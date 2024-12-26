BYD, insansı robotlar geliştirmek için düğmeye bastı

BYD, insansı robotlar yapacak
Aktarılanlara göre BYD, insansı robotlar da dahil olmak üzere somutlaştırılmış yapay zeka ürünleri geliştirmek için "Future Lab - Gelecek Laboratuvarı" adıyla anılacak özel bir ekip kurdu. BYD, bu yeni laboratuvarı için yetenekli mühendisler ve araştırmacılar arayarak, yüksek maaşlarla davetlerde bulunuyor. Başlangıçta, endüstriyel robotlar ve otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV’ler) üzerine yoğunlaşılacak. Diğer robot çeşitlerinin ise araştırma aşamasında olduğu belirtiliyor.
Önemli bir diğer gelişme ise, BYD’nin araç montaj fabrikalarında insan benzeri robotları test etmeye başlaması. Geçtiğimiz Kasım ayında, Hong Kong merkezli robot üreticisi UBTech Robotics, BYD fabrikalarında insansız araçlarla senkronize çalışan robotların kullanıldığını duyurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.