Türkiye’de BYD fırtınası: Eleştiri ve yüksek talep bir arada

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli araç pazarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Bu ayın ortasında BYD, Türkiye lansmanı gerçekleştirilirken Çinli otomobil devinin fiyat politikası ve yoğun talep arasındaki çelişki sektörde geniş yankı uyandırıyor. Firma, düzenlediği lansmanda BYD Atto 3, Dolphin, Seal U EV, SEAL U DM-i modellerinin tanıtnımını gerçekleştirmişti.

Fiyat eleştirileri olsa da ilgi büyük

15 Kasım’da BYD’nin Seal U DM-i modeli başta olmak üzere piyasaya sürdüğü araçlar için açıklanan fiyatlar, beklenenin üzerinde bulunarak sosyal medyada ve sektör çevrelerinde eleştirilerin hedefi oldu. Ancak bu eleştiriler, BYD modellerine olan yoğun talebi durduramadı.

Tam Boyutta Gör Gazeteci Emre Özpeynirci’nin haberine göre Seal U DM-i modeline 6 binden fazla kişi kapora vererek sıraya girdi. Firma yetkilileri yoğun talep nedeniyle kapora almayı bir süre durdurduklarını ancak halihazırda sürece devam ettiklerini belirtiyor. Şu anda Seal U DM-i için teslimatlar ise en erken Şubat 2025’te başlayacak.

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Diğer modeller olan Atto 3, Seal U EV ve Dolphin modelleri için ise şu ana kadar 1000’in üzerinde kişi kapora vermiş. Yetkililer ithalatı hızlandırıp, bu yıl sonuna kadar ithal edebilecekleri kadar çok modeli sıradaki müşterilerine teslim etmek istediklerini söylüyorlar. Araçların teslimatları ise Aralık ayında başlayacak.

BYD’nin araçları için talep formu dolduranların sayısı, 15 Kasım’dan sonra günlük ortalama 250’den 1154’e fırlarken toplam ise 10 bin 500 olmuş. Web sitesi trafiği ise lansman öncesine göre 5,5 kat artış göstermiş. BYD Türkiye yetkilileri, ithalat süreçlerini hızlandırarak yıl sonuna kadar mümkün olduğunca çok aracı müşterilere teslim etmeyi hedefliyor.

"En uygun modellerden biriyiz"

BYD Türkiye yetkilileri, satışa sundukları araçların hem kendi segmentinde hem de alt segmentte en uygun fiyatlı birkaç modelden biri olduğunu savunuyor. Yetkililer, Avrupa ile Türkiye pazarları arasındaki fiyat karşılaştırmalarında farklı dinamiklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Yurtdışı ile kıyaslama yapılacaksa en yakın pazar Avrupa ile olur. Avrupa dışı pazarlarla kıyaslama birçok açıdan elma-elma durumu olmaz. Avrupa'da bile Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde devlet desteği var, bu ülkeler mesela bu anlamda doğru karşılaştırma olamıyor.” diyor.

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Türkiye’de BYD fırtınası: Eleştiri ve yüksek talep bir arada