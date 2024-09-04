Canva, yapay zeka özellikleri için abonelik fiyatlarını yüzde 300 artırıyor

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Tam Boyutta Gör Grafik tasarım platformu Canva, Teams aboneliklerinde önemli bir fiyat artışı duyurdu. Şirket bu artışın gelişmiş üretken yapay zeka özelliklerinin entegresiyle ilgili olduğunu söylüyor. Yeni fiyatlandırma gelecek yıl uygulamaya konulacak ve bazı durumlarda maliyetlerin yüzde 300'ün üzerinde artmasına neden olabilir.

Bu değişiklik birden fazla kullanıcıya izin veren Canva Teams'i etkiliyor

ABD'de bazı Canva Teams aboneleri, beş kullanıcıya kadar yıllık abonelik maliyetlerinin 120 dolardan 500 dolara çıktığını bildirdi. Ancak ilk yıl yüzde 40 indirim uygulanarak maliyet 300 dolara düşürülecek. Avustralya'da beş kullanıcı için aylık 39,99 Avustralya doları (26 ABD doları) olan ücret, kullanıcı başına 40,50 Avustralya doları (27 ABD doları) olarak değiştiriliyor.

Bu, beş kişilik bir ekip için yıllık maliyetin 480 Avustralya dolarından (323 dolar) 2.430 Avustralya dolarına (1.636 dolar) çıkması anlamına geliyor. Canva'nın iletişim sorumlusu Louisa Green, fiyat ayarlamasının "genişletilmiş ürün deneyimi" ve yeni yapay zeka araçlarının katma değerinden kaynaklandığını belirtti.

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Mevcut kullanıcıların Eylül ayında "planın mevcut fiyatını ve genişletilmiş ürün deneyimimizin değerini yansıtacak şekilde" bu fiyatlandırma yapısına geçirileceğini açıkladı. Green ayrıca Canva'nın Visual Suite ve Magic Studio gibi lansmanlarla ürün yelpazesinde önemli bir büyümeye dikkat çekti.

Son birkaç yıldır Canva, Magic Media metinden resme dönüştürme aracı ve Magic Expand arka plan uzantı aracı gibi çeşitli üretken yapay zeka özelliklerini tanıttı. Bu eklemeler platformu daha kapsamlı bir çalışma alanına dönüştürdü. Ancak fiyat artışı internette eleştirilerle karşılandı.

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Canva, abonelik fiyatlarını yüzde 300 artırıyor