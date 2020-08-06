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    Canon fidye saldırısına uğradı, 10TB kullanıcı verisi çalındı

    Canon sunucuları fidye saldırısına uğradı ve hizmetler durdu. Yaklaşık 10TB kullanıcı verisi de çalındı. Saldırganlar şifreleri çözmek için Canon’dan fidye talep ediyor.
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Canon fidye saldırısına uğradı, 10TB kullanıcı verisi çalındı
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    Gün geçmiyor ki büyük teknoloji veya perakende devlerine bir siber saldırı yaşanmasın. E-bebek, Penti, Garmin gibi büyük markaların ardından dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Canon da saldırı kurbanı oldu.

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    Yine fidyeciler

    Son dönemde fidye saldırıları artmaya başladı. Bir şirketin verilerini şifreleyen saldırganlar hizmetin durmasına yol açıyor ve büyük zarara girmek istemeyen firmalar da bedel ödemek zorunda kalıyor.

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    Gelen bilgilere göre Canon sunucuları fidye yazılımı saldırısına uğradı. Firmanın eposta, Microsoft Teams, ABD web sitesi ve diğer dahili uygulamaları bu yüzden kesintiye uğradı. Ayrıca 10TB civarında da kullanıcı verisinin çalındığı belirtiliyor.

    Saldırı ilk olarak 30 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Bulut ve fotoğraf servisleri duran Canon yaklaşık 6 günde durumu kurtardı ve 4 Ağustos itibariyle servisler tamamen normale döndü. Bununla birlikte şifrelenmemiş ve değerli olabilecek tüm verilerin hacker grubu tarafından çalındığı yayınlanan bir notla anlaşıldı. Canon’un bu verileri kurtarmak için neler yapacağı merak konusu zira Garmin’in birkaç milyon dolar fidye ödediği iddia ediliyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/06/canon-maze-ransomware-attack-10tb-data-stolen/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 hf.
    stajyer çocuklar bakıyor herhalde bu firmaların güvenliğine
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    Spavdez (Cihan L.) 2 hf.
    Adamlar 10 tb veriyi cukkalamışlar derken downloadmı yapıyorlar anlamadim. vasat internetle yaşayan bizler için veri ciddi oranda büyük. Eger öyleyse bize niye bulaşmadıkları belli 😁😁
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    kayamtky 2 hf.
    İyi hacker' lar bu adamları nasıl bulamıyor, hayret doğrusu. Kötü hacker' a 10 vereceğine, iyi hacker' a 2 ver düşsün peşlerine.
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    KaleyDeskop (ali ) 2 hf.
    adamlar salağa anlatır gibi tor indirin bunu yapın demiş :)
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