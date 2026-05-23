    Nintendo'da yüzler gülüyor: Switch 2 hedefi 20 milyona çıktı

    Nintendo, Switch 2 fiyatlarına gelen zamma rağmen talebin güçlü kalacağını düşünüyor. Şirketin üretim hedefini 20 milyon adede çıkardığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2 için beklentilerini yükseltiyor. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre şirket, mevcut mali yıl içerisinde üretim hedefini yaklaşık 20 milyon adede çıkarmayı planlıyor.

    20 milyonluk hedef, Nintendo'nun kısa süre önce paylaştığı resmi 16,5 milyon adetlik tahminin yaklaşık yüzde 20 üzerinde yer alıyor. Kaçıranlar için daha önce şirket, geçmişte de oldukça temkinli satış beklentileri açıklamış ve daha sonra bu hedefleri rahat şekilde aşmıştı.

    Oyun sektörünün tanınan analistlerinden Serkan Toto ise benzer görüşte. Toto'ya göre tüketiciler zamanla yeni fiyat seviyesine alışacak ve Nintendo, paket kampanyaları gibi yöntemlerle fiyat artışının etkisini azaltabilecek.

    Rapora göre Nintendo, yalnızca donanım satışlarına değil, güçlü oyun takvimine de güveniyor. Şirketin önümüzdeki dönemde çıkaracağı yapımlar arasında Final Fantasy VII Rebirth, Star Fox ve Splatoon Raiders gibi dikkat çeken oyunlar bulunuyor. Bunun yanında Elden Ring: Tarnished Edition, 007 First Light ve yeni Pokémon oyunlarının da konsolun satışlarını desteklemesi bekleniyor.

    Sektörde konuşulan iddialar arasında ise The Legend of Zelda: Ocarina of Time için yüksek bütçeli bir yeniden yapım projesi gündemde. Resmî olarak doğrulanmasa da böyle bir oyunun Switch 2'ye olan ilgiyi daha da artırabileceği düşünülüyor.

