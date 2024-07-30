Herkes için yapay zeka
Profesyonellere yönelik SIGGRAPH konferansı sırasında konuşan Huang, “Herkesin bir yapay zeka asistanı olacak. Her bir şirket, şirket içindeki her bir iş, yapay zeka yardımına sahip olacak.” dedi. Bu, cesur bir açıklama olsa da sektörün durumu açısından şaşırtıcı değil.
Nvidia, SIGGRAPH kapsamında CEO’sunun dediğini aslında uygulamalı olarak da gösterdi. Artık oyunlardaki materyallerin üretiminden insansı robotların geliştirilmesine kadar firma, yapay zekayı teknolojilerine ve platformlarına entegre ediyor. Bu platformları ise yapay zeka şirketleri başta olmak üzere neredeyse çoğu büyük şirket kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. Firma, konferansta dünyanın en büyük reklamcılık şirketi WPP’nin Coca-Cola için içerik oluşturmak üzere Omniverse'ün bir parçası olarak üretken yapay zekayı kullandığını duyurarak buna işaret etti.
Huang, örnek olarak müşteri hizmetlerini veriyor ve bunun yapay zekadan büyük oranda etkileneceğini söylüyor. Ancak olay burada bitmiyor; CEO’ya göre yapay zeka her yerde olacak: “İster çok daha az enerjiyle hava durumunu tahmin ederek daha iyi bir iş çıkarmaya çalışan bilimsel bilgi işlem olsun, ister görüntü oluşturmak için içerik oluşturucuları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak olsun, ister endüstriyel görselleştirme için sanal sahneler oluşturmak olsun, robotik sürücüsüz arabalar olsun, hepsi üretken yapay zeka tarafından dönüştürülecek.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.