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    İkonik model artık elektrikli: 2025 Mercedes-Benz G580 EQ

    2025 Mercedes-Benz G580 EQ, 116 kWsa'lik büyük batarya ile donatılmasına rağmen köşeli tasarımı ve 3 tonun üzerinde ağırlığı nedeniyle 470 kilometreye kadar sürüş menzili sunuyor.

    Uzun zamandır kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıkan ve tank dönüşü gibi özellikleriyle gündeme gelen %100 elektrikli Mercedes-Benz G Serisi bugün resmi olarak tanıtıldı. Resmi olarak EQG yerine G580 EQ olarak adlandırılan model, dört motorlu güç aktarma sistemiyle toplam 579 hp maksimum güç sunuyor.

    Elektrikli Mercedes-Benz G580 EQ, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni G580 EQ'nun her tekerleğine bağımsız olarak bir motor güç veriyor. Bu motorlardan her biri 108 kW (145 hp) güç üretiyor. Toplamda ise 432 kW (579 hp) maksimum güç ve 1164 Nm maksimum tork açığa çıkıyor. Her tekerleğe bağımsız olarak güç sağlandığı için elektrikli G Serisi'nde geleneksel diferansiyel kilidine ihtiyaç duyulmuyor. Buna ek olarak her motorun kendi iki vitesli şanzımanıyla kombine edildiğini belirtelim.

    Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi, yüksek çekiş gücü sayesinde 35 derece eğimi rahatlıkla geçebiliyor. Bataryası ve güç aktarım bileşenleri tamamen yalıtılmış olan SUV model, 850 mm'ye kadar derin sudan geçebiliyor. Bunun içten yanmalı motorlu G Serisi'ne kıyasla 150 mm daha fazla olduğunu da belirtelim. Diğer öne çıkan arazi özellikleri arasında ise G-Turn (tank dönüşü) ve otomobilin tek tekerlek etrafında dönmesini sağlayan G-Steering gibi fonksiyonlar yer alıyor.

    Yıllardır ikonik tasarımını koruyan Mercedes-Benz G Serisi, %100 elektrikli araç dünyasına adım attığında da duruşunu bozmuyor. Kapalı ön panjur, hava akışını iyileştirmek için yeniden tasarlanan ön kaput ve bagaj kapağındaki stepne yuvasını şarj kablosunu saklama yerine dönüştürme opsiyonu dışında kısa süre önce makyajlanan standart G Serisi ile tamamen aynı görünüyor.

    Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İçten yanmalı motorlu versiyondaki gibi body-on-frame şasi üzerine inşa edilen modelde 116 kWsa'lik batarya doğrudan şasi elemanı gibi görev yapıyor. Bu durum çapraz destek ihtiyacını ortadan kaldırarak parçadan tasarruf edilmesini sağlıyor. G580 EQ'daki batarya, güvenliği artırmak adına karbon levhalarla korunuyor.

    Yeni Mercedes-benz G580 EQ'daki batarya, SUV'un tam dolu batarya ile 470 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor. Büyük bataryaya rağmen menzilin düşük kalmasında iki büyük etken bulunuyor. Bunlardan birincisi, ikonik gövde tasarımının dezavantajı olarak hava sürtünme katsayısının 0.44 Cd olması. İkincisi ise ağırlığın 3 tonun biraz üzerinde olması ki bu değer içten yanmalı motorlu versiyona göre 600 kg daha yüksek.

    %100 elektrikli Mercedes-Benz G Serisi'nin fiyatı 142.622 eurodan başlıyor. Söz konusu model, %60 ÖTV dilimine girmesi sayesinde Türkiye'deki en ucuz G Serisi olacak. Mevcut içten yanmalı motorlu versiyon ülkemizde %220 ÖTV dilimine giriyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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