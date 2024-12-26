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    BYD, insansı robotlar geliştirmek için düğmeye bastı

    Çinli otomotiv devi BYD, küresel pazarlara yayılırken aynı zamanda yüksek teknoloji alanında da adımlar atıyor. Firmanın insansı robotlar geliştirmek için özel laboratuvar kuracağı belirtiliyor.
    BYD, insansı robotlar geliştirmek için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Çinli medya kaynaklarına göre otomotiv devi BYD, insansı robotlar da dahil olmak üzere somutlaştırılmış yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi için özel bir ekip kurdu. Yerel medya raporlarına göre, şirket, robot teknolojileri ve yapay zeka alanında bir dizi yenilikçi projeye imza atmayı planlıyor.

    BYD, insansı robotlar yapacak

    Aktarılanlara göre BYD, insansı robotlar da dahil olmak üzere somutlaştırılmış yapay zeka ürünleri geliştirmek için "Future Lab - Gelecek Laboratuvarı" adıyla anılacak özel bir ekip kurdu. BYD, bu yeni laboratuvarı için yetenekli mühendisler ve araştırmacılar arayarak, yüksek maaşlarla davetlerde bulunuyor. Başlangıçta, endüstriyel robotlar ve otomatik yönlendirmeli araçlar (AGV’ler) üzerine yoğunlaşılacak. Diğer robot çeşitlerinin ise araştırma aşamasında olduğu belirtiliyor.

    BYD, insansı robotlar geliştirmek için düğmeye bastı Tam Boyutta Gör
    Planlanan ve geliştirilen projelerin başında, insan benzeri robotlar ve iki ayaklı robotlar bulunuyor. Şirketin WeChat platformunda yayımlanan iş ilanlarına göre, üniversitelerden yeni mezun olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu alanda çalışmaya davet edileceği bildirildi. Bu ilanlar, BYD’nin insan benzeri robotlar ve dört ayaklı robot köpekler üzerinde çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor.

    Önemli bir diğer gelişme ise, BYD’nin araç montaj fabrikalarında insan benzeri robotları test etmeye başlaması. Geçtiğimiz Kasım ayında, Hong Kong merkezli robot üreticisi UBTech Robotics, BYD fabrikalarında insansız araçlarla senkronize çalışan robotların kullanıldığını duyurmuştu.

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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    L
    LastStand 1 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 21 saat önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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