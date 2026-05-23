Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2 için beklentilerini yükseltiyor. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre şirket, mevcut mali yıl içerisinde üretim hedefini yaklaşık 20 milyon adede çıkarmayı planlıyor.

Switch 2 hedefi 20 milyona çıktı

20 milyonluk hedef, Nintendo'nun kısa süre önce paylaştığı resmi 16,5 milyon adetlik tahminin yaklaşık yüzde 20 üzerinde yer alıyor. Kaçıranlar için daha önce şirket, geçmişte de oldukça temkinli satış beklentileri açıklamış ve daha sonra bu hedefleri rahat şekilde aşmıştı.

Oyun sektörünün tanınan analistlerinden Serkan Toto ise benzer görüşte. Toto'ya göre tüketiciler zamanla yeni fiyat seviyesine alışacak ve Nintendo, paket kampanyaları gibi yöntemlerle fiyat artışının etkisini azaltabilecek.

Rapora göre Nintendo, yalnızca donanım satışlarına değil, güçlü oyun takvimine de güveniyor. Şirketin önümüzdeki dönemde çıkaracağı yapımlar arasında Final Fantasy VII Rebirth, Star Fox ve Splatoon Raiders gibi dikkat çeken oyunlar bulunuyor. Bunun yanında Elden Ring: Tarnished Edition, 007 First Light ve yeni Pokémon oyunlarının da konsolun satışlarını desteklemesi bekleniyor.

Nintendo Switch 2 maliyet kaygısı yaşıyor 1 hf. önce eklendi

Sektörde konuşulan iddialar arasında ise The Legend of Zelda: Ocarina of Time için yüksek bütçeli bir yeniden yapım projesi gündemde. Resmî olarak doğrulanmasa da böyle bir oyunun Switch 2'ye olan ilgiyi daha da artırabileceği düşünülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Nintendo'da yüzler gülüyor: Switch 2 hedefi 20 milyona çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: