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Tam Boyutta Gör Çinli medya kaynaklarına göre otomotiv devi BYD, insansı robotlar da dahil olmak üzere somutlaştırılmış yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi için özel bir ekip kurdu. Yerel medya raporlarına göre, şirket, robot teknolojileri ve yapay zeka alanında bir dizi yenilikçi projeye imza atmayı planlıyor.

BYD, insansı robotlar yapacak

Aktarılanlara göre BYD, insansı robotlar da dahil olmak üzere somutlaştırılmış yapay zeka ürünleri geliştirmek için "Future Lab - Gelecek Laboratuvarı" adıyla anılacak özel bir ekip kurdu. BYD, bu yeni laboratuvarı için yetenekli mühendisler ve araştırmacılar arayarak, yüksek maaşlarla davetlerde bulunuyor. Başlangıçta, endüstriyel robotlar ve otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV’ler) üzerine yoğunlaşılacak. Diğer robot çeşitlerinin ise araştırma aşamasında olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Planlanan ve geliştirilen projelerin başında, insan benzeri robotlar ve iki ayaklı robotlar bulunuyor. Şirketin WeChat platformunda yayımlanan iş ilanlarına göre, üniversitelerden yeni mezun olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu alanda çalışmaya davet edileceği bildirildi. Bu ilanlar, BYD’nin insan benzeri robotlar ve dört ayaklı robot köpekler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor.

BYD’nin fabrikasının inşası kötü koşullar nedeniyle durduruldu 1 gün önce eklendi

Önemli bir diğer gelişme ise, BYD’nin araç montaj fabrikalarında insan benzeri robotları test etmeye başlaması. Geçtiğimiz Kasım ayında, Hong Kong merkezli robot üreticisi UBTech Robotics, BYD fabrikalarında insansız araçlarla senkronize çalışan robotların kullanıldığını duyurmuştu.

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BYD, insansı robotlar geliştirmek için düğmeye bastı