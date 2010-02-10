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Canalys: Dokunmatik ekranlı telefon satışında Apple liderliği sürüyor, Android OS %1073.5 büyüme kaydetti

9 yıl
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knight
Haber Editörü
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Canalys: Dokunmatik ekranlı telefon satışında Apple liderliği sürüyor, Android OS %1073.5 büyüme kaydetti
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Cep telefonu pazarına yönelik gerçekleştirdiği araştırmalarla ve yayınladığı istatistiki sonuçlarla yakından tanıdığımız Canalys, geride bıraktığımız 2009 yılındaki dokunmatik ekranlı telefon satışlarına ve işletim sistemlerinin pazardaki dağılımına ilişkin raporunu internette bizlerle paylaştı.

Canalys'e göre 2009 yılındaki cep telefonu satışlarının 75.850.800 adedini dokunmatik ekranlı modeller oluşturuyor. Bu sayının 25.103.770'i Apple'a, 22.364.000'i Nokia'ya, 7.726.770'i HTC'ye, 4.840.750'si Samsung'a ve toplam 15.815.510'u diğer üreticilere ait. Apple (%33.1), Nokia (%29.5) ve HTC (%10.2) ilk üç sırayı paylaşmakta. En fazla büyümeyi ise %4070.8 gibi oldukça yüksek bir oranla Nokia göstermiş.

Canalys: Dokunmatik ekranlı telefon satışında Apple liderliği sürüyor, Android OS %1073.5 büyüme kaydetti
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İşletim sistemlerine geldiğimizde Symbian'ın liderliği sürüyor. 2009 yılı boyunca satılan 166.271.050 adet telefonun 78.511.980'i Symbian işletim sistemini, 34.544.100'ü BlackBerry platformunu, 25.103.770'i Apple OS'u, 14.679.720'si Windows Mobile işletim sistemini, 7.786.870'i Android OS'u ve toplam 5.644.610'u diğer yazılım alt yapılarını kullanmakta. Burada da en fazla büyümeyi %1073.5 oranıyla Google'ın mobil işletim sistemi Android göstermiş.

Bazı analistler 2013 yılına kadar Android işletim sisteminin ikinci sıraya oturacağını tahmin etmekte.


http://www.canalys.com/pr/2010/r2010021.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mertcan. 9 yıl
Büyüme miktarları müthiş gerçekten , yüzde 4000 küsürler filan.Akıllı telefon pazarı geliştikçe azalmaz da bu büyüme zaten , dokunmatik telefonu olmayan kalmadı son zamanlarda.
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IRFUN4EVER 9 yıl
üstteki rapordaki inceliği kimse görememiş.

2008 yılı ile 2009 yılları arasında nokianın yükselişi oranına bir bakın bakalım.
Bir de Apple da bir artış yok aksine bir azalma var. Sayışın hızı baya düşmüş. Nokia sadece geç girdi piyasaya ve 2009 yılı nasıl bereketli gözüküyor.

Şu anda piyasada işi en zor olan Apple dır.
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Erasmus78 9 yıl
iPhone'un başarısına bakar mısınız?
Nokia'nın tüm dokunmatik modellerinden daha fazla satmış ki N97 haricinde Nokia modelleri iPhone'un neredeyse 3 de biri fiyatına.
HTC nin tüm dokunmatiklarinin toplam satışının 3 katından fazla satmış .
Samsung'un tüm dokunmatik modellerinin toplam satışının 6 katı kadar satmış. Star, Corby vs gibi iPhone'un beşte biri fiyatına satılan cihazlar var Samsung'da
Üzerine bu kadar karalam kampanyası yapılıp, bu kadar eleştirilip te böyle bir başarıyı yakalayabilmiş bir başka cihaz daha yoktur sanırım.
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j0ffline 9 yıl
Bi arkadaşımın lafını hiç unutmuyorum :)


Samsung, dokunmatik..
Nokia, bastırmatik..
iPhone, hissetmatik..


:D ne gülmüştüm ya ..
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daywallker 9 yıl
adamlar piyasayı nokianın elinden alır bu gidişle helal yaf
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Vipracing 9 yıl
Asıl HTC derinden derinden geliyor.2 sene içinde lider olursa şaşırmıyacağım.
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shavkat 9 yıl
Android, boyle hizli buyumesini bir kac sene daha devam eder diye tahmin ediyorum, cunku Android surum gelismeleri cok hizli ve acik platform, almayi planlayipta daha almayan hala cok insan oldugunu dusunuyorum.
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KayhanKaan 9 yıl
Android 3 sene içerisinde dengeleri değiştirecek diye düşünüyorum.
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techaddict 9 yıl

shavkat

Android, boyle hizli buyumesini bir kac sene daha devam eder diye tahmin ediyorum, cunku Android surum gelismeleri cok hizli ve acik platform, almayi planlayipta daha almayan hala cok insan oldugunu dusunuyorum.


Symbian da artık açık kaynak. Android'in kodlarının üçte biri açıklanmışken symbianın bütün kodları paylaşılmış duruma
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nightsoldier 9 yıl
Nokia bu konuda liderliği apple'a kaptırmış.Ancak çok yakın takip ediyor.
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ERPmühendisi 9 yıl

sungur 13
Nokia bu konuda liderliği apple'a kaptırmış.Ancak çok yakın takip ediyor.

Dokunmatik ekranlı PDa satışlarında Nokia'nın 2008 satışı 536 bin, Apple'ın 2008 satışı 13,7 MİLYON. Nokia bu konuda ne zaman lider olabilmiş ? :)
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cssbaycelebi 9 yıl
rakamlar yanlış herhalde. zira samsung sadece 10 milyon star sattı 2009 yılında.
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