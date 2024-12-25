BYD’nin yeni fabrikasının inşası “kölelik benzeri” koşullar nedeniyle durduruldu

BYD'nin Brezilya fabrikasında skandal
Brezilya Kamu Çalışma Bakanlığı'ndan (MPT) tarafından yapılan açıklamaya göre, BYD’nin Salvador kentindeki elektrikli araç fabrikasında çalışan 163 işçi, insanlık dışı koşullarda tutuluyordu. İşçilerin Çin’de Jinjiang Group adlı bir taşeron firma tarafından işe alındığı ve BYD’ye yönlendirildiği bildirildi.
İncelemenin ardından BYD, Jinjiang Group ile ilişkisini derhal sonlandırdı. Şirket, mağdur işçilere yardım etmek ve yerel makamlarla iş birliği yapmak için harekete geçti. İşçilerin otellere yerleştirileceği, çalışma izinlerinin iptal edileceği ve iş sözleşmelerinin sonlandırılacağı açıklandı. BYD Brezilya Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexandre Baldy, yaptığı açıklamada, “özellikle işçi haklarının ve insan onurunun korunması konusunda Brezilya mevzuatına tam uyum sağlamaya kararlı olduğunu” söyledi.
Kölelik benzeri koşullar
Konuya ilişkin bir sanal duruşma, 26 Aralık’ta Brezilya Kamu İşçi Hakları Bakanlığı (MPT) ve Çalışma Bakanlığı (MTE) tarafından gerçekleştirilecek. Yetkililer, yeni saha incelemelerinin yapılma olasılığını da göz ardı etmiyor.
BYD'nin yeni elektrikli araç fabrikasının önümüzdeki yıl üretime başlaması planlanıyor. Ancak bu skandalın planları etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil. Bu arada BYD, Brezilya’daki elektrikli araç pazarında lider markalardan biri. Ekim ayında piyasaya sürdüğü Shark PHEV adlı pickup modeli, Brezilya’da büyük ilgi gördü. Şirketin diğer popüler modelleri arasında Dolphin Mini, Yuan Plus ve Dolphin bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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