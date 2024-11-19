BYD, otomobilleri için kendi çipini geliştirmeye başladı

BYD, kendi çipi için düğmeye bastı
Çin merkezli 36kr adlı medya platformunun haberine göre, çip geliştirme süreci BYD Semiconductor bünyesinde yürütülüyor. Bazı tedarikçilerden teknik destek alınsa da proje, tamamen şirketin iç kaynaklarıyla ilerliyor. BYD'nin bu hamlesi, araçlarının entegre yapay zeka kapasitesini artırmayı ve kullanıcı deneyimini daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor. Çinli diğer otomotiv devleri Nio ve Xpeng’de kendileri ait çipler geliştiriyor ve seri üretime yakınlar.
BYD’nin Ocean Serisi Satış Direktörü Zhang Zhuo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kendi geliştirdikleri akıllı sürüş sistemini 2-3 yıl içerisinde araçlarında sunmayı planladıklarını belirtti. Öte yandan BYD'nin hedefi, rakiplerinden farklı olarak, yazılım ve donanım entegrasyonunu tamamen kontrol ederek hızlı bir inovasyon döngüsü yakalamak. Firma, yerli çip üretimi sayesinde maliyetleri azaltmayı ve fiyat rekabetinde avantaj sağlamayı planlıyor.
BYD, yeni çipini seri üretime geçene kadar Nvidia'nın Orin N veya Horizon Robotics'in J6E çiplerini kullanmayı sürdürecek. Bu çipler, otopilot özellikli "NOA" (Navigate on Autopilot) gibi ileri sürüş teknolojilerini destekliyor. Daha uzun vadede ise BYD, bu çiplerin yerini tamamen kendi geliştirdiği 80 TOPS işlem gücündeki çipine bırakmayı planlıyor. Ayrıca BYD, yakın zamanda BYD 9000 adlı, 4 nm işlem süreciyle üretilmiş yeni bir akıllı kokpit çipi de tanıttı. Bu önemli, zira Qualcomm'un Snapdragon serisi çipleri artık Çin'in ana akım üst düzey elektrikli araçlarındaki kokpitlerde yaygın olarak kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..