Çin'de yeni enerjili araç satışları Ağustos'ta ilk kez 1 milyon sınırını aştı

Avrupa ve diğer bazı bölgelerde elektrikli araç satışlarının büyüme hızındaki düşüş soru işaretlerine neden olurken Çin'den olumlu sonuçlar gelmeye devam ediyor. Son yayımlanan rapora göre, Ağustos ayında Çin'deki perakende yeni enerjili* binek araç satışları yıllık bazda yüzde 42 artış gösterdi ve ilk kez 1 milyon adet sınırını geride bıraktı.
Böylece Çin, yeni enerjili binek araç satışlarında bir ayda 1 milyon adet sınırının aşıldığı ilk ülke konumuna ulaştı. Geçen ayki satışların yüzde 53,5'ini yeni enerjili araçlar oluşturdu. Bir önceki rekor Aralık 2023'te yaklaşık 950 bin adetlik satışla kırılmıştı. Yılın başından bu yana olan perakende satışlara baktığımızda ise 6 milyon adedin geride kaldığını görmekteyiz. Buna karşın, ülkedeki toplam binek araç pazarı ise geçen ay yüzde 1,1 oranında düşüş gösterdi ve 1.91 milyon adet olarak gerçekleşti.
Avrupa'da ise elektrikli araçlardaki büyüme ilk kez negatife döndü. Avrupa ve İngiltere'de yüzde 4'lük düşüş yaşanırken bu durum devlet yardımlarının sonlandırılması gibi bazı faktörlere bağlanıyor. Ayrıca Avrupa Komisyonu'nun Çinli elektrikli araçlara uyguladığı ticaret kısıtlamasının da bunda payı olabileceği konuşuluyor.
*:Çin'de yeni enerjili araç terimi, şarj edilebilir hibrit, %100 elektrikli ve yakıt hücreli elektrikli araçları belirtmek için kullanılıyor.Kaynakça https://www.carscoops.com/2024/09/china-becomes-first-country-to-hit-1-million-monthly-ev-sales/ https://cnevpost.com/2024/09/04/china-nev-retail-1-million-1st-time-aug-preliminary-cpca/ https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-car-sales-fall-fifth-consecutive-month-2024-09-09/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.