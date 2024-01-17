BYD ve Aksigorta'dan e-kasko iş birliği

Aksigorta, Kasım ayı itibariyle Türkiye’de satışa çıkan BYD markalı yüzde 100 elektrikli araçların marka kasko güvencesini üstlendi. Sağlanan iş birliği ile BYD Türkiye bayilerinden yola çıkacak olan elektrikli araçlar, e-kasko’yu tercih edecek olan müşteriler için yalnızca Aksigorta tarafından teminat altına alınacak.

Aksigorta ve BYD, e-kasko ile birçok güvence sunuyor

BYD sahipleri, elektrikli araçlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veren, tam koruma sağlayan pek çok avantajlı teminata da sahip olacaklar. Üretici garantisi boyunca muafiyetsiz, yüzde 100 batarya güvencesi sunan e-kasko, müşterilerine sektörde farklılaşan bir uygulama ile arıza ya da kaza halinde Türkiye’nin her noktasından, aracın tamir olacağı yetkili servise kilometre sınırsız çekici hizmeti de sunuyor.

Ayrıca şarj ekipmanlarının çalınması veya hasar alması durumunda da koruma sağlıyor. e-kasko, yolda şarj bitmesi durumunda en yakın şarjlanma noktasına ücretsiz olarak çekim hizmeti sunmasının yanı sıra bataryada meydana gelebilecek yanlış şarj dolum hasarlarını da tam koruma altına alıyor.

e-kasko sahipleri, şarj bitimine karşı mobil şarj hizmeti ve Eşarj istasyonlarında alınacak her şarj hizmetinden yüzde 10 indirim avantajı gibi pek çok teminat seçeneğine de sahip olacaklar. Ayrıca e-kasko poliçesi yaptıran müşteriler adına Ege Orman Vakfı aracılığıyla dikilen fidanlarla karbon ayak izini azaltma çalışmalarına destek olunuyor.

Tam Boyutta Gör 2023’te 3 milyon adetten daha fazla satış elde ederek üst üste ikinci kez dünyanın en büyük yeni enerjili otomobil satışı yapan firması olan BYD’ nin, Türkiye’deki marka kasko paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçlara yönelik çok ciddi bir ilgi var. Türkiye’de 2023 yılında 1 milyon 232 bini aşkın otomobil satışı gerçekleşti.

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Satılan araçların motor tiplerine baktığımızda; yaklaşık yüzde 67’si benzinli, 14’ü dizel, yüzde 11’i hibrit, yüzde 1’i LPG’li ve yüzde 7 civarında elektrikli yakıt tipleri tercih edilmiştir. 2023 yılında yüzde 100 elektrikli otomobil satışları %844 artarak 65.562 adede ulaştı. Çin’in elektrikli otomobil ve batarya devi BYD’nin Türkiye’ye giriş yapmasıyla birlikte bu ilginin çok daha artacağı aşikâr.

Aksigorta olarak Türkiye’de bir ilk olarak elektrikli otomobillere özel tasarladığımız kaskomuz e-kasko ile sektörde fark yarattık. Şimdi bu deneyimimizi BYD’nin Türkiye’deki elektrikli otomobillerine özel çıkarttığımız e-kasko için kullanmaktan memnuniyet duyacağız. Sağladığımız iş birliği ile BYD Türkiye’nin bayilerinden satın alınacak her bir araç, Aksigorta güvencesi ile yola çıkacak’’ açıklamalarında bulundu.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da sektörünün en büyük kuruluşlardan biri olan Aksigorta ile yapılan iş birliğinin önemine değinerek, “Türkiye elektrikli araç pazarı çok hızlı gelişiyor. Bu doğrultuda BYD Türkiye olarak müşteri beklentilerine güvenilir, hızlı ve sağlıklı çözümler sunmak en büyük hedefimiz. Aksigorta iş birliğimiz BYD Türkiye’nin planları ve yol haritasında çok değerli bir yerde duruyor” dedi.

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