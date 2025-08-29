Call of Duty filmi geliyor: Paramount film uyarlaması için görüşmelere başladı

Tam Boyutta Gör Son dönemde çıkan Fallout, The Last of Us, Super Mario Bros. Movie gibi oyun uyaramalarının yakaladığı başarı, Hollywood'un oyun uyarlamalarına olan ilgisini daha arttırmış durumda. Bu yüzden son dönemde bu projelerin sayısı hızla artıyor. Gelen son haberler, hazırlık aşamasında oyun uyarlamalarına çok yakında Call of Duty'nin de eklenebileceğini gösteriyor.

Paramount, Bir Call of Duty Filmi Çekmek İstiyor

Hollywood'un köklü stüdyolarından olan Paramount, Call of Duty serisinden uyarlanan bir film çekmek için Activision Blizzard ile görüşmelere başladı. Henüz resmi anlaşma sağlanmamış olsa da Call of Duty filminin Paramount'un bir an önce hayata geçirmek istediği projelerden biri olduğu söyleniyor. Tabii daha somut bilgiler için resmi açıklamayı beklememiz gerekiyor.

Aslında bir Call of Duty filmi çekilmesi için daha önce de girişimde bulunulmuş; hatta bu filmi yönetmesi için 2018 yılında Stefano Sollima (Solidad) ile anlaşılmıştı. Ancak bu proje senaryo aşamasının ötesine geçemedi. Activision Blizzard da zamanla bu uyarlamadan vazgeçti. Ancak şimdi Call of Duty serisi için Paramount gibi önemli bir stüdyonun devreye girmiş olması, Activision Blizzard'a işleri kolaylaştıracak bir ortak kazandırabilir.

Call of Duty serisinin Modern Warfare ve Black Ops gibi alt kolları, hikâye modlarıyla da öne çıkan oyunlar sunuyor. Bu yüzden olası bir uyarlamada, bu oyunlardan birinin hikâyesinin beyaz perdeye taşınması söz konusu olabilir.

