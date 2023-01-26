Canarian Photo Awards 2023 kazananları açıklandı

Tam Boyutta Gör Doğa fotoğrafçılığında önemli ödüllerden biri olan Canarian Photo Awards 2023’ün kazananları belli oldu. Katılımcılar beş farklı kategoride yarıştı.

Canarian Photo Awards ilk etapta Kanarya Adaları’nın büyüleyici doğa manzaralarını tanıtmak için kurulun bir fotoğraf yarışması olarak yola çıkmıştı. Ödülün ilgi görmesiyle birlikte günümüzde dünyanın dört bir yanından fotoğrafların sergilendiği bir fotoğraf yarışmasına dönüştü.

2022'nin en iyi uzay fotoğrafları belli oldu 1 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör Bu seneki yarışma “Manzara”, “Vahşi Yaşam”, “Drone,” “Gece Fotoğrafçılığı ve Astrofotografi” ve “Kanarya Dünyası” olmak üzere beş farklı kategoride düzenlendi. Yarışmanın genel kazananı Santiago Leonardo Rodriguez isimli sanatçının “Çekiç ve Orak” isimli yanardağ fotoğrafı oldu.

Canarian Photo Awards 2023’ün tüm kategorilerde ödül alan fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.