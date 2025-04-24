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    BYD’nin yeni gözdesi Denza Z, yenilikçi teknolojileriyle sahneye çıktı

    Denza, tanıttığı yeni konsept aracıyla spor otomobil dünyasına adım attı. Denza Z adı verilen model, sadece güçlü bir tasarıma değil, aynı zamanda son teknoloji sürüş sistemlerine de sahip.

    BYD’nin yeni gözdesi Denza Z sahneye çıktı Tam Boyutta Gör

    BYD’nin premium elektrikli araç markası Denza, spor otomobil dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Şanghay Otomobil Fuarı’nda tanıtılan yeni konsept modeli Denza Z, markanın hem tasarım hem de teknoloji vizyonunu bir araya getiriyor. Bu modelle birlikte Denza, performans odaklı araç segmentinde de iddiasını ortaya koymuş oldu.

    Denza Z, aerodinamik tasarım detaylarını fonksiyonellikle birleştiren yeni "Pure Emotion" anlayışıyla dikkat çekiyor. Aracın süspansiyon sistemi, sektörde ilk kez tanıtılan DiSus-M teknolojisiyle donatılmış. Mıknatıslı akışkan yapısı sayesinde süspansiyon, yola göre anında tepki verebiliyor. Sistemin çift yönlü ve kademesiz ayarlanabilir olması, hem konforu hem de yol tutuşunu üst seviyeye çıkarıyor.

    Araçta ayrıca direksiyon sistemine dair radikal bir değişiklik var. BYD’nin steer-by-wire teknolojisi sayesinde mekanik bağlantılar ortadan kalkarken, katlanabilir direksiyon simidi sayesinde iç mekânda daha geniş bir alan yaratılıyor. Bu da hem sürüş güvenliğini artırıyor hem de iç tasarımı modernleştiriyor.

    Denza Z, markanın e3 adı verilen üç motorlu sürüş ve arka tekerleklerde bağımsız yönlendirme teknolojisini kullanan ilk spor otomobili olacak. Daha önce Z9, Z9GT ve N9 gibi modellerde gördüğümüz bu sistem, şimdi spor otomobil dinamikleriyle buluşturuluyor.

    Yeni konsept, Denza’nın sadece lüks ve SUV segmentine değil, performans otomobillerine de odaklanacağını net şekilde gösteriyor. Tanıtılan bu model, markanın ileri teknolojiyle donatılmış, sportif ve iddialı kimliğini pekiştiriyor.

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    S
    simyacı35 20 saat önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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    habil ile kabil instagram beğeni hilesi kilo veriyorum ama vücudum aynı teb platinum banka kartı tvs ntorq 125 yorum

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