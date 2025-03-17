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    BYD'den 1000 kW'lık şarj ünitesi: 5 dk şarjla 400 km menzil

    Çinli elektrikli araç devi, DC şarj fonksiyonunu yavaş bulan müşterilerine kulak verdi. BYD, otomobiller için geliştirdiği yeni 1000 kW'lık şarj ünitesiyle rakiplerine fark atacak.
    BYD'den 1000 kW'lık şarj ünitesi: 5 dk şarjla 400 km menzil Tam Boyutta Gör
    BYD son dönemde sık sık DC şarj fonksiyonunun rakiplerine göre yavaş kalmasıyla eleştiriliyor. Bu durumu değiştirmeye hazırlanan Çinli şirket, yakında 1000V elektrik mimarisine sahip Han L ve Tang L modellerini piyasaya sürecek.

    BYD şimdi de bu otomobillerin elektrik mimarisine uygun 1000 kW'lık (1 MW) şarj ünitesini görücüye çıkardı. Megawatt Flash Charger adı verilen cihaz, maksimum 1000V gerilim ve 1000A akım sağlayabilmesi yönüyle dünyada ilk olarak anılıyor. Söz konusu cihaz, 5 dakika şarjla 400 km menzil sağlıyor.

    Yerel medyanın haberine göre, 10C şarjı mümkün kılan Megawatt Flash Charger'ın canlı testlerde sadece 10 saniye içerisinde tepe gücüne (1MW) ulaştığı görüldü. BYD, endüstrinin binek araçlar için tasarlanan en güçlü şarj cihazını kullanıma sunmasıyla birlikte rakiplerini geride bırakmış olacak. Şirket, teknolojiyi ülke çapında kullanılabilir hale getirmek için 4 binden fazla ultra hızlı şarj istasyonu inşa etmeyi hedefliyor.

    BYD'den 1000 kW'lık şarj ünitesi: 5 dk şarjla 400 km menzil Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın yeni V4 Supercharger istasyonu 500 kW maksimum güce sahip. Çinli Xpeng ise geçtiğimiz dönemde 800 kW maksimum güce sahip S5 isimli şarj cihazını tanıtmıştı.

    BYD, aynı etkinlikte 30.511 devir çevirebilen yeni motorunu da gösterdi. 580 kW maksimum güç sunan bu motor, 16.4 kW/kg güç ağırlık oranına sahip. Çinli firma, bu yüksek güçlü motoru destekleyebilmek için 1500V'luk yeni nesil silikon karbür güç modülü geliştirdi. Han L ve Tang L, bu sisteme sahip ilk modeller olacak.

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