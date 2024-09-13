Çin'de yeni enerjili araç satışları Ağustos'ta ilk kez 1 milyon sınırını aştı

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Avrupa ve diğer bazı bölgelerde elektrikli araç satışlarının büyüme hızındaki düşüş soru işaretlerine neden olurken Çin'den olumlu sonuçlar gelmeye devam ediyor. Son yayımlanan rapora göre, Ağustos ayında Çin'deki perakende yeni enerjili* binek araç satışları yıllık bazda yüzde 42 artış gösterdi ve ilk kez 1 milyon adet sınırını geride bıraktı.

Böylece Çin, yeni enerjili binek araç satışlarında bir ayda 1 milyon adet sınırının aşıldığı ilk ülke konumuna ulaştı. Geçen ayki satışların yüzde 53,5'ini yeni enerjili araçlar oluşturdu. Bir önceki rekor Aralık 2023'te yaklaşık 950 bin adetlik satışla kırılmıştı. Yılın başından bu yana olan perakende satışlara baktığımızda ise 6 milyon adedin geride kaldığını görmekteyiz. Buna karşın, ülkedeki toplam binek araç pazarı ise geçen ay yüzde 1,1 oranında düşüş gösterdi ve 1.91 milyon adet olarak gerçekleşti.

Tam Boyutta Gör Toplam binek araç satışında düşüş yaşanmasına rağmen yeni enerjili araç satışlarında yeni rekorlar kırılmasında sunulan teşviklerin payı büyük. Ülkedeki yönetim, araç sahiplerinin eski ve kirli içten yanmalı motorlu araçlarını yeni enerjili araçlarla değiştirmesi için çeşitli teşvikler sunuyor. İçten yanmalı motorlu aracını yeni enerjili araçla değiştirene 20 bin yuan yani 2.800 dolara kadar destek söz konusu. Henüz elektrikli araçlara hazır olmayanlara ise daha küçük hacimli ve emisyonu düşük motorlu bir araca geçiş yapması halinde 15 bin yuan yani 2.100 dolara kadar destek veriliyor.

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Avrupa'da ise elektrikli araçlardaki büyüme ilk kez negatife döndü. Avrupa ve İngiltere'de yüzde 4'lük düşüş yaşanırken bu durum devlet yardımlarının sonlandırılması gibi bazı faktörlere bağlanıyor. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli araçlara uyguladığı ticaret kısıtlamasının da bunda payı olabileceği konuşuluyor.

*:Çin'de yeni enerjili araç terimi, şarj edilebilir hibrit, %100 elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçları belirtmek için kullanılıyor.

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Çin'de yeni enerjili araç satışları ilk kez aylık 1 milyonu geçti