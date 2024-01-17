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    BYD ve Aksigorta'dan e-kasko iş birliği

    Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, yeni iş birlikleri ile ulaşım ağını genişletiyor. Aksigorta’nın bu alandaki son hamlesi ise BYD Türkiye oldu

    Aksigorta, Kasım ayı itibariyle Türkiye’de satışa çıkan BYD markalı yüzde 100 elektrikli araçların marka kasko güvencesini üstlendi. Sağlanan iş birliği ile BYD Türkiye bayilerinden yola çıkacak olan elektrikli araçlar, e-kasko’yu tercih edecek olan müşteriler için yalnızca Aksigorta tarafından teminat altına alınacak.

    Aksigorta ve BYD, e-kasko ile birçok güvence sunuyor

    BYD sahipleri, elektrikli araçlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veren, tam koruma sağlayan pek çok avantajlı teminata da sahip olacaklar. Üretici garantisi boyunca muafiyetsiz, yüzde 100 batarya güvencesi sunan e-kasko, müşterilerine sektörde farklılaşan bir uygulama ile arıza ya da kaza halinde Türkiye’nin her noktasından, aracın tamir olacağı yetkili servise kilometre sınırsız çekici hizmeti de sunuyor.

    Ayrıca şarj ekipmanlarının çalınması veya hasar alması durumunda da koruma sağlıyor. e-kasko, yolda şarj bitmesi durumunda en yakın şarjlanma noktasına ücretsiz olarak çekim hizmeti sunmasının yanı sıra bataryada meydana gelebilecek yanlış şarj dolum hasarlarını da tam koruma altına alıyor.

    e-kasko sahipleri, şarj bitimine karşı mobil şarj hizmeti ve Eşarj istasyonlarında alınacak her şarj hizmetinden yüzde 10 indirim avantajı gibi pek çok teminat seçeneğine de sahip olacaklar. Ayrıca e-kasko poliçesi yaptıran müşteriler adına Ege Orman Vakfı aracılığıyla dikilen fidanlarla karbon ayak izini azaltma çalışmalarına destek olunuyor.

    BYD ve Aksigorta'dan e-kasko iş birliği Tam Boyutta Gör
    2023’te 3 milyon adetten daha fazla satış elde ederek üst üste ikinci kez dünyanın en büyük yeni enerjili otomobil satışı yapan firması olan BYD’ nin, Türkiye’deki marka kasko paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçlara yönelik çok ciddi bir ilgi var. Türkiye’de 2023 yılında 1 milyon 232 bini aşkın otomobil satışı gerçekleşti.

    Satılan araçların motor tiplerine baktığımızda; yaklaşık yüzde 67’si benzinli, 14’ü dizel, yüzde 11’i hibrit, yüzde 1’i LPG’li ve yüzde 7 civarında elektrikli yakıt tipleri tercih edilmiştir. 2023 yılında yüzde 100 elektrikli otomobil satışları %844 artarak 65.562 adede ulaştı. Çin’in elektrikli otomobil ve batarya devi BYD’nin Türkiye’ye giriş yapmasıyla birlikte bu ilginin çok daha artacağı aşikâr.

    Aksigorta olarak Türkiye’de bir ilk olarak elektrikli otomobillere özel tasarladığımız kaskomuz e-kasko ile sektörde fark yarattık. Şimdi bu deneyimimizi BYD’nin Türkiye’deki elektrikli otomobillerine özel çıkarttığımız e-kasko için kullanmaktan memnuniyet duyacağız. Sağladığımız iş birliği ile BYD Türkiye’nin bayilerinden satın alınacak her bir araç, Aksigorta güvencesi ile yola çıkacak’’ açıklamalarında bulundu.

    BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da sektörünün en büyük kuruluşlardan biri olan Aksigorta ile yapılan iş birliğinin önemine değinerek, “Türkiye elektrikli araç pazarı çok hızlı gelişiyor. Bu doğrultuda BYD Türkiye olarak müşteri beklentilerine güvenilir, hızlı ve sağlıklı çözümler sunmak en büyük hedefimiz. Aksigorta iş birliğimiz BYD Türkiye’nin planları ve yol haritasında çok değerli bir yerde duruyor” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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