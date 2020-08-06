Canon fidye saldırısına uğradı, 10TB kullanıcı verisi çalındı

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Gün geçmiyor ki büyük teknoloji veya perakende devlerine bir siber saldırı yaşanmasın. E-bebek, Penti, Garmin gibi büyük markaların ardından dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisi Canon da saldırı kurbanı oldu.

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Son dönemde fidye saldırıları artmaya başladı. Bir şirketin verilerini şifreleyen saldırganlar hizmetin durmasına yol açıyor ve büyük zarara girmek istemeyen firmalar da bedel ödemek zorunda kalıyor.

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Gelen bilgilere göre Canon sunucuları fidye yazılımı saldırısına uğradı. Firmanın eposta, Microsoft Teams, ABD web sitesi ve diğer dahili uygulamaları bu yüzden kesintiye uğradı. Ayrıca 10TB civarında da kullanıcı verisinin çalındığı belirtiliyor.

Saldırı ilk olarak 30 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Bulut ve fotoğraf servisleri duran Canon yaklaşık 6 günde durumu kurtardı ve 4 Ağustos itibariyle servisler tamamen normale döndü. Bununla birlikte şifrelenmemiş ve değerli olabilecek tüm verilerin hacker grubu tarafından çalındığı yayınlanan bir notla anlaşıldı. Canon’un bu verileri kurtarmak için neler yapacağı merak konusu zira Garmin’in birkaç milyon dolar fidye ödediği iddia ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2020/08/06/canon-maze-ransomware-attack-10tb-data-stolen/

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