Canva yapay zeka destekli görüntü oluşturma platformu Leonardo.ai'yi satın aldı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Canva bu yılki ikinci büyük satın alımını duyurdu. Avustralyalı şirket şimdi de yapay zeka destekli görüntü oluşturma platformu Leonardo.ai'yi satın aldı. Yeni yatırım, Canva'nın kreatif yazılım alanında pazar lideri olan Adobe ile rekabet etmesine yardımcı olacak.

“Herkesin bir yapay zeka asistanı olacak” 18 sa. önce eklendi

Canva, tamamlanması yaklaşık bir ay süren anlaşmanın ardından Leonardo.ai'nin görüntü ve video oluşturma modellerini ürünlerine entegre ederek kullanıcılarına yapay zeka destekli tasarım araçları sunacak. Şirketin kurucu ortağı Cameron Adams, Bloomberg'e yaptığı açıklamada bunun şirket için "en hızlı satın alım" olduğunu söyledi.

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Affinity'yi de satın almıştı

Şirket geçtiğimiz Mart ayında Mac bilgisayar kullanıcıları arasında oldukça popüler olan Affinity adlı yazılım paketini birkaç yüz milyon İngiliz sterlini karşılığında satın almıştı. Leonardo.ai'nin satın alma bedeli ise kamuoyuna açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör Leonardo.ai'nin 120 çalışanı var. Şirket çevirimiçi olarak, metin tabanlı isteklere göre görüntü oluşturan bir sistem geliştirdi. Leonardo.ai, 2022 yılında kuruldu ve geçen yıl Blackbird Ventures'tan 31 milyon dolar yatırım aldı. Blackbird Ventures, aynı zamanda Canva'nın da yatırımcısı.

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