BYD, yenilikçi modellerini Cenevre'de sergiledi

Cenevre Otomobil Fuarı’nda 1000 metrekarelik stant alanıyla dikkat çeken BYD, şarj edilebilir hibrit BYD SEAL U DM-i modelinin örtüsü ilk kez burada kaldırıldı. Böylece 2008 yılında yine Cenevre’de BYD F3DM ile dünyanın ilk plug-in hibrit modelini tanıtan BYD, 2024 yılında ise bu teknolojinin geldiği son noktayı ortaya koydu.

Bununla birlikte fuar alanındaki yenilikler arasında 7 kişilik tam elektrikli dört çeker SUV modeli yeni BYD TANG’ın yanı sıra BYD’nin ulaştığı lüks ve teknoloji seviyesini yansıtan premium markaları YANGWANG ve DENZA modelleri de yer aldı.

“BYD yarının teknolojisini bugünden sunuyor”

Tam Boyutta Gör Cenevre Otomobil Fuarı’nda ortaya koyduğu yeniliklerle dikkat çeken BYD’nin yıl boyunca adından söz ettirmeye devam edeceğini belirten BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “BYD olarak, yeni teknolojilerimizi, yeni modellerimizi ve otomotiv sektörüne yön verecek inovasyonlarımızı Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilemekten büyük bir heyecan duyuyoruz.

Elektrikli araçlarda dünyanın 1 numaralı üreticisi olarak yarının teknolojilerini bugünden sunuyoruz ve bunları, konsept araçlar üzerinde değil halihazırda satılan modellerimiz üzerinden otomobil severlerle buluşturuyoruz. Sektöre yön veren yeni teknolojilerimizi, Cenevre gibi prestijli bir fuarda en etkileyici stantlardan birine sahip olarak sergilemek, BYD’nin ne kadar iddialı olduğunun bir kanıtı.

Bu yeniliklerle birlikte BYD markası olarak 2024’e hızlı başladık ve bu yıl en çok konuşulan marka olacağımızı şimdiden görebiliyoruz” diye konuştu.

Önce Türkiye’ye gelecek modelin Avrupa prömiyeri yapıldı

Tam Boyutta Gör BYD, 1.5 litrelik benzinli motoru 145 kW güce sahip elektrikli motorla bir araya getiren şarj edilebilir Super DM (Dual Mode) hibrit teknolojisine sahip BYD SEAL U DM-i modelinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. Şık, lüks ve geniş bir yaşam alanıyla dikkat çeken D segmenti plug-in hibrit SUV BYD SEAL U DM-i, Avrupa’dan önce bu yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de sunulacak.

Markanın yenilikçi elektrikli araç teknolojisinden yararlanan BYD SEAL U DM-i, yüksek performansının yanı sıra düşük yakıt tüketimi ve yüksek enerji verimliliği sunacak. BYD SEAL U DM-i, günlük mobilite ihtiyaçları için yüksek menzilli elektrikli sürüş sağlarken, yolda şarj etmeye gerek duymadan uzun yolculukların yapılmasına imkan tanıyor.

Super DM-i teknolojisine sahip BYD SEAL U DM-i, hızlı DC şarj özelliği sayesinde sıfır emisyonlu kullanımı da pratik hale getiriyor. DC hızlı şarj özelliği sayesinde yüzde 30’dan yüzde 80’e 35 dakikada şarj olabilen BYD SEAL U DM-i, WLTP ölçümlerine göre ortalama 80 kilometrelik elektrikli menzili sunabiliyor. Bununla birlikte şarj dolu olduğunda, araç tam depoyla 1000 kilometreden fazla yol alarak ultra düşük tüketiminin altını çiziyor.

BYD Super DM teknolojisi ile düşük tüketim/yüksek verimlilik

Tam Boyutta Gör BYD’nin Super DM Teknolojisi, markanın üstün enerji verimliliği ve mükemmel sürüş konforu için geliştirdiği yeni DM-i hibrit sistemi olarak öne çıkıyor. DM-i (Dual Mode) teknolojisi, yüksek verimliğe sahip benzinli motoru, elektrikli hibrit sistemi, özel olarak tasarlanmış bir Blade Bataryayı ve AC/DC Yerleşik Şarj Cihazını kombine ediyor.

Aracın içerisindeki elektrikli hibrit sistem, düşük yakıt tüketimi ile optimum verimlilik için benzinli motoru minimum oranda kullanarak elektrikli sürüşe öncelik veriyor. BYD Super DM Teknolojisi’nde yer alan benzinli motor, özel olarak geliştirildi ve yapılan çalışmalarla yüzde 43’ün üzerinde bir olağanüstü termal verimlilik elde edildi.

7 kişilik elektrikli E-SUV BYD TANG

BYD’nin Cenevre’deki yeniliklerinden biri ise dört tekerlekten çekişe sahip tam elektrikli yeni BYD TANG SUV modeli oldu. Yenilenen tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken BYD TANG, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 530 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. BYD TANG, aynı zamanda Euro NCAP güvenlik testlerinden elde ettiği 5 yıldız ile markanın güvenlik ve sürdürülebilirlik konusundaki başarılarının altını çiziyor.

Yeni modeller, BYD’nin teknolojik üstünlüğünü ortaya koydu

Tam Boyutta Gör 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda BYD markaları YANGWANG ve DENZA’nın heyecan verici teknolojileri de ilk kez Avrupa’da sergilendi. BYD’nin üst düzey lüks markası olan YANGWANG, sektöre ilham veren araç teknolojileriyle inovasyonun zirvesini temsil ediyor. Cenevre’de sergilenen YANGWANG U8 ise, fuarın en ilgi çeken modellerinden biri oldu.

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Üst düzey lüks seviyesine ve teknolojiye sahip YANGWANG U8 SUV, fark yaratan tasarımının yanı sıra dünyadaki en güçlü SUV’lardan biri olarak öne çıkıyor. 1.100 HP’den daha fazla güç üretebilen YANGWANG U8, 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlayabiliyor. Dört bağımsız tork kontrollü elektrikli motor teknolojisiyle kendi etrafında dönebilen YANGWANG U8, üstün arazi yeteneklerini, suda yüzebilen şasisiyle birleştiriyor.

Fuarda sergilenen diğer premium BYD markası ise DENZA oldu. Cenevre’de yer alan DENZA D9 modeli, 7 koltuklu lüks minivan olarak kişiselleştirilmiş sürüş deneyimi ve yüksek konfor sunacak.

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