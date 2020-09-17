Canon yeni teleskopik kamerasını duyurdu

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Son dönemde akıllı telefon modellerinde yakınlaştırma özelliğinin aranır hale gelmesi Canon’a bir fikir vermiş görünüyor. Görüntüleme devi sadece yakınlaştırma odaklı teleskopik bir kamera duyurdu.

Canon Powershot Zoom özellikleri ve fiyatı

Canon Powershot Zoom firmanın kitle fonlama platformuna taşıdığı bir üründü ve sadece 13 saatte ihtiyacı olan bağışı topladı. Tek el kullanımına yönelik olan kamera uzunlamasına bir tasarım sunuyor.

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145gr ağırlığında olan kamera 100mm ve 400mm optik odak uzunluğunu destekliyor. Elektronik olarak ise 800mm uzunluğa kadar çıkıyor. Tanıtımlarda uzak bir stadyum koltuğundan saha içinin net bir şekilde yakınlaştırıldığı görülüyor.

12.1MP çözünürlüğünde 1/3 inçlik bir sensöre sahip olan kamera 10fps sürekli çekim ve Full HD 30fps video kaydı yapabiliyor. Ayrıca yüz tanıma teknolojisine de sahip. Görüntüler microSD kartın haricinde kablosuz olarak akıllı telefonlara da aktarılabiliyor.

Zorlu ortam koşullarına da sahip olan gövdenin üzerindeki tuşlar gerekli kontrolleri sağlıyor. Canon Powershot Zoom modeli 300$ fiyat etiketi ile Japonya’da piyasaya sürüldü.

https://www.gizmochina.com/2020/09/17/canon-powershot-zoom-is-a-mini-telescopic-camera-with-a-12-1-mp-lens/

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