Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Canva, yapay zeka özellikleri için abonelik fiyatlarını yüzde 300 artırıyor

    Yeni yapay zeka özellikleri fiyat artışında etkili oluyor. ABD'de bazı Canva Teams kullanıcıları, beş kullanıcıya kadar yıllık 120 dolar olan abonelik ücretinin yıllık 500 dolara çıktığını bildiriyor.
    Canva, abonelik fiyatlarını yüzde 300 artırıyor Tam Boyutta Gör
    Grafik tasarım platformu Canva, Teams aboneliklerinde önemli bir fiyat artışı duyurdu. Şirket bu artışın gelişmiş üretken yapay zeka özelliklerinin entegresiyle ilgili olduğunu söylüyor. Yeni fiyatlandırma gelecek yıl uygulamaya konulacak ve bazı durumlarda maliyetlerin yüzde 300'ün üzerinde artmasına neden olabilir.

    Bu değişiklik birden fazla kullanıcıya izin veren Canva Teams'i etkiliyor

    ABD'de bazı Canva Teams aboneleri, beş kullanıcıya kadar yıllık abonelik maliyetlerinin 120 dolardan 500 dolara çıktığını bildirdi. Ancak ilk yıl yüzde 40 indirim uygulanarak maliyet 300 dolara düşürülecek. Avustralya'da beş kullanıcı için aylık 39,99 Avustralya doları (26 ABD doları) olan ücret, kullanıcı başına 40,50 Avustralya doları (27 ABD doları) olarak değiştiriliyor.

    Bu, beş kişilik bir ekip için yıllık maliyetin 480 Avustralya dolarından (323 dolar) 2.430 Avustralya dolarına (1.636 dolar) çıkması anlamına geliyor. Canva'nın iletişim sorumlusu Louisa Green, fiyat ayarlamasının "genişletilmiş ürün deneyimi" ve yeni yapay zeka araçlarının katma değerinden kaynaklandığını belirtti.

    Mevcut kullanıcıların Eylül ayında "planın mevcut fiyatını ve genişletilmiş ürün deneyimimizin değerini yansıtacak şekilde" bu fiyatlandırma yapısına geçirileceğini açıkladı. Green ayrıca Canva'nın Visual Suite ve Magic Studio gibi lansmanlarla ürün yelpazesinde önemli bir büyümeye dikkat çekti.

    Son birkaç yıldır Canva, Magic Media metinden resme dönüştürme aracı ve Magic Expand arka plan uzantı aracı gibi çeşitli üretken yapay zeka özelliklerini tanıttı. Bu eklemeler platformu daha kapsamlı bir çalışma alanına dönüştürdü. Ancak fiyat artışı internette eleştirilerle karşılandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çapa tıp yatay geçiş şartları sodexo geçen marketler ankara anahtarı kaybolan kilit göbeği nasıl değiştirilir huawei yazısı çıkıyor telefon açılmıyor mühendislikten tıpa geçmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A23
    Samsung Galaxy A23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-59-521E
    Acer Aspire 3 A315-59-521E
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız