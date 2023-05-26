Canon en ucuz EOS R kamerasını duyurdu

Tam Boyutta Gör Bir yandan akıllı telefon pazarında kendisine yeni bir gelir modeli oluşturmayı planlayan Canon, diğer yandan da kamera pazarındaki ağırlığını arttırmaya çalışıyor. Canon EOS R100 serinin en ucuz kamerası oldu.

Canon EOS R100 özellikleri ve fiyatı

Canon EOS R100 kamera modeli 24.2MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör barındırırken DIGIC 8 görüntü işlemcisi ile donatılmış. Sürekli olarak 6.5fps çekim yapabilen sensör Dual Pixel odaklaması sayesinde 143 odaklama bölgesi kullanabiliyor ve yüz algılayabiliyor. Odaklama sırasında çekim 3.5fps oluyor.

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Scene Intelligent Auto modu kullanıcıya otomatik ayarlar sunarken Hybrid Auto modu da her çekim öncesinde 2-4 saniye video kaydı yapıyor. Full HD 30fps ve 4K 24fps video kaydı yanında sosyal medya için dikey çekim de bulunuyor.

Bluetooth ve WiFi ile kablosuz aktarım sunan kamera 2.36 milyon noktalı bir OLED vizör ve 1.04 milyon noktalı 3 inçlik LCD ekran barındırıyor. UHS-I SD kart desteği, dokunmatik olmayışı, gövde dengeleme ve kulaklık girişinin yer almayışı dezavantajları arasında. Canon EOS R100 modeli gövde olarak 480$, paket olarak 600$ fiyat etiketiyle satılacak. RF28mm F2.8 STM lensi ise 300$.

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Canon EOS R100 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı