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    Anlık Bildirim

    "Paslanmaz" Tesla Cybertruck, şimdiden paslanmaya başladı

    Bazı Tesla Cybertruck sahipleri şimdiden araçlarının yağmur nedeniyle paslanmaya başladığını bildiriyor. Öte yandan Tesla, Cybertruck için “paslanmaz” söylemini kullanıyordu.
    Paslanmaz Tesla Cybertruck, şimdiden paslanmaya başladı Tam Boyutta Gör
    2019'da ilk tanıtıldığı zamanın üzerinde 4 yıl geçtikten sonra geçtiğimiz yılın aralık ayında ilk teslimatları gerçekleşen Tesla Cybertruck'larda istenmeyen bir sorun ortaya çıkmış gibi görünüyor. Sayıları tam olarak bilinmese de bazı Tesla Cybertruck sahipleri, araçlarının paslanmaya başladığını söylüyor. Tesla ise resmi internet sitesinde: “Ultra sert paslanmaz çelik gövde; göçük, hasar ve uzun vadede korozyonu azaltmaya yardımcı olur.” diyor.

    Paslanmaz Tesla Cybertruck'lar paslanıyor

    Özellikle Cybertruckownersclub forumunda Cybertruck'larını paylaşan bazı kullanıcılar araçlarının yağmura, soğuk havaya ve biraz da güneş ışığına maruz kalmasından sonra pas ve korozyona uğradığını bildirdi.

    Kullanıcılar, bu lekelerin sadece kir olmadığını zira araçlarını yıkadıktan sonra bile metal yüzeyde kalmaya devam ettiklerini söylüyor. Bununla birlikte bir Cybertruck kullanıcısı, aracı sadece 11 gün önce satın aldığını ve çok az kullandığını söylüyor.

    Paslanmaz Tesla Cybertruck, şimdiden paslanmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın el kitabına bakıldığında, aracın dış yüzeyi "gres, yağ, kuş pisliği, ağaç reçinesi, ölü böcekler, yol tuzu, endüstriyel serpinti vb." nedenlerden dolayı aşındırıcı hasara eğilimli. Kılavuz, araç sahiplerinin etkilenen bölgeleri derhal denatüre alkol ile yıkamalarını ve ardından alkolü gidermek için su ve deterjansız sabunla bir yıkama daha yapmalarını öneriyor.

    Şimdilik sadece birkaç Cybertruck sahibinin bu sorunla karşılaştığı görülüyor ancak Cybertruck’ın bir arazi aracı olduğu ve zorlu koşullarda kullanılacağı varsayıldığında, ortaya çıkan bu sorunlar Cybertruck sahipleri için iyiye işaret değil. Öte yandan bazı kullanıcılar genel temizlik malzemeleri ile bu pas ve korozyon lekelerinin çıkarılabildiğini de söylüyor. Eğer Cybertruck'larda böyle bir sorunla hiç karşılaşmak istenmiyorsa aracın 6.000 dolara Tesla tarafından kaplanabildiğini de belirtelim. Ayrıca Tesla servisleri bu tip yüzey hasarlarını da temizleyebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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