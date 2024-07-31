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    Anlık Bildirim

    Canva yapay zeka destekli görüntü oluşturma platformu Leonardo.ai'yi satın aldı

    Canva yapay zeka teknolojisini ürünlerine entegre etmek için önemli bir adım attı. Şirket yapay zeka destekli görüntü oluşturma platformu Leonardo.ai'yi satın aldığını duyurdu.
    Canva'dan yapay zeka yatırımı: Leonardo.ai'yi satın adı Tam Boyutta Gör
    Canva bu yılki ikinci büyük satın alımını duyurdu. Avustralyalı şirket şimdi de yapay zeka destekli görüntü oluşturma platformu Leonardo.ai'yi satın aldı. Yeni yatırım, Canva'nın kreatif yazılım alanında pazar lideri olan Adobe ile rekabet etmesine yardımcı olacak.

    Canva, tamamlanması yaklaşık bir ay süren anlaşmanın ardından Leonardo.ai'nin görüntü ve video oluşturma modellerini ürünlerine entegre ederek kullanıcılarına yapay zeka destekli tasarım araçları sunacak. Şirketin kurucu ortağı Cameron Adams, Bloomberg'e yaptığı açıklamada bunun şirket için "en hızlı satın alım" olduğunu söyledi.

    Canva'dan yapay zeka yatırımı: Leonardo.ai'yi satın adı Tam Boyutta Gör

    Affinity'yi de satın almıştı

    Şirket geçtiğimiz Mart ayında Mac bilgisayar kullanıcıları arasında oldukça popüler olan Affinity adlı yazılım paketini birkaç yüz milyon İngiliz sterlini karşılığında satın almıştı. Leonardo.ai'nin satın alma bedeli ise kamuoyuna açıklanmadı.

    Canva'dan yapay zeka yatırımı: Leonardo.ai'yi satın adı Tam Boyutta Gör
    Leonardo.ai'nin 120 çalışanı var. Şirket çevirimiçi olarak, metin tabanlı isteklere göre görüntü oluşturan bir sistem geliştirdi. Leonardo.ai, 2022 yılında kuruldu ve geçen yıl Blackbird Ventures'tan 31 milyon dolar yatırım aldı. Blackbird Ventures, aynı zamanda Canva'nın da yatırımcısı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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