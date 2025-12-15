Giriş
    BYD'den elektrikli araçların verimliliğini artıracak adım

    BYD, değişken manyetik akılı sürekli mıknatıslı senkron motorlara yönelik yeni patentleriyle, elektrikli araçlarda farklı hız koşullarında daha yüksek verim ve daha düşük enerji tüketimi hedefliyor.

    BYD'den elektrikli araçların verimliliğini artıracak adım Tam Boyutta Gör
    BYD, elektrikli araç motorlarında verimliliği artırmayı hedefleyen yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını gösteren dört yeni patentiyle gündemde. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından yayımlanan patentler, “değişken manyetik akılı” sürekli mıknatıslı senkron motorlara odaklanıyor.

    Bu teknoloji, elektrik motorlarının farklı hızlarda daha verimli çalışmasını sağlamayı amaçlıyor. Günümüzde kullanılan klasik sürekli mıknatıslı motorlar, düşük hızlarda güçlü çekiş sunarken yüksek hızlara çıkıldığında verim kaybı yaşayabiliyor. Bunun nedeni, motor içindeki manyetik akının sabit olması ve yüksek hızlarda motoru zorlayan karşı kuvvetler oluşturması.

    BYD’nin üzerinde çalıştığı değişken manyetik akılı motorlar ise bu sorunu akıllı bir şekilde çözüyor. Motor, düşük hızlarda güçlü tork için manyetik akıyı artırırken, yüksek hızlarda bu akıyı düşürerek enerji kaybını azaltıyor. Böylece hem şehir içi kullanımda hem de uzun yolda daha dengeli ve verimli bir performans elde ediliyor.

    Yayımlanan patentler, bu sistemin farklı teknik çözümlerle nasıl uygulanabileceğini gösteriyor. Bazı patentlerde rotor içindeki manyetik parçaların hareket ettirilmesiyle akı ayarı yapılırken, bazılarında eksenel ya da radyal yönde ayarlanabilen bileşenler sayesinde manyetik alan hassas şekilde kontrol ediliyor. Tüm bu çözümler, motorun geniş bir hız aralığında yüksek verimle çalışmasını hedefliyor.

    BYD’nin bu alandaki çalışmaları yalnızca bu dört patentle sınırlı değil. 2025 yılı kapsamında motor yapıları, rotor ve stator tasarımları ile manyetik akı yönetimine yönelik başka patentler de yayımlandı. Bu durum, markanın elektrik motorları ve güç aktarma sistemleri alanındaki Ar-Ge yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak şu aşamada bu teknolojinin seri üretimde kullanıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Elektrikli ve hibrit araçlar için büyük önem taşıyan bu tür motorlar, menzilin artmasına, yüksek hızlarda daha düşük enerji tüketimine ve motorun daha az ısınmasına katkı sağlayabiliyor. Ayrıca bataryanın daha verimli kullanılması sayesinde hem sürüş konforu hem de uzun yol performansı iyileştirilebiliyor.

