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    Canon yeni teleskopik kamerasını duyurdu

    Canon Powershot Zoom teleskopik kamera optik olarak 400mm, elektronik olarak da 800mm odak uzunluğu sunabiliyor. Canon Powershot Zoom özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Canon yeni teleskopik kamerasını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde akıllı telefon modellerinde yakınlaştırma özelliğinin aranır hale gelmesi Canon’a bir fikir vermiş görünüyor. Görüntüleme devi sadece yakınlaştırma odaklı teleskopik bir kamera duyurdu.

    Canon Powershot Zoom özellikleri ve fiyatı

    Canon Powershot Zoom firmanın kitle fonlama platformuna taşıdığı bir üründü ve sadece 13 saatte ihtiyacı olan bağışı topladı. Tek el kullanımına yönelik olan kamera uzunlamasına bir tasarım sunuyor.

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    145gr ağırlığında olan kamera 100mm ve 400mm optik odak uzunluğunu destekliyor. Elektronik olarak ise 800mm uzunluğa kadar çıkıyor. Tanıtımlarda uzak bir stadyum koltuğundan saha içinin net bir şekilde yakınlaştırıldığı görülüyor.

    12.1MP çözünürlüğünde 1/3 inçlik bir sensöre sahip olan kamera 10fps sürekli çekim ve Full HD 30fps video kaydı yapabiliyor. Ayrıca yüz tanıma teknolojisine de sahip. Görüntüler microSD kartın haricinde kablosuz olarak akıllı telefonlara da aktarılabiliyor.

    Zorlu ortam koşullarına da sahip olan gövdenin üzerindeki tuşlar gerekli kontrolleri sağlıyor. Canon Powershot Zoom modeli 300$ fiyat etiketi ile Japonya’da piyasaya sürüldü.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/17/canon-powershot-zoom-is-a-mini-telescopic-camera-with-a-12-1-mp-lens/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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