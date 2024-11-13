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    Call of Duty Black Ops 6 - inceleme: Her şeye rağmen yine iyi

    Bu inceleme yazımızda Call of Duty serisinin son oyunu olan Call of Duty Black Ops 6'ya yakından bakıyoruz. Başlıktan zaten gördünüz ama yine birçok eksiye rağmen güzel bir oyun olmuş.
    Call of Duty Black Ops 6 - inceleme Tam Boyutta Gör
    Evet, yılın o zamanı geldi. Yeni Call of Duty oyununun çıktığı dönem. Her ne kadar tekrara bindiğini, eskisi kadar güzel olmadığını düşünsem de her sene mutlaka girip hikaye modunu oynarım, üstüne de 10-15 saat kadar online kısmına bakarım ve rafa kaldırırım. Bu sene Black Ops olması ve Game Pass'e ilk günden eklenen ilk Call of Duty oyunu olması sebebiyle daha da heyecanlıydım açıkçası. Peki beklediğimi buldum mu? Gelin birlikte bakalım.

    Grafiklerle başlayıp hızlıca oynanış kısmına geçmek istiyorum. Call of Duty serisi bu konuda artık standart haline gelmiş bir seri. O sene yeni nesil bir oyun nasıl durması gererkiyorsa tam olarak öyle duruyor. Zaten kendisi de çok detaylarda kaybolan, detaylara özen gösteren bir oyun olmadığı için, grafikler de o şekilde. Dışardan bakınca tasarımlar, atmosfer ve özellikle karakter animasyonları ve suratları muazzam dururken mekanların detaylarına girdiğinizde biraz üzülüyorsunuz. Ama zaten oyunun içerisindeo noktaları görmek imkansız, bu yüzden gayet yeterli hatta yeterlinin de üstünde bir görsel kalitesi var diyebilirim. RTX 3080 kullandığım bilgisayarımda genel olarak bir performans sorunu yaşamadım en üst ayarlarda ve 2K çözünürlükte. Yer yer, özellikle helikopterli bölümlerde tam anlamadığım şekilde frame drop yaşansa da çok hızlı bir şekilde düzeldi. Yaklaşık 4 yıldır Call of Duty'nin her oyununu ilk günden oynarım ve zaten performans konusunda hiçbir zaman problem yaşamadım.

    Call of Duty Black Ops 6 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Gelelim şimdi oynanış kısmına. Sizi bilmiyorum ama benim Call of Duty'den beklentim saf bir savaş aksiyonu. Yeni oyunlar artık daha çok operasyon üzerinden ilerlediği için yeri geldiği gizli gizli gideyim ama her şeyi silahımla bitireyim veya bol aksiyonlu kısımlar olsun ve kendimi John Wick gibi hissedeyim istiyorum. Çizgisel yapıda, tek derdinizin önündeki düşmanı öldürmek olduğu ve bunun dışında sadece diyalog okuduğunuz bir oyun her zaman ilgimi çekmiştir. Özellikle bugün her oyunun açık dünya olması maalesef bu türü elimizden aldı götürdü. Call of Duty serisi ise son yıllarda bu çizgide devam eden nadir yapımlardan olsa da maalesef son oyunlarında çeşitlilik adı altında çok saçma bölümler ekliyor. Bu oyunda da bu bölümler var. Örneğin bölümlerden birinde, bir bölgede ekibizle kalşıyoruz ve açık dünya misali sağı solu gezerken hem yan görev hem de ana görevi yapıyoruz. Mekanlar arası geçiş de kalitesiz bir araç sürme mekaniği, çevredeki hiçbir şeyin araca tepki vermemesi gibi, sanki bağımsız stüdyoymuş da detaylara bakmamış gibi acemiliklerle dolu. Silahımızın bile olmadığı anlamsız gizlilik görevleri, korku bölümüymüş gibi adlandırabileceğimiz her ne kadar temaya bir şekilde uysa da bu oyunda ne işi var dediğim bölüm ve daha nicesi. Şimdi diyebilirsiniz ki "bu kadar eleştirdiğine göre oyun kötü.". Hayır, oyun bence yine her şeye rağmen güzel olmuş. Çünkü silah kullanımını hala en iyi veren oyunlardan birisi ve bu anlamsız görevlere rağmen hala oyunda eğlenebiliyorsunuz. Hikaye kısmı hoşunuza gitmese bile online kısımda gayet eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

    Call of Duty Black Ops 6 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Oyunun eğlenceli olmayan daha doğrusu b eklediğmi veremeyen en büyük kısım ise hikayesi. Black Ops'un ilk oyunlarını oynadığım dönem inanılmaz hayran kalmış ve keyifle takip etmiştim. Özellikle vurucu karakterler olması daha da keyifli bir hale getirmişti. Maalesef bu oyunda birkaç güçlü karakter olsa da olayların gidişatı hem kendini çok belli ediyor hem de o kadar vurucu bir hikayesi yok. Bu da bir yerden sonra "tamam, hadi geçelim şurayı da sıkalım biraz." dedirtiyor sürekli. 

    Call of Duty Black Ops 6 - inceleme Tam Boyutta Gör

    Online kısım ise yine bildiğimiz gibi. En büyük rakibine göre biraz dah tempolu çok hızlı maça girip çıktığınız bir oynanışa sahip. Ancak gerçekten de bu işi çok iyi yapıyor. Her sene bu dönem neden oyun oynamayı bnu kadar sevdiğimi bana tekrar tekrar hatırlatıyor oyun. özellikle zombi modu ile birlikte ki benim en sevdiğim mod bu zaten, gerçekten de oyun çok daha keyifli bir hale geliyort. Her şeyin de ötesinde oyunun Game Pass'te olması büyük bir artı. Bu yüzden eğer Game Pass üyeliğiniz varsa mutlaka ama mutlaka oyunu oynayın hatta Game Pass üyeliğiniz yoksa da üyelik alıp oynayın. Umuyorum bir sonraki oyunda ekstra şeyler sunmaya kalkışmadan dümdüz, çizgisel bir oyun sunarlar bizlere.

    Call of Duty Black Ops 6 - inceleme Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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