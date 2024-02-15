"Paslanmaz" Tesla Cybertruck, şimdiden paslanmaya başladı

Paslanmaz Tesla Cybertruck'lar paslanıyor
Özellikle Cybertruckownersclub forumunda Cybertruck'larını paylaşan bazı kullanıcılar araçlarının yağmura, soğuk havaya ve biraz da güneş ışığına maruz kalmasından sonra pas ve korozyona uğradığını bildirdi.
Kullanıcılar, bu lekelerin sadece kir olmadığını zira araçlarını yıkadıktan sonra bile metal yüzeyde kalmaya devam ettiklerini söylüyor. Bununla birlikte bir Cybertruck kullanıcısı, aracı sadece 11 gün önce satın aldığını ve çok az kullandığını söylüyor.
Şimdilik sadece birkaç Cybertruck sahibinin bu sorunla karşılaştığı görülüyor ancak Cybertruck’ın bir arazi aracı olduğu ve zorlu koşullarda kullanılacağı varsayıldığında, ortaya çıkan bu sorunlar Cybertruck sahipleri için iyiye işaret değil. Öte yandan bazı kullanıcılar genel temizlik malzemeleri ile bu pas ve korozyon lekelerinin çıkarılabildiğini de söylüyor. Eğer Cybertruck'larda böyle bir sorunla hiç karşılaşmak istenmiyorsa aracın 6.000 dolara Tesla tarafından kaplanabildiğini de belirtelim. Ayrıca Tesla servisleri bu tip yüzey hasarlarını da temizleyebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.