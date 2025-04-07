Toyota elektrikli araç modeli sayısını iki yıl içinde 15’e çıkaracak

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, elektrikli araç pazarındaki iddiasını artırıyor. Japon dev, 2027 yılına kadar elektrikli araç model sayısını üç katına çıkararak 15’e yükseltmeyi ve yılda yaklaşık 1 milyon elektrikli araç üretmeyi hedefliyor.

Nikkei’nin haberine göre şu anda sadece Japonya ve Çin’de elektrikli araç üretimi gerçekleştiren Toyota, üretim hattını beş farklı ülkeye yayarak küresel risklere karşı kendini koruma altına almayı planlıyor. Şirketin yeni üretim merkezleri arasında ABD, Tayland ve Arjantin de yer alacak. Bu stratejiyle birlikte döviz dalgalanmaları ve gümrük tarifeleri gibi ticaret engellerine karşı daha esnek bir yapı kurulması hedefleniyor.

Toyota’nın elektrikte gaza basıyor

Aktarılanlara göre Toyota, Tayland’da popüler Hilux modelinin elektrikli versiyonunun üretimine Ekim ayında başlayacak. Aynı modelin üretimi Arjantin’de de planlanıyor. ABD’de ise üç sıralı SUV üretimi 2026’da ülkedeki fabrikalarda başlayacak. Bu araçların bataryaları, Toyota’nın ABD’de inşa ettiği yeni batarya fabrikasından tedarik edilecek.

Tam Boyutta Gör Japonya’da, C-HR+ adlı yeni SUV modelinin Eylül ayında üretime girmesi bekleniyor. Bu model Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’da satışa sunulacak. Ayrıca 2027'nin Ağustos ayında yeni nesil elektrikli Lexus’un üretime girmesi bekleniyor. Toyota’nın ortaklarından Subaru’nun ise 2026 başında Toyota ile birlikte geliştirilen yeni bir SUV modelinin üretimime başlayacağı söyleniyor.

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Çin pazarına yönelik strateji ise uygun fiyatlı modellere odaklanıyor. Mart ayında piyasaya çıkan bZ3X SUV modeli, yaklaşık 15.100 dolar başlangıç fiyatıyla Toyota’nın en ucuz elektrikli aracı konumunda. Tanıtımının ardından yalnızca bir saat içinde 10 binden fazla sipariş alındı. Araç, Çinli Guangzhou Otomobil Grubu (GAC) ile ortak girişim kapsamında geliştirildi ve üretildi.

Toyota, 2024 yılında 140 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirerek bir önceki yıla göre %34’lük artış yakalasa da, Tesla (1,79 milyon) ve BYD (1,76 milyon) gibi rakiplerin hâlâ gerisinde. Bu farkı kapatmak isteyen şirket, pazar payını kaybetmemek için üretim kapasitesini hızla artırmayı hedefliyor. 15 adet elektrikli araç modeli ile kapasitenin çeşitli bir şekilde kullanılması isteniyor.

Toyota daha önce yaptığı açıklamada, 2026 yılına kadar yılda 1,5 milyon, 2030 yılına kadar ise yılda 3,5 milyon elektrikli araç satmayı planladığını belirtmişti. Ancak elektrikli araçların benimsenme hızının yavaşlaması nedeniyle planlar güncellendi. Aktarılanlara göre 2026 hedefi 800 bin adede çekildi.

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Toyota elektrikli araç modeli sayısını 15’e çıkaracak