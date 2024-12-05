BYD'nin ikinci Ro-Ro gemisi faaliyete başladı: Avrupa'ya 5 bin araç taşıyor

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Tam Boyutta Gör BYD'nin ikinci Ro-Ro gemisi BYD Changzhou, teslim alındıktan kısa süre sonra taşımacılık operasyonlarına başladı. Çinli üretici böylece Avrupa gibi deniz aşırı pazarlara teslimatlarını hızlandıracak.

BYD Changzhou, yaklaşık 200 metre uzunluğa ve 7 bin araç kapasitesine sahip. Kısa süre önce limandan kalkan gemi, içerisinde Avrupa'ya ihraç edilecek 5 bin yeni enerjili araç taşıyor. Ekim 2024'te denize indirilen gemi 16 Kasım'da deniz denemelerine tabi tutulmuştu. 29 Kasım'da ise BYD'ye teslimatı gerçekleştirildi.

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2024 yılında şimdiye dek 3,76 milyona yakın araç satışı gerçekleştiren BYD, buna karşılık deniz aşırı pazarlarda 31 bin adet satış gerçekleştirebildi. Bu araçların 28 bin tanesi Çin'den gönderildi. Küresel büyümesini sürdürmeyi hedefleyen Çinl üretici, önümüzdeki süreçte 7 Ro-Ro gemisini daha denize indirmek istiyor.

BYD'nin ilk iki gemisi isimlerini Hefei ve Changzhou fabrikalarından alıyor. Şirket, kısa vadede Türkiye, Macaristan ve Brezilya gibi ülkelerdeki fabrika inşaatlarını da tamamlayarak üretimini artırmayı planlıyor.

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