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    BYD, Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi

    BYD'nin C segmenti tamamen elektrikli hatchback modeli BYD Dolphin, Autobest tarafından 2024 Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) seçildi.

    BYD'nin C segmenti tamamen elektrikli hatchback modeli BYD Dolphin, Autobest tarafından 2024 Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili (Best Buy Car of Europe 2024) seçildi.

    BYD, Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçildi Tam Boyutta Gör

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Autobest jürisinde yer alan 31 Avrupa ülkesini temsil eden 31 gazeteci, Dolphin'in sunduğu özelliklerle onu ilk sıraya taşıdı.

    Toplam 20 bin 57 puan ile BYD Dolphin, Avusturya'da Teesdorf Pisti’nde gerçekleştirilen kapsamlı testlerin ardından diğer 3 finalistin önünde birinci sırada yer aldı.

    Jüri üyeleri BYD Dolphin'in konforu, kalitesi ve üst düzey sürüş deneyiminin yanı sıra otomobilin geniş iç hacmini ve keyifli kullanımını da takdir etti.

    BYD’nin sunduğu üst düzey garanti kapsamı, düşük kullanım maliyetleri, yüksek standart donanımları ve teknolojik özellikleri de öne çıkarıldı. Dolphin modelini en mantıklı ve satın alınabilecek en iyi otomobil olarak gösteren jüri üyeleri, BYD’nin elektrikli otomobilinin fiyat/kalite/menzil konusunda rakipsiz olduğunun altını çizdiler.

    Dolphin, pratikliği ve geniş yaşam alanıyla birlikte BYD’nin e-Platform 3.0 mimarisinin üzerine yapılmasıyla birlikte dinamik bir sürüş deneyimi ve yüksek konfor da sunuyor.

    Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan Dolphin, elektrikli teknolojisiyle de öncü rol oynuyor. 5 yolcu için konforlu bir alan sunan DOLPHIN 60.4 kWh bataryaya sahip ve tek şarjla 427 km menzil sunuyor. BYD Dolphin, kendi geliştirdiği BYD Blade Batarya’yı kullanıyor. Kobalt, manganez ve nikel içermeyen Blade Batarya, geleneksel lityum-iyon bataryalara göre çok daha yüksek düzeyde güvenlik sunan Lityum Demir-Fosfat (LFP) kimyasına sahip. Bu sayede güvenlik ve dayanıklılık konusunda öne çıkan BYD Dolphin, düşük enerji tüketimiyle yüksek verimlilik sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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