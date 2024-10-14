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    BYD, Paris'te Sealion 7'yi tanıtarak Avrupalı markalara meydan okudu

    Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan yeni BYD Sealion 7, markanın Avrupa ürün gamındaki kilit modellerden biri olacak.                                     
    BYD Sealion 7, Paris'te görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, Avrupa atılımındaki kilit modellerden biri olan yeni BYD Sealion 7'yi Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkardı. Söz konusu modelin önümüzdeki yılın sonunda faaliyete geçecek olan yeni Macaristan fabrikasında üretilecek ilk model olması bekleniyor.

    BYD Sealion 7, Çinli markanın Tesla Model Y'nin Avrupa'daki popülaritesini bitirmeye yönelik en büyük hamlesi olarak karşımıza çıkıyor. Çin'de 2023 yılında satışa sunulan Sealion 7, BYD'nin güncellenmiş e-Platform 3.0 EVO platformunu kullanan ilk Avrupalı model olacak.

    Henüz Avrupa pazarına yönelik versiyonun teknik bilgileri net değil ancak Blade Battery, CTB (cell-to-body) teknolojisi, çift motorlu versiyonda 4,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ve 230 kW'a kadar hızlı şarj desteği, altı çizilen kilit detaylar arasında. Modelin ilk ihracat pazarı olan Hong Kong'da satılan çift motorlu Sealion 7'de 390 kW (523 hp) maksimum güç sunan motorlar ve 82.5 kWsa'lik batarya bulunuyor. 

    BYD Sealion 7, Paris'te görücüye çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    BYD Avrupa Genel Müdürü Michael Shu, Sealion 7 ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Müşterilerimiz yüksek performanslı SUV'lara büyük ilgi gösteriyordu. Bu yüzden bugün Sealion 7 Paris'e geldi. Blade Battery, cell-to-body teknolojisi ve lityum demir fosfat bataryamızın yanı sıra 23.000 rpm hız ve her saniyede 400 devir ile dünyanın en yüksek hızlı elektrik motoruyla donatıldı. Böyle bir rekora ulaşan tek şirketiz."

    BYD Sealion 7, bu ayın sonundan itibaren İngiltere'de satışa sunulacak. Başlangıç fiyatının 45 bin pound civarında olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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