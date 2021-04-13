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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia sunucu işlemcisini duyurdu, Intel hisseleri düşüşe geçti

    Teknoloji üreticisi Nvidia'nın, Grace adlı sunucu işlemcisini tanıtmasının ardından, işlemci pazarına hakim olan Intel'in hisselerinde önemli ölçüde düşüş yaşandı.
    13 Nisan 2021, 15:30 (1 gün)
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    İşlemci
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nvidia sunucu işlemcisini duyurdu, Intel hisseleri düşüşe geçti
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    Nvidia, ARM mimarisine ve kendi teknolojilerine dayalı sunucu işlemcisini tanıttıktan sonra Intel hisseleri %4 düştü. Pazartesi günü işlem gören Nvidia'nın hisseleri ise %5'ten fazla artış gösterdi.

    Ayrıca Bkz. "TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir"

    Rekabet büyüyor

    Nvidia, piyasada GPU'ları ve AI hızlandırma yongaları ile tanınıyor. Bununla birlikte, şirket şimdi Grace adında kendi sunucu işlemcisini tanıttı. Bu işlemcinin, veri merkezi işlemci pazarına yüzde 90 pazar payıyla hakim olan Intel çözümlerine meydan okumak için tasarlandığı belirtiliyor. 2020'de Intel, veri merkezi ekipmanı satışlarından 2019'a göre yüzde 11 artışla 26,1 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirmişti. Ancak şimdi rekabet büyüyor.

    Nvidia sunucu işlemcisini duyurdu, Intel hisseleri düşüşe geçti
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    Nvidia Grace yongaları, Intel işlemcilerin kalbindeki x86 yerine ARM komut setini kullanacak. Şirket, ABD Enerji Bakanlığı'nın Los Alamos Ulusal Laboratuvarı da dahil olmak üzere araştırmacıların Grace'i kullanarak süper bilgisayarlar inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Nvidia'nın sunucu işlemcisi hakkında daha fazla ayrıntı için önceki haberimize bakabilirsiniz.



    https://www.cnbc.com/2021/04/12/intel-stock-dropping-after-nvidia-announces-server-chip-.html
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 tarafta kendi cpu ve gpu larını üreten konumuna ulaştı. Bu klasmanda amd tecrübe ile önde ama zamanında gördük ki işler bir anda değişebiliyor. Deli rekabet olsun kazanan biz olalım.
    3 tarafta kendi cpu ve gpu larını üreten konumuna ulaştı. Bu klasmanda amd tecrübe ile önde ama zamanında gördük ki işler bir anda değişebiliyor. Deli rekabet o...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    R rakanishu 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sen daha yat bakalım Intel efendi, sağdan soldan tokatlara da hazır ol.
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    D DH Misafiri 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oo meydan dayağına biri daha katılıyor.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 23 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amdciler sindi pustu ufufufufu. 😭
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    N nuksws_99 (dasasd ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    nvidia tekel olursa bittik armyi de aldı zaten, intel abi diye dua ederiz
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    W wospos 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntele sağlı sollu vuruyorlar intelin xeon işlemcisinde yaptığı gibi son kullanıcıya sattığı işlemcilerdede performans sıçraması yapmalı
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    3 tarafta kendi cpu ve gpu larını üreten konumuna ulaştı. Bu klasmanda amd tecrübe ile önde ama zamanında gördük ki işler bir anda değişebiliyor. Deli rekabet olsun kazanan biz olalım.
    Yanıtla +7
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ekip calismasi elbette onemli ama istikameti lider cizer. Nvidia ceo su orada oldugu surece olumsuz haber duymak zor bu sirketten
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    B Batuhangover01 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ş-şey ekran k-kartı üretmelisin d-dostum
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