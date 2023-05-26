Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Canon en ucuz EOS R kamerasını duyurdu

    Canon EOS R100 aynasız kamera modeli daha uygun bir fiyat etiketi için dokunmatik ekran, gövde dengeleme, kulaklık girişi gibi özelliklerden feragat ediyor.     
    Oy Ver
    Canon EOS R100 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bir yandan akıllı telefon pazarında kendisine yeni bir gelir modeli oluşturmayı planlayan Canon, diğer yandan da kamera pazarındaki ağırlığını arttırmaya çalışıyor. Canon EOS R100 serinin en ucuz kamerası oldu.

    Canon EOS R100 özellikleri ve fiyatı

    Canon EOS R100 kamera modeli 24.2MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör barındırırken DIGIC 8 görüntü işlemcisi ile donatılmış. Sürekli olarak 6.5fps çekim yapabilen sensör Dual Pixel odaklaması sayesinde 143 odaklama bölgesi kullanabiliyor ve yüz algılayabiliyor. Odaklama sırasında çekim 3.5fps oluyor.

    Scene Intelligent Auto modu kullanıcıya otomatik ayarlar sunarken Hybrid Auto modu da her çekim öncesinde 2-4 saniye video kaydı yapıyor. Full HD 30fps ve 4K 24fps video kaydı yanında sosyal medya için dikey çekim de bulunuyor.

    Bluetooth ve WiFi ile kablosuz aktarım sunan kamera 2.36 milyon noktalı bir OLED vizör ve 1.04 milyon noktalı 3 inçlik LCD ekran barındırıyor. UHS-I SD kart desteği, dokunmatik olmayışı, gövde dengeleme ve kulaklık girişinin yer almayışı dezavantajları arasında. Canon EOS R100 modeli gövde olarak 480$, paket olarak 600$ fiyat etiketiyle satılacak. RF28mm F2.8 STM lensi ise 300$.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 7 saat önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi xenon far klimasiz araca klima takılır mı bbe ne demek en etkili böcek ilacı tavsiye bim cheesecake yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 19 Pro
    Tecno Camon 19 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Extensa EX215-54-57LW
    Acer Extensa EX215-54-57LW
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız