar büyük oranda BYD markalı araçları içerse de sadece onlar yok. BYD Group çatısı altında Denza, FCB ve YangWang gibi markalar da bulunuyor.

    Son olarak, BYD sadece otomobil değil batarya üretiminde de kendisini önemli bir şirket olarak konumlandırmış durumda. 2023 yılında toplam 150.808 GWh batarya üreten şirket, bu alanda lider olan CATL'in hemen arkasında yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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