İkonik model artık elektrikli: 2025 Mercedes-Benz G580 EQ

Uzun zamandır kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıkan ve tank dönüşü gibi özellikleriyle gündeme gelen %100 elektrikli Mercedes-Benz G Serisi bugün resmi olarak tanıtıldı. Resmi olarak EQG yerine G580 EQ olarak adlandırılan model, dört motorlu güç aktarma sistemiyle toplam 579 hp maksimum güç sunuyor.

Elektrikli Mercedes-Benz G580 EQ, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni G580 EQ'nun her tekerleğine bağımsız olarak bir motor güç veriyor. Bu motorlardan her biri 108 kW (145 hp) güç üretiyor. Toplamda ise 432 kW (579 hp) maksimum güç ve 1164 Nm maksimum tork açığa çıkıyor. Her tekerleğe bağımsız olarak güç sağlandığı için elektrikli G Serisi'nde geleneksel diferansiyel kilidine ihtiyaç duyulmuyor. Buna ek olarak her motorun kendi iki vitesli şanzımanıyla kombine edildiğini belirtelim.

Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi, yüksek çekiş gücü sayesinde 35 derece eğimi rahatlıkla geçebiliyor. Bataryası ve güç aktarım bileşenleri tamamen yalıtılmış olan SUV model, 850 mm'ye kadar derin sudan geçebiliyor. Bunun içten yanmalı motorlu G Serisi'ne kıyasla 150 mm daha fazla olduğunu da belirtelim. Diğer öne çıkan arazi özellikleri arasında ise G-Turn (tank dönüşü) ve otomobilin tek tekerlek etrafında dönmesini sağlayan G-Steering gibi fonksiyonlar yer alıyor.

Yıllardır ikonik tasarımını koruyan Mercedes-Benz G Serisi, %100 elektrikli araç dünyasına adım attığında da duruşunu bozmuyor. Kapalı ön panjur, hava akışını iyileştirmek için yeniden tasarlanan ön kaput ve bagaj kapağındaki stepne yuvasını şarj kablosunu saklama yerine dönüştürme opsiyonu dışında kısa süre önce makyajlanan standart G Serisi ile tamamen aynı görünüyor.

Tam Boyutta Gör İçten yanmalı motorlu versiyondaki gibi body-on-frame şasi üzerine inşa edilen modelde 116 kWsa'lik batarya doğrudan şasi elemanı gibi görev yapıyor. Bu durum çapraz destek ihtiyacını ortadan kaldırarak parçadan tasarruf edilmesini sağlıyor. G580 EQ'daki batarya, güvenliği artırmak adına karbon levhalarla korunuyor.

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Yeni Mercedes-benz G580 EQ'daki batarya, SUV'un tam dolu batarya ile 470 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor. Büyük bataryaya rağmen menzilin düşük kalmasında iki büyük etken bulunuyor. Bunlardan birincisi, ikonik gövde tasarımının dezavantajı olarak hava sürtünme katsayısının 0.44 Cd olması. İkincisi ise ağırlığın 3 tonun biraz üzerinde olması ki bu değer içten yanmalı motorlu versiyona göre 600 kg daha yüksek.

%100 elektrikli Mercedes-Benz G Serisi'nin fiyatı 142.622 eurodan başlıyor. Söz konusu model, %60 ÖTV dilimine girmesi sayesinde Türkiye'deki en ucuz G Serisi olacak. Mevcut içten yanmalı motorlu versiyon ülkemizde %220 ÖTV dilimine giriyor.

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Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri