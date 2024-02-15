"Paslanmaz" Tesla Cybertruck, şimdiden paslanmaya başladı

Tam Boyutta Gör 2019'da ilk tanıtıldığı zamanın üzerinde 4 yıl geçtikten sonra geçtiğimiz yılın aralık ayında ilk teslimatları gerçekleşen Tesla Cybertruck'larda istenmeyen bir sorun ortaya çıkmış gibi görünüyor. Sayıları tam olarak bilinmese de bazı Tesla Cybertruck sahipleri, araçlarının paslanmaya başladığını söylüyor. Tesla ise resmi internet sitesinde: “Ultra sert paslanmaz çelik gövde; göçük, hasar ve uzun vadede korozyonu azaltmaya yardımcı olur.” diyor.

Paslanmaz Tesla Cybertruck'lar paslanıyor

Özellikle Cybertruckownersclub forumunda Cybertruck'larını paylaşan bazı kullanıcılar araçlarının yağmura, soğuk havaya ve biraz da güneş ışığına maruz kalmasından sonra pas ve korozyona uğradığını bildirdi.

Kullanıcılar, bu lekelerin sadece kir olmadığını zira araçlarını yıkadıktan sonra bile metal yüzeyde kalmaya devam ettiklerini söylüyor. Bununla birlikte bir Cybertruck kullanıcısı, aracı sadece 11 gün önce satın aldığını ve çok az kullandığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Tesla'nın el kitabına bakıldığında, aracın dış yüzeyi "gres, yağ, kuş pisliği, ağaç reçinesi, ölü böcekler, yol tuzu, endüstriyel serpinti vb." nedenlerden dolayı aşındırıcı hasara eğilimli. Kılavuz, araç sahiplerinin etkilenen bölgeleri derhal denatüre alkol ile yıkamalarını ve ardından alkolü gidermek için su ve deterjansız sabunla bir yıkama daha yapmalarını öneriyor.

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Şimdilik sadece birkaç Cybertruck sahibinin bu sorunla karşılaştığı görülüyor ancak Cybertruck’ın bir arazi aracı olduğu ve zorlu koşullarda kullanılacağı varsayıldığında, ortaya çıkan bu sorunlar Cybertruck sahipleri için iyiye işaret değil. Öte yandan bazı kullanıcılar genel temizlik malzemeleri ile bu pas ve korozyon lekelerinin çıkarılabildiğini de söylüyor. Eğer Cybertruck'larda böyle bir sorunla hiç karşılaşmak istenmiyorsa aracın 6.000 dolara Tesla tarafından kaplanabildiğini de belirtelim. Ayrıca Tesla servisleri bu tip yüzey hasarlarını da temizleyebiliyor.

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Paslanmaz Tesla Cybertruck, şimdiden paslanmaya başladı