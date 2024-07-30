Tam Boyutta Gör Üretken yapay zekanın son birkaç yıldaki yükselişiyle birlikte Nvidia’nın da inanılmaz yükselişine tanık olundu. Firma, hem yazılım platformları tarafında hem de yapay zekaların eğitimi ve çalıştırılmasında kullanılan donanımlar tarafında yapay zeka devrimine son derece hazırlıklı yakalandı. Bu hazırlıklı durum, Nvidia’yı dünyanın en değerli üçüncü şirketi, kurucu Jensen Huang’ı ise en zengin 14’üncü insan haline getirdi. Ve şimdi Jensen Huang, herkesin bir yapay zeka asistanı olacağını söylüyor.

Herkes için yapay zeka

Profesyonellere yönelik SIGGRAPH konferansı sırasında konuşan Huang, “Herkesin bir yapay zeka asistanı olacak. Her bir şirket, şirket içindeki her bir iş, yapay zeka yardımına sahip olacak.” dedi. Bu, cesur bir açıklama olsa da sektörün durumu açısından şaşırtıcı değil.

Nvidia, SIGGRAPH kapsamında CEO’sunun dediğini aslında uygulamalı olarak da gösterdi. Artık oyunlardaki materyallerin üretiminden insansı robotların geliştirilmesine kadar firma, yapay zekayı teknolojilerine ve platformlarına entegre ediyor. Bu platformları ise yapay zeka şirketleri başta olmak üzere neredeyse çoğu büyük şirket kullanıyor veya kullanmayı planlıyor. Firma, konferansta dünyanın en büyük reklamcılık şirketi WPP’nin Coca-Cola için içerik oluşturmak üzere Omniverse'ün bir parçası olarak üretken yapay zekayı kullandığını duyurarak buna işaret etti.

Tam Boyutta Gör Bu yılki fuarda Nvidia, belirli veriler üzerinde eğitilmiş yapay zekalar olan dijital aracılar (agents) kavramına odaklandı. Örneğin, işte yazdığınız, söylediğiniz veya yaptığınız (ölçülebilir olan) her şeyden sonra modellenen bir yapay zeka hayal edin... Bu, Huang’in bahsettiği yapay zeka asistanı haline gelecek. Yani, her bilgisayar sistemine ve bulut tabanlı ağa yüklenen tek bir ChatGPT'den değil, daha kişiselleştirilmiş bir şeyden bahsediliyor.

Huang, örnek olarak müşteri hizmetlerini veriyor ve bunun yapay zekadan büyük oranda etkileneceğini söylüyor. Ancak olay burada bitmiyor; CEO’ya göre yapay zeka her yerde olacak: “İster çok daha az enerjiyle hava durumunu tahmin ederek daha iyi bir iş çıkarmaya çalışan bilimsel bilgi işlem olsun, ister görüntü oluşturmak için içerik oluşturucuları desteklemek ve onlarla işbirliği yapmak olsun, ister endüstriyel görselleştirme için sanal sahneler oluşturmak olsun, robotik sürücüsüz arabalar olsun, hepsi üretken yapay zeka tarafından dönüştürülecek.”

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