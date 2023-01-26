Canarian Photo Awards 2023 kazananları açıklandı

Canarian Photo Awards ilk etapta Kanarya Adaları’nın büyüleyici doğa manzaralarını tanıtmak için kurulun bir fotoğraf yarışması olarak yola çıkmıştı. Ödülün ilgi görmesiyle birlikte günümüzde dünyanın dört bir yanından fotoğrafların sergilendiği bir fotoğraf yarışmasına dönüştü.
Canarian Photo Awards 2023’ün tüm kategorilerde ödül alan fotoğraflarına aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?