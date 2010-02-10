Canalys: Dokunmatik ekranlı telefon satışında Apple liderliği sürüyor, Android OS %1073.5 büyüme kaydetti

Cep telefonu pazarına yönelik gerçekleştirdiği araştırmalarla ve yayınladığı istatistiki sonuçlarla yakından tanıdığımız Canalys, geride bıraktığımız 2009 yılındaki dokunmatik ekranlı telefon satışlarına ve işletim sistemlerinin pazardaki dağılımına ilişkin raporunu internette bizlerle paylaştı.
Canalys'e göre 2009 yılındaki cep telefonu satışlarının 75.850.800 adedini dokunmatik ekranlı modeller oluşturuyor. Bu sayının 25.103.770'i Apple'a, 22.364.000'i Nokia'ya, 7.726.770'i HTC'ye, 4.840.750'si Samsung'a ve toplam 15.815.510'u diğer üreticilere ait. Apple (%33.1), Nokia (%29.5) ve HTC (%10.2) ilk üç sırayı paylaşmakta. En fazla büyümeyi ise %4070.8 gibi oldukça yüksek bir oranla Nokia göstermiş.
İşletim sistemlerine geldiğimizde Symbian'ın liderliği sürüyor. 2009 yılı boyunca satılan 166.271.050 adet telefonun 78.511.980'i Symbian işletim sistemini, 34.544.100'ü BlackBerry platformunu, 25.103.770'i Apple OS'u, 14.679.720'si Windows Mobile işletim sistemini, 7.786.870'i Android OS'u ve toplam 5.644.610'u diğer yazılım alt yapılarını kullanmakta. Burada da en fazla büyümeyi %1073.5 oranıyla Google'ın mobil işletim sistemi Android göstermiş.
Bazı analistler 2013 yılına kadar Android işletim sisteminin ikinci sıraya oturacağını tahmin etmekte.
http://www.canalys.com/pr/2010/r2010021.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2008 yılı ile 2009 yılları arasında nokianın yükselişi oranına bir bakın bakalım.
Bir de Apple da bir artış yok aksine bir azalma var. Sayışın hızı baya düşmüş. Nokia sadece geç girdi piyasaya ve 2009 yılı nasıl bereketli gözüküyor.
Şu anda piyasada işi en zor olan Apple dır.
Nokia'nın tüm dokunmatik modellerinden daha fazla satmış ki N97 haricinde Nokia modelleri iPhone'un neredeyse 3 de biri fiyatına.
HTC nin tüm dokunmatiklarinin toplam satışının 3 katından fazla satmış .
Samsung'un tüm dokunmatik modellerinin toplam satışının 6 katı kadar satmış. Star, Corby vs gibi iPhone'un beşte biri fiyatına satılan cihazlar var Samsung'da
Üzerine bu kadar karalam kampanyası yapılıp, bu kadar eleştirilip te böyle bir başarıyı yakalayabilmiş bir başka cihaz daha yoktur sanırım.
Samsung, dokunmatik..
Nokia, bastırmatik..
iPhone, hissetmatik..
:D ne gülmüştüm ya ..
Symbian da artık açık kaynak. Android'in kodlarının üçte biri açıklanmışken symbianın bütün kodları paylaşılmış duruma
Dokunmatik ekranlı PDa satışlarında Nokia'nın 2008 satışı 536 bin, Apple'ın 2008 satışı 13,7 MİLYON. Nokia bu konuda ne zaman lider olabilmiş ? :)