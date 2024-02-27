BYD, yenilikçi modellerini Cenevre'de sergiledi

- “BYD yarının teknolojisini bugünden sunuyor”
- Önce Türkiye’ye gelecek modelin Avrupa prömiyeri yapıldı
- BYD Super DM teknolojisi ile düşük tüketim/yüksek verimlilik
- 7 kişilik elektrikli E-SUV BYD TANG
- Yeni modeller, BYD’nin teknolojik üstünlüğünü ortaya koydu
- Yorumlar
Cenevre Otomobil Fuarı’nda 1000 metrekarelik stant alanıyla dikkat çeken BYD, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i modelinin örtüsü ilk kez burada kaldırıldı. Böylece 2008 yılında yine Cenevre’de BYD F3DM ile dünyanın ilk plug-in hibrit modelini tanıtan BYD, 2024 yılında ise bu teknolojinin geldiği son noktayı ortaya koydu.
Bununla birlikte fuar alanındaki yenilikler arasında 7 kişilik tam elektrikli dört çeker SUV modeli yeni BYD TANG’ın yanı sıra BYD’nin ulaştığı lüks ve teknoloji seviyesini yansıtan premium markaları YANGWANG ve DENZA modelleri de yer aldı.
“BYD yarının teknolojisini bugünden sunuyor”
Elektrikli araçlarda dünyanın 1 numaralı üreticisi olarak yarının teknolojilerini bugünden sunuyoruz ve bunları, konsept araçlar üzerinde değil halihazırda satılan modellerimiz üzerinden otomobil severlerle buluşturuyoruz. Sektöre yön veren yeni teknolojilerimizi, Cenevre gibi prestijli bir fuarda en etkileyici stantlardan birine sahip olarak sergilemek, BYD’nin ne kadar iddialı olduğunun bir kanıtı.
Bu yeniliklerle birlikte BYD markası olarak 2024’e hızlı başladık ve bu yıl en çok konuşulan marka olacağımızı şimdiden görebiliyoruz” diye konuştu.
Önce Türkiye’ye gelecek modelin Avrupa prömiyeri yapıldı
Markanın yenilikçi elektrikli araç teknolojisinden yararlanan BYD SEAL U DM-i, yüksek performansının yanı sıra düşük yakıt tüketimi ve yüksek enerji verimliliği sunacak. BYD SEAL U DM-i, günlük mobilite ihtiyaçları için yüksek menzilli elektrikli sürüş sağlarken, yolda şarj etmeye gerek duymadan uzun yolculukların yapılmasına imkan tanıyor.
Super DM-i teknolojisine sahip BYD SEAL U DM-i, hızlı DC şarj özelliği sayesinde sıfır emisyonlu kullanımı da pratik hale getiriyor. DC hızlı şarj özelliği sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e 35 dakikada şarj olabilen BYD SEAL U DM-i, WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunabiliyor. Bununla birlikte şarj dolu olduğunda, araç tam depoyla 1000 kilometreden fazla yol alarak ultra düşük tüketiminin altını çiziyor.
BYD Super DM teknolojisi ile düşük tüketim/yüksek verimlilik
Aracın içerisindeki elektrikli hibrit sistem, düşük yakıt tüketimi ile optimum verimlilik için benzinli motoru minimum oranda kullanarak elektrikli sürüşe öncelik veriyor. BYD Super DM Teknolojisi’nde yer alan benzinli motor, özel olarak geliştirildi ve yapılan çalışmalarla yüzde 43’ün üzerinde bir olağanüstü termal verimlilik elde edildi.
7 kişilik elektrikli E-SUV BYD TANG
BYD’nin Cenevre’deki yeniliklerinden biri ise dört tekerlekten çekişe sahip tam elektrikli yeni BYD TANG SUV modeli oldu. Yenilenen tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken BYD TANG, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 530 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. BYD TANG, aynı zamanda Euro NCAP güvenlik testlerinden elde ettiği 5 yıldız ile markanın güvenlik ve sürdürülebilirlik konusundaki başarılarının altını çiziyor.
Yeni modeller, BYD’nin teknolojik üstünlüğünü ortaya koydu
Üst düzey lüks seviyesine ve teknolojiye sahip YANGWANG U8 SUV, fark yaratan tasarımının yanı sıra dünyadaki en güçlü SUV’lardan biri olarak öne çıkıyor. 1.100 HP’den daha fazla güç üretebilen YANGWANG U8, 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlayabiliyor. Dört bağımsız tork kontrollü elektrikli motor teknolojisiyle kendi etrafında dönebilen YANGWANG U8, üstün arazi yeteneklerini, suda yüzebilen şasisiyle birleştiriyor.
Fuarda sergilenen diğer premium BYD markası ise DENZA oldu. Cenevre’de yer alan DENZA D9 modeli, 7 koltuklu lüks minivan olarak kişiselleştirilmiş sürüş deneyimi ve yüksek konfor sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.