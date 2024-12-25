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    BYD’nin yeni fabrikasının inşası “kölelik benzeri” koşullar nedeniyle durduruldu

    Çinli dev otomotiv şirketi BYD’nin Brezilya'daki yeni elektrikli araç fabrikasının inşası “kölelik benzeri” çalışma koşullarının tespit edilmesinin ardından durduruldu.
    BYD’nin fabrikasının inşası kötü koşullar nedeniyle durduruldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD’nin Brezilya’da inşa edilen yeni fabrikasının çalışmaları, inşaat alanında Çinli işçilerin “kölelik benzeri” koşullarda çalıştığının tespit edilmesi üzerine durduruldu. Olay, işçi haklarının ihlali konusunda yankı uyandırırken BYD, taşeron firma ile bağlarını kopardı.

    BYD'nin Brezilya fabrikasında skandal

    Brezilya Kamu Çalışma Bakanlığı'ndan (MPT) tarafından yapılan açıklamaya göre, BYD’nin Salvador kentindeki elektrikli araç fabrikasında çalışan 163 işçi, insanlık dışı koşullarda tutuluyordu. İşçilerin Çin’de Jinjiang Group adlı bir taşeron firma tarafından işe alındığı ve BYD’ye yönlendirildiği bildirildi.

    İncelemenin ardından BYD, Jinjiang Group ile ilişkisini derhal sonlandırdı. Şirket, mağdur işçilere yardım etmek ve yerel makamlarla iş birliği yapmak için harekete geçti. İşçilerin otellere yerleştirileceği, çalışma izinlerinin iptal edileceği ve iş sözleşmelerinin sonlandırılacağı açıklandı.  BYD Brezilya Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexandre Baldy, yaptığı açıklamada, “özellikle işçi haklarının ve insan onurunun korunması konusunda Brezilya mevzuatına tam uyum sağlamaya kararlı olduğunu” söyledi.

    Kölelik benzeri koşullar 

    BYD’nin fabrikasının inşası kötü koşullar nedeniyle durduruldu Tam Boyutta Gör
    MPT’nin detaylı raporuna göre, işçiler bir banyo için onlarca kişilik uzun kuyruklarda beklemek zorunda bırakılıyordu. İşçiler sabah 4’te kalkarak işe hazırlanmaya çalışıyordu. Ayrıca yataklarda şilte olmadan uyuyor ve hijyenik olmayan mutfaklarda yemeklerini hazırlıyordu. Bununla birlikte, altı ay boyunca çalıştıktan sonra işten ayrılan bir işçi, gidiş-dönüş uçak bileti masrafları düşüldüğünde hiç ödeme almadan ülkeden ayrılmak zorunda kalıyordu. BYD, çalışma şartların iyileştirilmesi için Jinjiang Group’a birçok kez talepte bulunduğunu, ancak gereken adımların atılmadığını belirtti.

    Konuya ilişkin bir sanal duruşma, 26 Aralık’ta Brezilya Kamu İşçi Hakları Bakanlığı (MPT) ve Çalışma Bakanlığı (MTE) tarafından gerçekleştirilecek. Yetkililer, yeni saha incelemelerinin yapılma olasılığını da göz ardı etmiyor.

    BYD'nin yeni elektrikli araç fabrikasının önümüzdeki yıl üretime başlaması planlanıyor. Ancak bu skandalın planları etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Bu arada BYD, Brezilya’daki elektrikli araç pazarında lider markalardan biri. Ekim ayında piyasaya sürdüğü Shark PHEV adlı pickup modeli, Brezilya’da büyük ilgi gördü. Şirketin diğer popüler modelleri arasında Dolphin Mini, Yuan Plus ve Dolphin bulunuyor.

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