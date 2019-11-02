Çakar lamba kısıtlamasının ilk gününde toplam 126 bin TL ceza kesildi

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Trafiğin kanayan yaralarından biri olan çakar lambalı araçlara ilişkin yapılan yeni düzenleme 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni başlayan uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar lamba kullanımı yasaklandı.

Söz konusu yasağın ilk gününde İstanbul’un birçok noktasında denetim gerçekleştirildi. Ekipler, yetkisi olmadığı halde çakar lamba kullanan kişilere “Mevzuatta belirtilen ışıklı ve / veya sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak” maddesi uyarınca para cezası kesildi. Bu kapsamda 63 kişiye 2004’er liradan 126 bin 252 lira ceza kesildi.

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Bunun yanı sıra, “Aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafik kazası, arıza halleri, karla mücadele, acil yardım, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayiş sağlamak gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları” maddesi uyarınca emniyet şeridi ihlali yapan 86 kişiye 86 bin 172 TL ceza kesildi.

Lambalar 1 hafta içinde sökülmezse trafikten men

Denetimlerin ilk günkü gibi etkin bir şekilde devam edeceğini belirten yetkililer, çakar lamba kullanan kişilere kesilen cezaların ardından araçlardan lambaları sökmeleri için bir hafta süre tanındığı, söktürmemeleri halinde araçların trafikten men edileceğinin altını çizdi.

Kimler çakar lamba kullanabilir?

1 Kasım’da yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile “devletin en üst protokolü”nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarında çakar lamba sistemi kullanılabilecek.