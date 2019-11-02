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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çakar lamba kısıtlamasının ilk gününde toplam 126 bin TL ceza kesildi

    1 Kasım'da yürürlüğe giren çakar lamba kısıtlaması kapsamında, yetkisi olmadan çakar kullanan 63 araca trafik ekiplerince toplam 126 bin 252 lira ceza kesildi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çakar lamba kısıtlamasının ilk gününde toplam 126 bin TL ceza kesildi
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    Trafiğin kanayan yaralarından biri olan çakar lambalı araçlara ilişkin yapılan yeni düzenleme 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni başlayan uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar lamba kullanımı yasaklandı.

    Söz konusu yasağın ilk gününde İstanbul’un birçok noktasında denetim gerçekleştirildi. Ekipler, yetkisi olmadığı halde çakar lamba kullanan kişilere “Mevzuatta belirtilen ışıklı ve / veya sesli uyarı işareti veren cihazların mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak” maddesi uyarınca para cezası kesildi. Bu kapsamda 63 kişiye 2004’er liradan 126 bin 252 lira ceza kesildi.

    Ayrıca Bkz. "İranlı otomotiv devinden Van'da fabrika kurma kararı"

    Bunun yanı sıra, “Aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafik kazası, arıza halleri, karla mücadele, acil yardım, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayiş sağlamak gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları” maddesi uyarınca emniyet şeridi ihlali yapan 86 kişiye 86 bin 172 TL ceza kesildi.

    Lambalar 1 hafta içinde sökülmezse trafikten men

    Denetimlerin ilk günkü gibi etkin bir şekilde devam edeceğini belirten yetkililer, çakar lamba kullanan kişilere kesilen cezaların ardından araçlardan lambaları sökmeleri için bir hafta süre tanındığı, söktürmemeleri halinde araçların trafikten men edileceğinin altını çizdi.

    Kimler çakar lamba kullanabilir?

    1 Kasım’da yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile “devletin en üst protokolü”nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu koruma araçlarında çakar lamba sistemi kullanılabilecek.



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    kayamtky 2 hf. en beğenilen
    Daha beter olsunlar, sahtekarlar.
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    AsiretinMarjinalCocugu 2 hf. PeTeRPaNN
    Yavrum video attım görmüyor musun? Ya yaşın yetmiyor çok ufaksın bu tür olaylara ya da Meksika dan yazıyorsun bu mesaji.



    Allah ailene sabır versin
    Yavrum video attım görmüyor musun? Ya yaşın yetmiyor çok ufaksın bu tür olaylara ya da Meksika dan yazıyorsun bu mesaji. Allah ailene sabır ...
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    Yanıtla +30
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    AsiretinMarjinalCocugu 2 hf.




    Hakim, savcı, milletvekili, bakan danışmanı vsvs ye yine ceza kesilmeyecek.2013'ten beri çakarla ilgili değişen bilmem kaçıncı düzenleme bu.
    Hakim, savcı, milletvekili, bakan danışmanı vsvs ye yine ceza kesilmeyecek.2013'ten beri çakarla ilgili değişen bilmem kaçıncı düze...
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    3 Yanıt Yanıtla +22
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    bkaakco 2 hf.
    Güzel ve mantıklı bir gelir kaynağı.
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    Cem 2 hf.
    devlet kendi kurumlarina gozu dikti. ceza kese kese hepsi maliyede sonrada hepsi kulliyede toplanacak
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    oktayakgoz 2 hf.
    Amacına ulaşmış
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    DH Misafiri 2 hf.
    Daha fazla ceza yazın. Az ceza yazıyorsunuz böyle üç kağıtçılara uyanıklara. Millet enayi sanki bir siz akıllısınız daha beter olsun üç kağıtçılar
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    1ses1 2 hf.
    Sürülme korkusu bu işte. Kanunvar uygulama yok. Çok demokratik bir ülkede yaşıyoruz vallahi. Elin suriyelisi bile bizden fazla değer görürken neyin adaleti neyin kanunu.

    Her iş aynı. tüketici kanunlarında bile bizim hakkımızı koruyan maddeler olmasına rağmen git mahkemeye baş vur denilen bir yönetmelik dururken. Sen hakimemi kafa tutacaksın.

    Ahhh canına yandımın adaleti.
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    TNTB 2 hf.
    Ben hakimim,özelim.Kanun filan tanımam çünkü ben hakimim
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    erka1907 2 hf.
    güzel bir uygulama ancak bu çakarların montajını yapanlara da sağlam cezalar kesilmeli.
    ayrıca mor, pembe, mavi far ampulu takanlara ve beyaz far, sis farı montajına da ceza bekliyoruz.
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    Red_devil33 2 hf.
    sıradan bir vatandaş neden çakar lamba takar ben buna anlam getiremiyorum şu haber sabah sabah beni öyle rahatlattı öyle sevindirdiki anlatamam.
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    hamido 2 hf.
    Hiç birşey değişmeyecek.geçen akşam trafiğinde yeni tepe lambasıyla bir fiesta emniyeti kapatmış gidiyordu
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    Aerospace 2 hf.
    Bir anım, hanım X partinin üyesi. O hayat görüşü ile lakası yok. Trafikten şikayet ediyorum,bana dedi ki “trafik varsa emniyet şeridi kullanıyorum”. Dedim cezalar ? Dedi ki “ ay sonunda cezaları X parti ilçe başkanlığına götürüyorum, onlar siliyorlar” bu olay 3 sene önce olmuştu. Partiyi zaten anladınız. Yorum sizin.
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