Canva, yapay zeka özellikleri için abonelik fiyatlarını yüzde 300 artırıyor

Bu değişiklik birden fazla kullanıcıya izin veren Canva Teams'i etkiliyor
ABD'de bazı Canva Teams aboneleri, beş kullanıcıya kadar yıllık abonelik maliyetlerinin 120 dolardan 500 dolara çıktığını bildirdi. Ancak ilk yıl yüzde 40 indirim uygulanarak maliyet 300 dolara düşürülecek. Avustralya'da beş kullanıcı için aylık 39,99 Avustralya doları (26 ABD doları) olan ücret, kullanıcı başına 40,50 Avustralya doları (27 ABD doları) olarak değiştiriliyor.
Bu, beş kişilik bir ekip için yıllık maliyetin 480 Avustralya dolarından (323 dolar) 2.430 Avustralya dolarına (1.636 dolar) çıkması anlamına geliyor. Canva'nın iletişim sorumlusu Louisa Green, fiyat ayarlamasının "genişletilmiş ürün deneyimi" ve yeni yapay zeka araçlarının katma değerinden kaynaklandığını belirtti.
Mevcut kullanıcıların Eylül ayında "planın mevcut fiyatını ve genişletilmiş ürün deneyimimizin değerini yansıtacak şekilde" bu fiyatlandırma yapısına geçirileceğini açıkladı. Green ayrıca Canva'nın Visual Suite ve Magic Studio gibi lansmanlarla ürün yelpazesinde önemli bir büyümeye dikkat çekti.
Son birkaç yıldır Canva, Magic Media metinden resme dönüştürme aracı ve Magic Expand arka plan uzantı aracı gibi çeşitli üretken yapay zeka özelliklerini tanıttı. Bu eklemeler platformu daha kapsamlı bir çalışma alanına dönüştürdü. Ancak fiyat artışı internette eleştirilerle karşılandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.