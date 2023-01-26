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    Canarian Photo Awards 2023 kazananları açıklandı

    Doğa fotoğrafçılığı dünyasının önemli yarışmalarından Canarian Photo Awards 2023 kazananları açıklandı. Ödül kazanan fotoğrafları haberimizdeki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
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    Canarian Photo Awards 2023 kazananları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Doğa fotoğrafçılığında önemli ödüllerden biri olan Canarian Photo Awards 2023’ün kazananları belli oldu. Katılımcılar beş farklı kategoride yarıştı.

    Canarian Photo Awards ilk etapta Kanarya Adaları’nın büyüleyici doğa manzaralarını tanıtmak için kurulun bir fotoğraf yarışması olarak yola çıkmıştı. Ödülün ilgi görmesiyle birlikte günümüzde dünyanın dört bir yanından fotoğrafların sergilendiği bir fotoğraf yarışmasına dönüştü.

    Canarian Photo Awards 2023 kazananları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bu seneki yarışma “Manzara”, “Vahşi Yaşam”, “Drone,” “Gece Fotoğrafçılığı ve Astrofotografi” ve “Kanarya Dünyası” olmak üzere beş farklı kategoride düzenlendi. Yarışmanın genel kazananı Santiago Leonardo Rodriguez isimli sanatçının “Çekiç ve Orak” isimli yanardağ fotoğrafı oldu.

    Canarian Photo Awards 2023’ün tüm kategorilerde ödül alan fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

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    V
    vixx 2 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 22 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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