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    “Herkesin bir yapay zeka asistanı olacak”

    Günümüz üretken yapay zekalarının bir şeyler üretebilmesini sağlayan firma olan Nvidia, ve onun kurucusu Jensen Huang, yaptığı açıklamada “Herkesin bir yapay zeka asistanı olacak” dedi.
    “Herkesin bir yapay zeka asistanı olacak” Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zekanın son birkaç yıldaki yükselişiyle birlikte Nvidia’nın da inanılmaz yükselişine tanık olundu. Firma, hem yazılım platformları tarafında hem de yapay zekaların eğitimi ve çalıştırılmasında kullanılan donanımlar tarafında yapay zeka devrimine son derece hazırlıklı yakalandı. Bu hazırlıklı durum, Nvidia’yı dünyanın en değerli üçüncü şirketi, kurucu Jensen Huang’ı ise en zengin 14’üncü insan haline getirdi. Ve şimdi Jensen Huang, herkesin bir yapay zeka asistanı olacağını söylüyor.

    Herkes için yapay zeka

    Profesyonellere yönelik SIGGRAPH konferansı sırasında konuşan Huang, “Herkesin bir yapay zeka asistanı olacak. Her bir şirket, şirket içindeki her bir iş, yapay zeka yardımına sahip olacak.” dedi. Bu, cesur bir açıklama olsa da sektörün durumu açısından şaşırtıcı değil.

    Nvidia, SIGGRAPH kapsamında CEO’sunun dediğini aslında uygulamalı olarak da gösterdi. Artık oyunlardaki materyallerin üretiminden insansı robotların geliştirilmesine kadar firma, yapay zekayı teknolojilerine ve platformlarına entegre ediyor. Bu platformları ise yapay zeka şirketleri başta olmak üzere neredeyse çoğu büyük şirket kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. Firma, konferansta dünyanın en büyük reklamcılık şirketi WPP’nin Coca-Cola için içerik oluşturmak üzere Omniverse'ün bir parçası olarak üretken yapay zekayı kullandığını duyurarak buna işaret etti.

    “Herkesin bir yapay zeka asistanı olacak” Tam Boyutta Gör
    Bu yılki fuarda Nvidia, belirli veriler üzerinde eğitilmiş yapay zekalar olan dijital aracılar (agents) kavramına odaklandı. Örneğin, işte yazdığınız, söylediğiniz veya yaptığınız (ölçülebilir olan) her şeyden sonra modellenen bir yapay zeka hayal edin... Bu, Huang’in bahsettiği yapay zeka asistanı haline gelecek. Yani, her bilgisayar sistemine ve bulut tabanlı ağa yüklenen tek bir ChatGPT'den değil, daha kişiselleştirilmiş bir şeyden bahsediliyor.

    Huang, örnek olarak müşteri hizmetlerini veriyor ve bunun yapay zekadan büyük oranda etkileneceğini söylüyor. Ancak olay burada bitmiyor; CEO’ya göre yapay zeka her yerde olacak: “İster çok daha az enerjiyle hava durumunu tahmin ederek daha iyi bir iş çıkarmaya çalışan bilimsel bilgi işlem olsun, ister görüntü oluşturmak için içerik oluşturucuları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak olsun, ister endüstriyel görselleştirme için sanal sahneler oluşturmak olsun, robotik sürücüsüz arabalar olsun, hepsi üretken yapay zeka tarafından dönüştürülecek.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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