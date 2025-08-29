Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Call of Duty filmi geliyor: Paramount film uyarlaması için görüşmelere başladı

    Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına çok yakında Call of Duty de katılabilir. Hollywood'un köklü stüdyolarından Paramount, Call of Duty filmi için girişimlere başladı.

    Call of Duty filmi geliyor: Paramount serinin haklarını almak için görüşmelere başladı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde çıkan Fallout, The Last of Us, Super Mario Bros. Movie gibi oyun uyaramalarının yakaladığı başarı, Hollywood'un oyun uyarlamalarına olan ilgisini daha arttırmış durumda. Bu yüzden son dönemde bu projelerin sayısı hızla artıyor. Gelen son haberler, hazırlık aşamasında oyun uyarlamalarına çok yakında Call of Duty'nin de eklenebileceğini gösteriyor.

    Paramount, Bir Call of Duty Filmi Çekmek İstiyor

    Hollywood'un köklü stüdyolarından olan Paramount, Call of Duty serisinden uyarlanan bir film çekmek için Activision Blizzard ile görüşmelere başladı. Henüz resmi anlaşma sağlanmamış olsa da Call of Duty filminin Paramount'un bir an önce hayata geçirmek istediği projelerden biri olduğu söyleniyor. Tabii daha somut bilgiler için resmi açıklamayı beklememiz gerekiyor.

    Aslında bir Call of Duty filmi çekilmesi için daha önce de girişimde bulunulmuş; hatta bu filmi yönetmesi için 2018 yılında Stefano Sollima (Solidad) ile anlaşılmıştı. Ancak bu proje senaryo aşamasının ötesine geçemedi. Activision Blizzard da zamanla bu uyarlamadan vazgeçti. Ancak şimdi Call of Duty serisi için Paramount gibi önemli bir stüdyonun devreye girmiş olması, Activision Blizzard'a işleri kolaylaştıracak bir ortak kazandırabilir. 

    Call of Duty serisinin Modern Warfare ve Black Ops gibi alt kolları, hikâye modlarıyla da öne çıkan oyunlar sunuyor. Bu yüzden olası bir uyarlamada, bu oyunlardan birinin hikâyesinin beyaz perdeye taşınması söz konusu olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    avm engelli otopark cezası lg dual inverter klima kapağı nasıl açılır hatalı basım para nereye satılır msb türk telekom iphone 15 ısınma sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    DELL Latitude 3540
    DELL Latitude 3540
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum