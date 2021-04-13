Nvidia sunucu işlemcisini duyurdu, Intel hisseleri düşüşe geçti

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Nvidia, ARM mimarisine ve kendi teknolojilerine dayalı sunucu işlemcisini tanıttıktan sonra Intel hisseleri %4 düştü. Pazartesi günü işlem gören Nvidia'nın hisseleri ise %5'ten fazla artış gösterdi.

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Rekabet büyüyor

Nvidia, piyasada GPU'ları ve AI hızlandırma yongaları ile tanınıyor. Bununla birlikte, şirket şimdi Grace adında kendi sunucu işlemcisini tanıttı. Bu işlemcinin, veri merkezi işlemci pazarına yüzde 90 pazar payıyla hakim olan Intel çözümlerine meydan okumak için tasarlandığı belirtiliyor. 2020'de Intel, veri merkezi ekipmanı satışlarından 2019'a göre yüzde 11 artışla 26,1 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirmişti. Ancak şimdi rekabet büyüyor.

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Nvidia Grace yongaları, Intel işlemcilerin kalbindeki x86 yerine ARM komut setini kullanacak. Şirket, ABD Enerji Bakanlığı'nın Los Alamos Ulusal Laboratuvarı da dahil olmak üzere araştırmacıların Grace'i kullanarak süper bilgisayarlar inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Nvidia'nın sunucu işlemcisi hakkında daha fazla ayrıntı için önceki haberimize bakabilirsiniz.

https://www.cnbc.com/2021/04/12/intel-stock-dropping-after-nvidia-announces-server-chip-.html

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