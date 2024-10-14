BYD, Paris'te Sealion 7'yi tanıtarak Avrupalı markalara meydan okudu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa atılımındaki kilit modellerden biri olan yeni BYD Sealion 7'yi Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı. Söz konusu modelin önümüzdeki yılın sonunda faaliyete geçecek olan yeni Macaristan fabrikasında üretilecek ilk model olması bekleniyor.

BYD Sealion 7, Çinli markanın Tesla Model Y'nin Avrupa'daki popülaritesini bitirmeye yönelik en büyük hamlesi olarak karşımıza çıkıyor. Çin'de 2023 yılında satışa sunulan Sealion 7, BYD'nin güncellenmiş e-Platform 3.0 EVO platformunu kullanan ilk Avrupalı model olacak.

Henüz Avrupa pazarına yönelik versiyonun teknik bilgileri net değil ancak Blade Battery, CTB (cell-to-body) teknolojisi, çift motorlu versiyonda 4,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ve 230 kW'a kadar hızlı şarj desteği, altı çizilen kilit detaylar arasında. Modelin ilk ihracat pazarı olan Hong Kong'da satılan çift motorlu Sealion 7'de 390 kW (523 hp) maksimum güç sunan motorlar ve 82.5 kWsa'lik batarya bulunuyor.

Tam Boyutta Gör BYD Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, Sealion 7 ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimiz yüksek performanslı SUV'lara büyük ilgi gösteriyordu. Bu yüzden bugün Sealion 7 Paris'e geldi. Blade Battery, cell-to-body teknolojisi ve lityum demir fosfat bataryamızın yanı sıra 23.000 rpm hız ve her saniyede 400 devir ile dünyanın en yüksek hızlı elektrik motoruyla donatıldı. Böyle bir rekora ulaşan tek şirketiz."

BYD Sealion 7, bu ayın sonundan itibaren İngiltere'de satışa sunulacak. Başlangıç fiyatının 45 bin pound civarında olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

BYD Sealion 7, Paris'te görücüye çıktı: İşte tasarımı