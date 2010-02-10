Canalys: Dokunmatik ekranlı telefon satışında Apple liderliği sürüyor, Android OS %1073.5 büyüme kaydetti

Tam Boyutta Gör

Cep telefonu pazarına yönelik gerçekleştirdiği araştırmalarla ve yayınladığı istatistiki sonuçlarla yakından tanıdığımız Canalys, geride bıraktığımız 2009 yılındaki dokunmatik ekranlı telefon satışlarına ve işletim sistemlerinin pazardaki dağılımına ilişkin raporunu internette bizlerle paylaştı.

Canalys'e göre 2009 yılındaki cep telefonu satışlarının 75.850.800 adedini dokunmatik ekranlı modeller oluşturuyor. Bu sayının 25.103.770'i Apple'a, 22.364.000'i Nokia'ya, 7.726.770'i HTC'ye, 4.840.750'si Samsung'a ve toplam 15.815.510'u diğer üreticilere ait. Apple (%33.1), Nokia (%29.5) ve HTC (%10.2) ilk üç sırayı paylaşmakta. En fazla büyümeyi ise %4070.8 gibi oldukça yüksek bir oranla Nokia göstermiş.

Tam Boyutta Gör

İşletim sistemlerine geldiğimizde Symbian'ın liderliği sürüyor. 2009 yılı boyunca satılan 166.271.050 adet telefonun 78.511.980'i Symbian işletim sistemini, 34.544.100'ü BlackBerry platformunu, 25.103.770'i Apple OS'u, 14.679.720'si Windows Mobile işletim sistemini, 7.786.870'i Android OS'u ve toplam 5.644.610'u diğer yazılım alt yapılarını kullanmakta. Burada da en fazla büyümeyi %1073.5 oranıyla Google'ın mobil işletim sistemi Android göstermiş.

Bazı analistler 2013 yılına kadar Android işletim sisteminin ikinci sıraya oturacağını tahmin etmekte.

http://www.canalys.com/pr/2010/r2010021.html