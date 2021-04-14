Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Canon bugün, profesyonelleri ve talepkar kullanıcıları hedefleyen yeni bir değiştirilebilir lensli aynasız fotoğraf makinesi olan EOS R3'ü piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Fujifilm şipşak fotoğraf makinesi Instax Mini 11'i duyurdu

Ayrıca Bkz. "Nvidia sunucu işlemcisini duyurdu, Intel hisseleri düşüşe geçti"

Cihaz 35 mm arkadan aydınlatmalı CMOS sensöre sahip. Yüksek performanslı DIGIC X işlemci de bu matristeki verileri işlemekten sorumlu olacak. EOS R3 kameranın hem fotoğraf hem de video kaydı için profesyonel kalite sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Kamera, otomatik odaklama sistemi Dual Pixel CMOS AF ile gelecek. Aşağıdaki fotoğraf ise RF24-70mm F2.8 L IS USM lensinden bir görüntü sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı

Canon, DIGIC X görüntü işlemcisi ile birleştirildiğinde, R3'ün, Sony'nin A1'iyle uyumlu olarak otomatik odaklama ve otomatik pozlama etkinleştirilmiş elektronik deklanşör modunda 30 fps çekim hızları sağlamasına yardımcı olacağını belirtiyor. Canon ayrıca R3'ün bunu "minimum bozulma" ile yapabileceğini de açıkladı. Bu önemli, çünkü spor ve aksiyon fotoğrafçıları, Rolling Shutter etkisinin neden olduğu bozulma nedeniyle hızlı hareket eden nesneler için genellikle elektronik deklanşör modundan kaçınıyorlar.

Genel olarak, belirtildiği gibi, kamera yüksek hız, mükemmel hassasiyet ve güvenilirlik sağlayacak. Ne yazık ki Canon, EOS R3'ün lansman tarihini ve tahmini maliyetini henüz açıklamadı.

https://www.engadget.com/canon-confirms-development-eos-r3-mirrorless-camera-082035304.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.