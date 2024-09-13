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    Çin'de yeni enerjili araç satışları Ağustos'ta ilk kez 1 milyon sınırını aştı

    Daha temiz araçlara geçiş için devlet yardımlarıyla desteklenen yeni enerjili araçlar, geçtiğimiz ayki toplam satışların yüzde 53,5'ini oluşturarak yeni bir rekora imza attı.

    Avrupa ve diğer bazı bölgelerde elektrikli araç satışlarının büyüme hızındaki düşüş soru işaretlerine neden olurken Çin'den olumlu sonuçlar gelmeye devam ediyor. Son yayımlanan rapora göre, Ağustos ayında Çin'deki perakende yeni enerjili* binek araç satışları yıllık bazda yüzde 42 artış gösterdi ve ilk kez 1 milyon adet sınırını geride bıraktı.

    Böylece Çin, yeni enerjili binek araç satışlarında bir ayda 1 milyon adet sınırının aşıldığı ilk ülke konumuna ulaştı. Geçen ayki satışların yüzde 53,5'ini yeni enerjili araçlar oluşturdu. Bir önceki rekor Aralık 2023'te yaklaşık 950 bin adetlik satışla kırılmıştı. Yılın başından bu yana olan perakende satışlara baktığımızda ise 6 milyon adedin geride kaldığını görmekteyiz. Buna karşın, ülkedeki toplam binek araç pazarı ise geçen ay yüzde 1,1 oranında düşüş gösterdi ve 1.91 milyon adet olarak gerçekleşti.

    Çin'de yeni enerjili araç satışları ilk kez aylık 1 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Toplam binek araç satışında düşüş yaşanmasına rağmen yeni enerjili araç satışlarında yeni rekorlar kırılmasında sunulan teşviklerin payı büyük. Ülkedeki yönetim, araç sahiplerinin eski ve kirli içten yanmalı motorlu araçlarını yeni enerjili araçlarla değiştirmesi için çeşitli teşvikler sunuyor. İçten yanmalı motorlu aracını yeni enerjili araçla değiştirene 20 bin yuan yani 2.800 dolara kadar destek söz konusu. Henüz elektrikli araçlara hazır olmayanlara ise daha küçük hacimli ve emisyonu düşük motorlu bir araca geçiş yapması halinde 15 bin yuan yani 2.100 dolara kadar destek veriliyor.

    Avrupa'da ise elektrikli araçlardaki büyüme ilk kez negatife döndü. Avrupa ve İngiltere'de yüzde 4'lük düşüş yaşanırken bu durum devlet yardımlarının sonlandırılması gibi bazı faktörlere bağlanıyor. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli araçlara uyguladığı ticaret kısıtlamasının da bunda payı olabileceği konuşuluyor.

    *:Çin'de yeni enerjili araç terimi, şarj edilebilir hibrit, %100 elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçları belirtmek için kullanılıyor.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/09/china-becomes-first-country-to-hit-1-million-monthly-ev-sales/ https://cnevpost.com/2024/09/04/china-nev-retail-1-million-1st-time-aug-preliminary-cpca/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-car-sales-fall-fifth-consecutive-month-2024-09-09/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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