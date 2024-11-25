Türkiye’de BYD fırtınası: Eleştiri ve yüksek talep bir arada

Fiyat eleştirileri olsa da ilgi büyük
15 Kasım’da BYD’nin Seal U DM-i modeli başta olmak üzere piyasaya sürdüğü araçlar için açıklanan fiyatlar, beklenenin üzerinde bulunarak sosyal medyada ve sektör çevrelerinde eleştirilerin hedefi oldu. Ancak bu eleştiriler, BYD modellerine olan yoğun talebi durduramadı.
Diğer modeller olan Atto 3, Seal U EV ve Dolphin modelleri için ise şu ana kadar 1000’in üzerinde kişi kapora vermiş. Yetkililer ithalatı hızlandırıp, bu yıl sonuna kadar ithal edebilecekleri kadar çok modeli sıradaki müşterilerine teslim etmek istediklerini söylüyorlar. Araçların teslimatları ise Aralık ayında başlayacak.
BYD’nin araçları için talep formu dolduranların sayısı, 15 Kasım’dan sonra günlük ortalama 250’den 1154’e fırlarken toplam ise 10 bin 500 olmuş. Web sitesi trafiği ise lansman öncesine göre 5,5 kat artış göstermiş. BYD Türkiye yetkilileri, ithalat süreçlerini hızlandırarak yıl sonuna kadar mümkün olduğunca çok aracı müşterilere teslim etmeyi hedefliyor.
"En uygun modellerden biriyiz"
BYD Türkiye yetkilileri, satışa sundukları araçların hem kendi segmentinde hem de alt segmentte en uygun fiyatlı birkaç modelden biri olduğunu savunuyor. Yetkililer, Avrupa ile Türkiye pazarları arasındaki fiyat karşılaştırmalarında farklı dinamiklerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, “Yurtdışı ile kıyaslama yapılacaksa en yakın pazar Avrupa ile olur. Avrupa dışı pazarlarla kıyaslama birçok açıdan elma-elma durumu olmaz. Avrupa'da bile Yunanistan, İspanya gibi ülkelerde devlet desteği var, bu ülkeler mesela bu anlamda doğru karşılaştırma olamıyor.” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
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