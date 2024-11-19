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    Anlık Bildirim

    BYD, otomobilleri için kendi çipini geliştirmeye başladı

    Çin basınına göre BYD, kendine ait bir akıllı sürüş çipi üzerinde çalışıyor. BYD bu sayede araçlarındaki yazılım algoritmalarında daha fazla optimizasyon yapabilecek.
    BYD, otomobilleri için kendi çipini geliştirmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sektöründe dünya devi BYD, teknoloji alanında önemli bir adım atıyor. Şirket, 80 TOPS (Tera İşlem/Saniye) işlem gücüne sahip, kendi geliştirdiği akıllı sürüş çipini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu çip, 11.000 dolar ile 40.000 dolar arasındaki fiyat segmentinde yer alan BYD modellerinde kullanılacak.

    BYD, kendi çipi için düğmeye bastı

    Çin merkezli 36kr adlı medya platformunun haberine göre, çip geliştirme süreci BYD Semiconductor bünyesinde yürütülüyor. Bazı tedarikçilerden teknik destek alınsa da proje, tamamen şirketin iç kaynaklarıyla ilerliyor. BYD'nin bu hamlesi, araçlarının entegre yapay zeka kapasitesini artırmayı ve kullanıcı deneyimini daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor. Çinli diğer otomotiv devleri Nio ve Xpeng’de kendileri ait çipler geliştiriyor ve seri üretime yakınlar.

    BYD’nin Ocean Serisi Satış Direktörü Zhang Zhuo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kendi geliştirdikleri akıllı sürüş sistemini 2-3 yıl içerisinde araçlarında sunmayı planladıklarını belirtti. Öte yandan BYD'nin hedefi, rakiplerinden farklı olarak, yazılım ve donanım entegrasyonunu tamamen kontrol ederek hızlı bir inovasyon döngüsü yakalamak. Firma, yerli çip üretimi sayesinde maliyetleri azaltmayı ve fiyat rekabetinde avantaj sağlamayı planlıyor.

    BYD, yeni çipini seri üretime geçene kadar Nvidia'nın Orin N veya Horizon Robotics'in J6E çiplerini kullanmayı sürdürecek. Bu çipler, otopilot özellikli "NOA" (Navigate on Autopilot) gibi ileri sürüş teknolojilerini destekliyor. Daha uzun vadede ise BYD, bu çiplerin yerini tamamen kendi geliştirdiği 80 TOPS işlem gücündeki çipine bırakmayı planlıyor. Ayrıca BYD, yakın zamanda BYD 9000 adlı, 4 nm işlem süreciyle üretilmiş yeni bir akıllı kokpit çipi de tanıttı. Bu önemli, zira Qualcomm'un Snapdragon serisi çipleri artık Çin'in ana akım üst düzey elektrikli araçlarındaki kokpitlerde yaygın olarak kullanılıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 7 saat önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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