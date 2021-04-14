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    Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu

    Japonya merkezli teknoloji üreticilerinden Canon, profesyonellere hitap eden aynasız fotoğraf makinesi modeli EOS R3'ü resmen duyurdu. Cihazın çıkış tarihi henüz belli değil.
    14 Nisan 2021, 13:30 (2 sa.)
    330
    10
    Fotoğraf Makineleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu
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    Canon bugün, profesyonelleri ve talepkar kullanıcıları hedefleyen yeni bir değiştirilebilir lensli aynasız fotoğraf makinesi olan EOS R3'ü piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

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    Cihaz 35 mm arkadan aydınlatmalı CMOS sensöre sahip. Yüksek performanslı DIGIC X işlemci de bu matristeki verileri işlemekten sorumlu olacak. EOS R3 kameranın hem fotoğraf hem de video kaydı için profesyonel kalite sağlayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Kamera, otomatik odaklama sistemi Dual Pixel CMOS AF ile gelecek. Aşağıdaki fotoğraf ise RF24-70mm F2.8 L IS USM lensinden bir görüntü sunuyor.

    Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu
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    Çıkış tarihi ve fiyatı açıklanmadı

    Canon, DIGIC X görüntü işlemcisi ile birleştirildiğinde, R3'ün, Sony'nin A1'iyle uyumlu olarak otomatik odaklama ve otomatik pozlama etkinleştirilmiş elektronik deklanşör modunda 30 fps çekim hızları sağlamasına yardımcı olacağını belirtiyor. Canon ayrıca R3'ün bunu "minimum bozulma" ile yapabileceğini de açıkladı. Bu önemli, çünkü spor ve aksiyon fotoğrafçıları, Rolling Shutter etkisinin neden olduğu bozulma nedeniyle hızlı hareket eden nesneler için genellikle elektronik deklanşör modundan kaçınıyorlar.

    Genel olarak, belirtildiği gibi, kamera yüksek hız, mükemmel hassasiyet ve güvenilirlik sağlayacak. Ne yazık ki Canon, EOS R3'ün lansman tarihini ve tahmini maliyetini henüz açıklamadı.



    https://www.engadget.com/canon-confirms-development-eos-r3-mirrorless-camera-082035304.html
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