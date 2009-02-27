Canon'dan suya ve darbelere karşı dayanıklı kamera; PowerShot D10

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Canon, bir süre önce suya, soğuğa ve darbelere karşı dayanıklı dijital kamerası D10'u duyurarak PowerShot ailesine yeni bir üye daha kazandırdı.

104 x 67 x 49 mm boyutlarında ve batarya hariç 190 gram ağırlığında tasarlanan D10'da 1/2.33 inç, 12.1 megapiksel CCD sensör bulunuyor. 35 mm formatına göre 35-105 mm'lik objektife sahip kamera 3x optik; 4x dijital yakınlaştırma yapabiliyor; 640x480 ve 320x240 çözünürlüklerinde saniyede 30 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Diyaframı geniş açıda f/2.8'e kadar; telede f/4.9'a kadar açabiliyoruz, ISO seviyesini ise 80 ile 1600 arasında ayarlayabiliyoruz.

Canon'un DIGIC IV işlemcisinden güç alan D10, günümüzde artık standart hale gelen optik görüntü stabilizasyon teknolojisi ve yüz tanıma gibi özellikleri destekliyor. Ayrıca SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus bellek kartlarını kamerayla kullanabiliyoruz.

D10'un en başta da belirttiğimiz gibi en önemli özelliği dayanıklılığı. Firmanın belirttiğine göre kamera, 10 metre derinliğindeki suya, 1.22 metreden yere düşmeye ve -10 derecede çalışmaya direnç gösteriyor. Bunların yanısıra kameranın 2.5 inç'lik LCD ekranında 2 mm kalınlığında özel bir maddeye yer verilmiş.

Canon D10'un nisan sonuna doğru 330$'lık yurtdışı fiyatıyla piyasada kendisini göstermesi bekleniyor.