İkonik model artık elektrikli: 2025 Mercedes-Benz G580 EQ

Uzun zamandır kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıkan ve tank dönüşü gibi özellikleriyle gündeme gelen %100 elektrikli Mercedes-Benz G Serisi bugün resmi olarak tanıtıldı. Resmi olarak EQG yerine G580 EQ olarak adlandırılan model, dört motorlu güç aktarma sistemiyle toplam 579 hp maksimum güç sunuyor.
Elektrikli Mercedes-Benz G580 EQ, özellikleriyle neler sunuyor❓
Elektrikli Mercedes-Benz G Serisi, yüksek çekiş gücü sayesinde 35 derece eğimi rahatlıkla geçebiliyor. Bataryası ve güç aktarım bileşenleri tamamen yalıtılmış olan SUV model, 850 mm'ye kadar derin sudan geçebiliyor. Bunun içten yanmalı motorlu G Serisi'ne kıyasla 150 mm daha fazla olduğunu da belirtelim. Diğer öne çıkan arazi özellikleri arasında ise G-Turn (tank dönüşü) ve otomobilin tek tekerlek etrafında dönmesini sağlayan G-Steering gibi fonksiyonlar yer alıyor.
Yıllardır ikonik tasarımını koruyan Mercedes-Benz G Serisi, %100 elektrikli araç dünyasına adım attığında da duruşunu bozmuyor. Kapalı ön panjur, hava akışını iyileştirmek için yeniden tasarlanan ön kaput ve bagaj kapağındaki stepne yuvasını şarj kablosunu saklama yerine dönüştürme opsiyonu dışında kısa süre önce makyajlanan standart G Serisi ile tamamen aynı görünüyor.
Yeni Mercedes-benz G580 EQ'daki batarya, SUV'un tam dolu batarya ile 470 kilometre yol kat edebilmesini sağlıyor. Büyük bataryaya rağmen menzilin düşük kalmasında iki büyük etken bulunuyor. Bunlardan birincisi, ikonik gövde tasarımının dezavantajı olarak hava sürtünme katsayısının 0.44 Cd olması. İkincisi ise ağırlığın 3 tonun biraz üzerinde olması ki bu değer içten yanmalı motorlu versiyona göre 600 kg daha yüksek.
%100 elektrikli Mercedes-Benz G Serisi'nin fiyatı 142.622 eurodan başlıyor. Söz konusu model, %60 ÖTV dilimine girmesi sayesinde Türkiye'deki en ucuz G Serisi olacak. Mevcut içten yanmalı motorlu versiyon ülkemizde %220 ÖTV dilimine giriyor.
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu