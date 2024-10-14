BYD, Paris'te Sealion 7'yi tanıtarak Avrupalı markalara meydan okudu

BYD Sealion 7, Çinli markanın Tesla Model Y'nin Avrupa'daki popülaritesini bitirmeye yönelik en büyük hamlesi olarak karşımıza çıkıyor. Çin'de 2023 yılında satışa sunulan Sealion 7, BYD'nin güncellenmiş e-Platform 3.0 EVO platformunu kullanan ilk Avrupalı model olacak.
Henüz Avrupa pazarına yönelik versiyonun teknik bilgileri net değil ancak Blade Battery, CTB (cell-to-body) teknolojisi, çift motorlu versiyonda 4,5 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ve 230 kW'a kadar hızlı şarj desteği, altı çizilen kilit detaylar arasında. Modelin ilk ihracat pazarı olan Hong Kong'da satılan çift motorlu Sealion 7'de 390 kW (523 hp) maksimum güç sunan motorlar ve 82.5 kWsa'lik batarya bulunuyor.
"Müşterilerimiz yüksek performanslı SUV'lara büyük ilgi gösteriyordu. Bu yüzden bugün Sealion 7 Paris'e geldi. Blade Battery, cell-to-body teknolojisi ve lityum demir fosfat bataryamızın yanı sıra 23.000 rpm hız ve her saniyede 400 devir ile dünyanın en yüksek hızlı elektrik motoruyla donatıldı. Böyle bir rekora ulaşan tek şirketiz."
BYD Sealion 7, bu ayın sonundan itibaren İngiltere'de satışa sunulacak. Başlangıç fiyatının 45 bin pound civarında olması bekleniyor.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.