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    Türkiye’de BYD fırtınası: Eleştiri ve yüksek talep bir arada

    Türkiye’ye büyük bir yatırım yapan ve kısa süre önce yeni araçlarını getiren Çinli BYD, beklentilerin üstündeki fiyatları ile eleştirilse de oldukça büyük bir talep almış durumda.
    Türkiye’de BYD fırtınası: Eleştiri ve yüksek talep bir arada Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli araç pazarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Bu ayın ortasında BYD, Türkiye lansmanı gerçekleştirilirken Çinli otomobil devinin fiyat politikası ve yoğun talep arasındaki çelişki sektörde geniş yankı uyandırıyor. Firma, düzenlediği lansmanda BYD Atto 3, Dolphin, Seal U EV, SEAL U DM-i modellerinin tanıtnımını gerçekleştirmişti.

    Fiyat eleştirileri olsa da ilgi büyük

    15 Kasım’da BYD’nin Seal U DM-i modeli başta olmak üzere piyasaya sürdüğü araçlar için açıklanan fiyatlar, beklenenin üzerinde bulunarak sosyal medyada ve sektör çevrelerinde eleştirilerin hedefi oldu. Ancak bu eleştiriler, BYD modellerine olan yoğun talebi durduramadı.

    Türkiye’de BYD fırtınası: Eleştiri ve yüksek talep bir arada Tam Boyutta Gör
    Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre Seal U DM-i modeline 6 binden fazla kişi kapora vererek sıraya girdi. Firma yetkilileri yoğun talep nedeniyle kapora almayı bir süre durdurduklarını ancak halihazırda sürece devam ettiklerini belirtiyor. Şu anda Seal U DM-i için teslimatlar ise en erken Şubat 2025’te başlayacak.

    Diğer modeller olan Atto 3, Seal U EV ve Dolphin modelleri için ise şu ana kadar 1000’in üzerinde kişi kapora vermiş. Yetkililer ithalatı hızlandırıp, bu yıl sonuna kadar ithal edebilecekleri kadar çok modeli sıradaki müşterilerine teslim etmek istediklerini söylüyorlar. Araçların teslimatları ise Aralık ayında başlayacak.

    BYD’nin araçları için talep formu dolduranların sayısı, 15 Kasım’dan sonra günlük ortalama 250’den 1154’e fırlarken toplam ise 10 bin 500 olmuş. Web sitesi trafiği ise lansman öncesine göre 5,5 kat artış göstermiş. BYD Türkiye yetkilileri, ithalat süreçlerini hızlandırarak yıl sonuna kadar mümkün olduğunca çok aracı müşterilere teslim etmeyi hedefliyor.

    "En uygun modellerden biriyiz"

    BYD Türkiye yetkilileri, satışa sundukları araçların hem kendi segmentinde hem de alt segmentte en uygun fiyatlı birkaç modelden biri olduğunu savunuyor. Yetkililer, Avrupa ile Türkiye pazarları arasındaki fiyat karşılaştırmalarında farklı dinamiklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Yurtdışı ile kıyaslama yapılacaksa en yakın pazar Avrupa ile olur. Avrupa dışı pazarlarla kıyaslama birçok açıdan elma-elma durumu olmaz. Avrupa'da bile Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde devlet desteği var, bu ülkeler mesela bu anlamda doğru karşılaştırma olamıyor. diyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 5 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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